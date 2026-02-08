R o m a , 6 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - S a r a n n o i c o m i c i L i l l o P e t r o l o e A n d r e a P u c c i a d a f f i a n c a r e C a r l o C o n t i c o m e c o - c o n d u t t o r i i n d u e s e r a t e d i S a n r e m o 2 0 2 6 . L i l l o s a r à p r o t a g o n i s t a d e l l a s e r a t a d i m e r c o l e d ì 2 5 f e b b r a i o , l a s e c o n d a d e l l a 7 6 e s i m a e d i z i o n e d e l f e s t i v a l , m e n t r e P u c c i s a l i r à s u l p a l c o g i o v e d ì 2 7 . L ' a n n u n c i o è a r r i v a t o d i r e t t a m e n t e d a l d i r e t t o r e a r t i s t i c o e c o n d u t t o r e C a r l o C o n t i a t t r a v e r s o i s u o i c a n a l i s o c i a l . C o n u n v i d e o u m o r i s t i c o c h e s i m u l a v a u n a " c h i a m a t a " a i d u e a r t i s t i , C o n t i h a u f f i c i a l i z z a t o l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e . L a r e a z i o n e d i A n d r e a P u c c i s u i s o c i a l L ' a n n u n c i o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a S a n r e m o 2 0 2 6 d i A n d r e a P u c c i , a l l ' a n a g r a f e A n d r e a B a c c a n , h a s c a t e n a t o u n a b u f e r a s o c i a l , a s f o n d o p r e v a l e n t e m e n t e p o l i t i c o . D o p o c h e C a r l o C o n t i h a s v e l a t o l a s u a p r e s e n z a s i s o n o s c a t e n a t e p r o t e s t e d i c h i r i c o r d a a l c u n e b a t t u t e d e l c o m i c o c o n t r o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n , e p o s t d i s o s t e g n o a i s u c c e s s i d e l c e n t r o d e s t r a . " A n d r e a P u c c i a S a n r e m o 2 0 2 6 è l a t a s s a d i T e l e M e l o n i c h e n o n c i m e r i t a v a m o . L o s t e s s o P u c c i c h e d a a n n i o s t e n t a c o n o r g o g l i o b a t t u t e o s c e n e s u l P d e s u E l l y S c h l e i n . Q u e l l o d e l l e b a t t u t e o m o f o b e s u Z o r z i . È u n a s c e l t a v o l u t a m e n t e d i v i s i v a , C a r l o C o n t i è i n d i f e n d i b i l e " , s c r i v e u n u t e n t e s u ' X ' . " E v i d e n t e m e n t e q u e s t o c a s t è s t a t o d e c i s o q u a n d o C a r l e t t o è a n d a t o a d A t r e j u " , s c r i v e u n a l t r o i n t e r n a u t a . " C o m p l i m e n t i a C a r l o C o n t i , d o p o q u e l l a c h e n o n c a n t a B e l l a c i a o e l o s t a l k e r c a n t e r i n o a m i c o d i G i o r g i a , s u l p a l c o d i S a n r e m o a b b i a m o a n c h e A n d r e a P u c c i , q u e l l o c h e f a b o d y s h a m i n g s u E l l y S c h l e i n , b a t t u t e o m o f o b e e f i n e z z e v a r i e . È u n b e l p r e s i d e n t e ! " , s c r i v e S e l v a g g i a L u c a r e l l i r i p o s t a n d o a l c u n e d e l l e s t o r i e I n s t a g r a m d i P u c c i i n c u i , f r a l ' a l t r o , p a r a g o n a v a l a S c h l e i n a d A l v a r o V i t a l i e P i p p o F r a n c o e s i c o n g r a t u l a v a p e r " u n ' a l t r a n e t t a v i t t o r i a " d e l c e n t r o d e s t r a f a c e n d o l e c o n g r a t u l a z i o n i a F r a n c e s c o R o c c a e A t t i l i o F o n t a n a , e l e t t i a l l a p r e s i d e n z a d i L a z i o e L o m b a r d i a . M a d i v e r s i s o n o a n c h e i p o s t i n d i f e s a d e l c o m i c o : " S i c h i a m a s a t i r a . E p o i P u c c i f a r i d e r e e p i a c e a t u t t i . L o c o n f e r m a n o i t e a t r i t u t t o e s a u r i t o i n t u t t a I t a l i a . F i n a l m e n t e u n c o m i c o s u l p a l c o c o m e a i v e c c h i t e m p i " , s c r i v e u n u t e n t e s u ' X ' . " L u n g i d a m e d i f e n d e r e P u c c i c h e n o n m i h a m a i f a t t o r i d e r e , m a l e b a t t u t e s u l l a M e l o n i l e f a n n o c h i u n q u e e v a b e n e e s u l l a S h l e i n n o ? D a i " , a n n o t a u n a l t r o .