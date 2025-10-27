R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a f i r m a d e f i n i t i v a d e l c o n t r a t t o d e l c o m p a r t o s a n i t à 2 0 2 2 - 2 0 2 4 è u n i m p o r t a n t e r i s u l t a t o p e r i l s e t t o r e . L a t r a t t a t i v a è s t a t a m o l t o c o m p l i c a t a , m a è f o n d a m e n t a l e e s s e r e g i u n t i a l l a f i n e . O r a b i s o g n a g u a r d a r e i m m e d i a t a m e n t e a l p r o s s i m o c o n t r a t t o 2 0 2 5 - 2 0 2 7 p e r d a r e c o n t i n u i t à a l l a c o n t r a t t a z i o n e " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o . " G l i a u m e n t i m e d i s o n o p a r i a c i r c a 1 7 0 e u r o m e n s i l i . C o n i m p o r t a n t i i n c r e m e n t i d e l l e i n d e n n i t à s p e c i f i c h e , t r a c u i q u e l l a d e l p r o n t o s o c c o r s o , c h e p u ò a r r i v a r e a n c h e a 5 0 0 e u r o . I m p o r t a n t i a n c h e g l i a r r e t r a t i v i s t o c h e i l c o n t r a t t o v i e n e f i r m a t o n e l 2 0 2 5 . O r a d o b b i a m o r e n d e r e e f f e t t i v i g l i s t a n z i a m e n t i p e r l a t o r n a t a c o n t r a t t u a l e 2 0 2 5 - 2 0 2 7 " , c o n c l u d e .