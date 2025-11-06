R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n a c c e t t i a m o l e z i o n i d a c h i h a g e s t i t o l a s a n i t à i t a l i a n a p e r v e n t ’ a n n i a c c u m u l a n d o t a g l i s t r u t t u r a l i , r i d u z i o n e d e i p o s t i l e t t o , b l o c c o d e l t u r n o v e r d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o . I l g o v e r n o M e l o n i h a m e s s o i n c a m p o m i s u r e c o n c r e t e e s t r u t t u r a l i p e r i n v e r t i r e l a t e n d e n z a : i l d e c r e t o l i s t e d ' a t t e s a , 2 , 4 m i l i a r d i d i i n c r e m e n t o d e l F o n d o S a n i t a r i o N a z i o n a l e p e r i l 2 0 2 6 c o n u l t e r i o r i s t a n z i a m e n t i n e l b i e n n i o s u c c e s s i v o , p i a n o a s s u n z i o n i , d e f i s c a l i z z a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i e x t r a p e r i n c e n t i v a r e l o s m a l t i m e n t o d e l l e l i s t e d ' a t t e s a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , I g n a z i o Z u l l o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e S a n i t à a P a l a z z o M a d a m a . " S e l e o p p o s i z i o n i v o g l i o n o d a v v e r o r e s p o n s a b i l i z z a r e l e r e g i o n i , s i u n i s c a n o a n o i p e r r i f o r m a r e i l T i t o l o V d e l l a C o s t i t u z i o n e e r i p o r t a r e l a s a n i t à s o t t o c o n t r o l l o c e n t r a l e . A l t r i m e n t i è s o l o p r o p a g a n d a e l e t t o r a l e s u l l a p e l l e d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .