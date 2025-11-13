R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n u n a f i n a n z i a r i a " d e s t i n a r e r i s o r s e p e r q u a s i u n t e r z o a l l a s a n i t à n o n è f a c i l e . M i s e m b r a s c o r r e t t o p a r a g o n a r e q u e l l o c h e h a f a t t o q u e s t o g o v e r n o i n u n a s o l a l e g i s l a t u r a c o n q u e l l o c h e h a n n o f a t t o i p r e c e d e n t i g o v e r n i i n 4 o 5 l e g i s l a t u r e " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o Z a f f i n i ( F r a t e l l i d ’ I t a l i a ) e p r e s i d e n t e X C o m m i s s i o n e ( S a n i t à l a v o r o e p r e v i d e n z a ) d e l S e n a t o , p a r t e c i p a n d o a l 5 7 ° C o n g r e s s o S u m a i - S i n d a c a t o u n i c o m e d i c i n a a m b u l a t o r i a l e i t a l i a n a e p r o f e s s i o n a l i t à n e l l ’ a r e a s a n i t a r i a , i n s v o l g i m e n t o a R o m a . " M i c h i e d o , q u i n d i , c o m e m a i i l s i s t e m a s i a c o s ì r e s i s t e n t e a l l e o p e r a z i o n i i m p o r t a n t i c h e s t i a m o f a c e n d o - a g g i u n g e i l s e n a t o r e - c h e n o n s o n o s o l o i l f i n a n z i a m e n t o e i l r i f i n a n z i a m e n t o d e l S i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e , m a c o m p r e n d o n o a n c h e i p r i m i a p p r o c c i a r i f o r m e i m p o r t a n t i s u i g r a n d i p r o b l e m i c h e a b b i a m o t r o v a t o e r i c e v u t o . A b b i a m o g l i s t e s s i p e r c o r s i e l e s t e s s e r e s i s t e n z e d i c h i c i h a p r e c e d u t o . A b b i a m o l o s t e s s o s i s t e m a , c o n t e m p i l u n g h i e v i s c h i o s i t à , c h e c i è s t a t o c o n s e g n a t o d a q u e l l a m o d i f i c a d e l t i t o l o V , c h e r e n d e i l s i s t e m a i n g o v e r n a b i l e " . S u l " p r o v v e d i m e n t o d i l u g l i o p e r l e l i s t e d i a t t e s a " , i l c u o r e " e r a d i s a p e r e d a l l e R e g i o n e c h e c o s a f a r e , e r a q u i n d i n e c e s s a r i o i m p l e m e n t a r e i l c r u s c o t t o i n m o d o c h e c h i d e v e f a r e u n a v a l u t a z i o n e s u i d a t i , a b b i a i d a t i p e r f a r l a . A n c o r a o g g i , p e r ò , a l c u n e R e g i o n i n o n i m p l e m e n t a n o i l c r u s c o t t o - s o t t o l i n e a Z a f f i n i - N o n d o c o l p e , m a l e g g o u n a r e a l t à e u n s i s t e m a c h e è d i f a t t o i n g o v e r n a b i l e . I l m i n i s t r o S c h i l l a c i p e r q u e s t o s i s t e m a h a m e s s o 3 0 m i l i a r d i - i l l u s t r a i l s e n a t o r e - h a i m p o s t a t o i m p o r t a n t i r i f o r m e s u l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e , c a m b i a t o l e r e g o l e d ' a c c e s s o a l l a f a c o l t à d i M e d i c i n a , t o l t o l ' e s c l u s i v i t à p e r l e p r o f e s s i o n i i n f e r m i e r i s t i c h e - e l o r e n d e r e m o s t r u t t u r a l e a p p e n a p o s s i b i l e - e h a t a s s a t o c o n i l 1 5 % f l a t l e p r e s t a z i o n i a g g i u n t i v e " . " C e r t o , s i a m o i n r i t a r d o , m a n o n è p o s s i b i l e c h e q u e s t o r i t a r d o s i c o l m i d a u n m o m e n t o a l l ’ a l t r o - o s s e r v a Z a f f i n i - Q u e s t o è u n s i s t e m a c h e d e v e a n c h e r i t r o v a r e l ' o r g o g l i o d e l l ' a p p a r t e n e n z a p e r c h i c i l a v o r a " . G l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , e r o g a n o " 2 m i l i o n i d i p r e s t a z i o n i a l g i o r n o : è n o r m a l e c h e s u 2 m i l i o n i d i p r e s t a z i o n i a l g i o r n o , c e n e s i a n o q u a l c h e m i g l i a i o c h e n o n f u n z i o n a n o , l o d i c e l a r e g o l a s t a t i s t i c a - a f f e r m a - N o i s i a m o l ' u l t i m o P a e s e a n c o r a c o n u n s i s t e m a s a n i t a r i o p r o g e t t a t o 4 5 a n n i f a . T u t t i g l i a l t r i , c o m p r e s i g l i i n g l e s i , h a n n o m o d i f i c a t o i l s i s t e m a . B i s o g n a s t r u t t u r a r e i l s e c o n d o p i l a s t r o , b i s o g n a f a r e q u e s t a r i f o r m a d e l l a s a n i t à i n t e g r a t i v a . O g n i v o l t a c h e m i a c c i n g o a p o r t a r e i n P a r l a m e n t o i p r o v v e d i m e n t i , a n c h e p i c c o l e c o s e c h e r i g u a r d a n o q u e s t a n e c e s s i t à d i r i f o r m a d e l s i s t e m a - e v i d e n z i a - t r o v o r e s i s t e n z e i m p o s s i b i l i . S e n o n l i b e r i a m o i l p r i m o p i l a s t r o d a t a n t a i n a p p r o p r i a t e z z a e d a t a n t e p r e s t a z i o n i c h e p u ò f a r e , e d e v e f a r e i l s e c o n d o p i l a s t r o , d a q u e s t e d i f f i c o l t à n o n n e u s c i a m o " . T r a l e s f i d e a p e r t e c ' è l a " t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a . L ' a n n o s c o r s o s o n o n a t i 3 7 0 m i l a b a m b i n i , m e t à b a m b i n e . D o b b i a m o r e n d e r c i c o n t o d i q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o n e l n o s t r o s i s t e m a d i w e l f a r e , e n e i s u o i b l o c c h i d i s p e s a , c o m e i l f a t t o c h e c i r c a 6 3 0 d e i 1 . 1 0 0 m i l i a r d i c h e l o S t a t o i t a l i a n o s p e n d e o g n i a n n o s o n o d e s t i n a t i a s o s t e n e r e i l n o s t r o s i s t e m a d i w e l f a r e - s a n i t à e p e n s i o n i - e n o n p o t r e m o c o n t i n u a r e a f a r l o i n f u t u r o c o n q u e s t o q u a d r o d e m o g r a f i c o - a v v e r t e Z a f f i n i - D o b b i a m o a f f r o n t a r e i n s i e m e q u e s t e s f i d e , u s c e n d o d a l l a d i a l e t t i c a d e i ‘ p i ù s o l d i ’ p e r c h é p i ù s o l d i d i 3 0 m i l i a r d i i n u n a l e g i s l a t u r a n o n c i s o n o " . S e c o n d o i l s e n a t o r e " è i n u t i l e f a r e p a r a g o n i c o n a l t r i p a e s i e c o n a l t r i s i s t e m i s a n i t a r i e d e c o n o m i c i . L a G e r m a n i a p a g a u n d e c i m o r i s p e t t o a n o i d i i n t e r e s s i a s e r v i z i o d e l d e b i t o , q u i n d i è i n u t i l e p a r a g o n a r e q u e l l o c h e m e t t e l a G e r m a n i a i n s a n i t à r i s p e t t o a q u e l l o c h e m e t t e l ' I t a l i a - r i m a r c a - I l l a v o r o c h e s t i a m o f a c e n d o è i m p o r t a n t e , m a c i p i a c e r e b b e a v e r e p i ù v i c i n o i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à , p e r c h é è r i s p e t t o a l o r o , s o p r a t t u t t o , c h e l e a t t e n z i o n i d i q u e s t o g o v e r n o s i s t a n n o m a t e r i a l i z z a n d o e s i s o n o m a t e r i a l i z z a t e " , c o n c l u d e .