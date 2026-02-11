R o m a , 1 1 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p o s i z i o n e i d e a l e è q u i n t o . C o s ì n o n s o n o a p p e n a f u o r i d a l p o d i o , c h e è t r i s t e , m a s o n o t o p f i v e e n o n h o t u t t i i p r o b l e m i d e l p o d i o . Q u a r t o è q u a s i p o d i o . Q u i n t o è p e r f e t t o " . C o n l a s u a c o n s u e t a i r o n i a , F u l m i n a c c i f i s s a l ' o b i e t t i v o p e r l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a l l a 7 6 e s i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o , d o v e è i n g a r a c o n i l b r a n o ' S t u p i d a s f o r t u n a ' . E n e l c a s o d i p o d i o , i l c a n t a u t o r e h a g i à p r o n t a u n a c o n t r o m i s u r a : " M i s o n o r i p r o m e s s o d i m a n i f e s t a r e t r i s t e z z a e d e l u s i o n e , e n o n g i o i a p e r i l v i n c i t o r e , n e l c a s o i n c u i d o v e s s i p e r d e r e , p e r c h é p e n s o s i a u n a r e a z i o n e p i ù o n e s t a " . F u l m i n a c c i t o r n a a l l ' A r i s t o n c o n u n o s p i r i t o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o r i s p e t t o a l l ' e s o r d i o d e l 2 0 2 1 . " L ' h o f a t t o i n u n a v e r s i o n e C o v i d , c o n i p a l l o n c i n i a l p o s t o d e l p u b b l i c o , c h e t r a l ' a l t r o s o n o l a m i a p i ù g r a n d e p a u r a . È s t a t o t r e m e n d o " , r a c c o n t a i l c a n t a u t o r e . " O r a c i v a d o c o n u n o s p i r i t o m o l t o p i ù a l l e g r o , p e r d i v e r t i r m i " . E i l P r e m i o d e l l a C r i t i c a ? " N o n m e l o d a n n o , s e c o n d o m e . L o d a n n o a q u a l c u n o c o n i t e s t i s e r i . L a m i a è u n a c a n z o n e c h e p a r l a d i s e n t i m e n t i , e i s e n t i m e n t i n o n m e r i t a n o c r i t i c a " , s c h e r z a . P o i , s u l l e p o l e m i c h e r e l a t i v e a l l e p r o t e s t e l e g a t e a l l ' E u r o v i s i o n , d i c h i a r a : " N o n m i s t o p o n e n d o l a q u e s t i o n e , l o f a r ò n e l c a s o i n c u i d o v e s s i v i n c e r e i l F e s t i v a l . M a n o n c r e d o c h e a r r i v e r ò p r i m o " . A l d i r e t t o r e a r t i s t i c o C a r l o C o n t i - r i v e l a - a v e v a p r e s e n t a t o d u e c a n z o n i : " U n a e r a q u e s t a , l ' a l t r a p o t e v a e s s e r e p i ù d a P r e m i o d e l l a C r i t i c a e l a t r o v e r e t e n e l d i s c o . E r o f i d u c i o s o d i e n t r a m b e , h o l a s c i a t o a l o r o l a s c e l t a " . P e r l a s e r a t a d e l l e c o v e r , l a s u a s c e l t a è r i c a d u t a s u u n ' a c c o p p i a t a s o r p r e n d e n t e : l a g i o r n a l i s t a F r a n c e s c a F a g n a n i p e r r e i n t e r p r e t a r e " P a r o l e p a r o l e " d i M i n a . " V o l e v o a c c a n t o a m e u n a f i g u r a c h e s t i m a s s i d e l p a n o r a m a i t a l i a n o e c h e n o n f o s s e u n c a n t a n t e . L e i è u n a f i g u r a d i g r a n d e d i g n i t à , a u s t e r a e a l l o s t e s s o t e m p o m a t e r n a , t i m e t t e a t u o a g i o . È a n c h e u n a p s i c o l o g a a m o d o s u o . M i p i a c e l ' i d e a d i u s a r e i l m e z z o t e l e v i s i v o g u a r d a n d o a l p a s s a t o , r i e v o c a n d o l ' a t m o s f e r a d e l l a t v d i a l t i s s i m o l i v e l l o d e g l i a n n i ' 6 0 e ' 7 0 " . L a p a r t e c i p a z i o n e a l F e s t i v a l è i l p r i m o t a s s e l l o d i u n m o s a i c o p i ù g r a n d e c h e s i s v e l e r à i l 1 3 m a r z o c o n l ' u s c i t a d e l s u o n u o v o a l b u m , ' C a l c i n a c c i ' ( M a c i s t e D i s c h i / W a r n e r M u s i c I t a l y ) . U n t i t o l o c h e n a s c e d a u n m o m e n t o d i s v o l t a p e r s o n a l e : " H o c o n c l u s o u n a r e l a z i o n e m o l t o i m p o r t a n t e e m i t r o v o i n m e z z o a l l e m a c e r i e . I c a l c i n a c c i s o n o d o v e s i è d i s t r u t t o e d o v e s i r i c o s t r u i s c e s o n o i c a n t i e r i . Q u e s t o d i s c o è p r o p r i o q u e s t o : s o n o i o c h e r i c o s t r u i s c o , c h e g u a r d o c o s a è s u c c e s s o , c o n t u t t i i s a s s i p e r t e r r a , e c e r c o d i r i c o s t r u i r e ” , s p i e g a l ' a r t i s t a . I l d i s c o , p r o d o t t o d a G o l d e n Y e a r s ( c h e l o d i r i g e r à a n c h e a S a n r e m o ) , s i p r e a n n u n c i a " p i ù m i n i m a l e , c o n m e n o c h i t a r r a a c u s t i c a e u n a s c r i t t u r a d i v e r s a " , f r u t t o a n c h e d i n u o v i a s c o l t i , s u t u t t i F r a n c o B a t t i a t o . " L ' h o s c o p e r t o t a r d i , m a i n q u e s t o d i s c o h o i n q u a l c h e m o d o r u b a t o l a s u a f u r b a i n g e n u i t à " . A l l ' i n t e r n o d i ' " C a l c i n a c c i ' t r o v e r a n n o s p a z i o d u e c o l l a b o r a z i o n i n a t e d a l l ' a m i c i z i a , c o n F r a n c o 1 2 6 e T u t t i F e n o m e n i . " S o n o t u t t e c o s e n a t e i n m o d o n a t u r a l e " , s o t t o l i n e a F u l m i n a c c i , c h e p e r T u t t i F e n o m e n i s p e n d e p a r o l e d i g r a n d e s t i m a : " È u n a r t i s t a c h e a d o r o a l l a f o l l i a , c r e d o s i a u n i n t e l l e t t u a l e d e l n o s t r o t e m p o e v a a s c o l t a t o c o n a t t e n z i o n e " . M a l a c r e a t i v i t à d i F u l m i n a c c i n o n s i f e r m a a l l a m u s i c a : a d a c c o m p a g n a r e l ' a l b u m c i s a r à a n c h e u n v e r o e p r o p r i o c o r t o m e t r a g g i o a l q u a l e h a p a r t e c i p a t o a n c h e P i e t r o S e r m o n t i . " S o n o u n p o ' a n n o i a t o d a i v i d e o c l i p , c o s ì a b b i a m o p e n s a t o : f a c c i a m o u n f i l m . H o g i r a t o u n c o r t o d i 2 0 m i n u t i , d i s t a m p o c i n e m a t o g r a f i c o , i n c u i s o n o i l p r o t a g o n i s t a . R a c c o n t a p i ù o m e n o q u e l l o c h e s u c c e d e d e n t r o a l d i s c o . È u n a d e l l e c o s e c h e m i d i v e r t o n o d i p i ù d i q u e s t o p r o g e t t o " . Q u e s t o a p p r o c c i o g r a d u a l e e r i f l e s s i v o è l a c i f r a s t i l i s t i c a d e l l a s u a c a r r i e r a , p r e m i a t a g i à a g l i e s o r d i c o n l a T a r g a T e n c o 2 0 1 9 . " I l m i o o b i e t t i v o è c r e s c e r e s e n z a v i v e r e d e i p i c c h i e c c e s s i v i . N o n v o g l i o u n a v i t a f o l l e " . E a g g i u n g e : " F a c c i o q u e s t o l a v o r o p e r c h é m i p i a c e s c r i v e r e c a n z o n i e f a r l e a s c o l t a r e a c h i m i s e g u e " . U n p e r c o r s o c h e a d a p r i l e 2 0 2 6 l o p o r t e r à p e r l a p r i m a v o l t a n e i p a l a s p o r t c o n i l " P a l a z z a c c i T o u r 2 0 2 6 " c h e p a r t i r à i l 9 a p r i l e d a R o m a ( P a l a z z o d e l l o S p o r t ) , p e r p o i t o c c a r e N a p o l i ( 1 1 a p r i l e , P a l a p a r t e n o p e ) , M i l a n o ( 1 5 a p r i l e , U n i p o l F o r u m ) e F i r e n z e ( 1 8 a p r i l e , N e l s o n M a n d e l a F o r u m ) . M a c h e r a p p o r t o h a c o n l a " S t u p i d a s f o r t u n a " d e l s u o b r a n o ? " N o n t r o v o m a i p a r c h e g g i o , l e p i c c o l e s f i g h e c e l e h o t u t t e . H o c o m p r a t o l a m a c c h i n a e i l g i o r n o d o p o l ' h o t r o v a t a g r a f f i a t a " . I n s o m m a , l e d i s a v v e n t u r e q u o t i d i a n e n o n m a n c a n o m a i l q u a d r o g e n e r a l e è p i ù c h e p o s i t i v o : " F a c c i o i l l a v o r o p i ù b e l l o d e l m o n d o e s o n o p i e n o d i p e r s o n e c h e m i v o g l i o n o b e n e , q u i n d i i n r e a l t à s o n o f e l i c i s s i m o e s u p e r f o r t u n a t o " . ( d i L o r e d a n a E r r i c o )