R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n E m i l i a R o m a g n a , i n a p p e n a t r e m e s i d a m a g g i o a l u g l i o 2 0 2 5 , l e v e n d i t e d i m e d i c i n a l i s o n o c r o l l a t e d i 1 . 3 1 0 . 0 0 0 c o n f e z i o n i ( - 6 , 6 % ) e l e r i c e t t e s o n o d i m i n u i t e d i 7 5 4 . 7 0 0 ( - 7 % ) . L ’ i n t r o d u z i o n e d e i t i c k e t s u i f a r m a c i d i D e P a s c a l e s i s t a g i à r i v e l a n d o u n b o o m e r a n g : m i g l i a i a d i p e r s o n e s t a n n o r i n u n c i a n d o a l l e c u r e o r i d u c e n d o l ’ u s o d i f a r m a c i e s s e n z i a l i , s e m p l i c e m e n t e p e r c h é n o n p o s s o n o p i ù p e r m e t t e r s e l i . Q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o c i ò c h e a v e v a m o d e n u n c i a t o s i n d a l l ’ i n i z i o : i l t i c k e t s u i f a r m a c i n o n è u n a m i s u r a d i r a z i o n a l i z z a z i o n e , m a u n a t a s s a s u l l a s a l u t e . C o l p i s c e i c i t t a d i n i p i ù f r a g i l i , p e n a l i z z a c h i h a p a t o l o g i e c r o n i c h e e s c a r i c a s u l l e f a m i g l i e i c o s t i d i u n a g e s t i o n e i n e f f i c i e n t e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e " . C o s ì P i e t r o V i g n a l i , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o F o r z a I t a l i a n e l l ’ a s s e m b l e a l e g i s l a t i v a d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a e m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l p a r t i t o . " N e l f r a t t e m p o – p r o s e g u e – l e l i s t e d ’ a t t e s a p e r v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e e d e s a m i d i a g n o s t i c i r e s t a n o s p e s s o c h i u s e o c o n t e m p i i n a c c e t t a b i l i , c o s t r i n g e n d o c h i h a b i s o g n o a r i v o l g e r s i a l p r i v a t o , c o n u l t e r i o r i s p e s e . È u n a d o p p i a p e n a l i z z a z i o n e : d a u n l a t o i l t i c k e t s u i f a r m a c i , d a l l ’ a l t r o l ’ i m p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e i n t e m p i r a g i o n e v o l i a i s e r v i z i p u b b l i c i . G l i e m i l i a n i e i r o m a g n o l i s t a n n o r i n u n c i a n d o a c u r a r s i d a q u a n d o è s t a t o i n t r o d o t t o i l s u p e r t i c k e t l o s c o r s o m a g g i o . È l ’ e s a t t o c o n t r a r i o d e l p r i n c i p i o d i e q u i t à s u c u i d o v r e b b e b a s a r s i l a s a n i t à p u b b l i c a . L ’ E m i l i a R o m a g n a s t a t r a d e n d o l a s u a s t e s s a t r a d i z i o n e d i s o l i d a r i e t à . I n v e c e d i t u t e l a r e i p i ù d e b o l i , s t a c o s t r u e n d o u n a s a n i t à s e m p r e p i ù i n i q u a d o v e s i c u r a s o l o c h i h a l e r i s o r s e . È i n a c c e t t a b i l e c h e , p e r f a r e c a s s a , s i m e t t a a r i s c h i o l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e . Q u e s t a s i t u a z i o n e , i n o l t r e , e v i d e n z i a c o m e l a g i u n t a D e P a s c a l e n o n a b b i a u n p i a n o s e r i o p e r r e c u p e r a r e e f f i c i e n z a n e l l e p r e s t a z i o n i e s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a a l n o s t r o s e r v i z i o s a n i t a r i o r e g i o n a l e " . " I n f a t t i , l a d i m i n u z i o n e d e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a d e i p r i v a t i f a s a l t a r e i l c a l c o l o f a t t o d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d i r e c u p e r a r e r i s o r s e c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d e l s u p e r t i c k e t a p p u n t o s u i f a r m a c i a t t u a t a c o n i l b i l a n c i o r e g i o n a l e l o s c o r s o m a r z o . N o n b a s t e r a n n o q u e l l e r i s o r s e a r i d a r e r e s p i r o d a l l a s a n i t à d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a i n a p n e a f i n a n z i a r i a . C o s ì c o m e n o n b a s t e r a n n o n e m m e n o l e r i s o r s e a g g i u n t i v e c h e a r r i v e r a n n o d a l G o v e r n o c o n l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 6 , p e r a l t r o r e c e n t e m e n t e e l o g i a t e a n c h e d a l l o s t e s s o g o v e r n a t o r e D e P a s c a l e i n u n l a m p o d i o b i e t t i v i t à . S e r v e u n c a m b i o d i r o t t a i m m e d i a t o . I c i t t a d i n i n o n d e v o n o e s s e r e p u n i t i p e r c u r a r s i . C h i e d i a m o a D e P a s c a l e d i d a r e s e g u i t o a l l a l u c i d i t à c o n l a q u a l e h a f i n a l m e n t e a m m e s s o l a r e a l t à c h e q u e s t o G o v e r n o n a z i o n a l e s t a l a v o r a n d o p e r r i s o l v e r e l e d i f f i c o l t à d e l l a s a n i t à i n v e s t e n d o v i p i ù r i s o r s e d o p o i t a g l i d e i p r e c e d e n t i . S o s p e n d a q u i n d i i t i c k e t e a s s i e m e a l l a s u a m a g g i o r a n z a c h i u s a a r i c c i o n e l l a n a r r a z i o n e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e m i g l i o r e p o s s i b i l e c h e i n v e c e n o n è , a p r a s u b i t o u n c o n f r o n t o s e r i o p e r r i d u r r e l e l i s t e d ’ a t t e s a e g a r a n t i r e a t u t t i i l d i r i t t o e f f e t t i v o a l l a c u r a " , c o n c l u d e .