( A d n k r o n o s ) - L ’ a s s i s t e n z a d i l u n g o t e r m i n e è u n a s f i d a c r u c i a l e i n u n a s o c i e t à c h e i n v e c c h i a , s e g n a t a d a l l ’ a u m e n t o d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e e d a r i s o r s e s e m p r e p i ù l i m i t a t e p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . E ’ d e d i c a t a a ‘ S o s t e n i b i l i t à e l o n g t e r m c a r e . A s s i s t e n z a d i l u n g o t e r m i n e r a p p o r t i c o n i l S s n , c r i t i c i t à e d i n a m i c h e d a m o n i t o r a r e ’ l a s e c o n d a d i r e t t a d e l l a s e r i e ‘ C a d i p r o f : 2 0 a n n i d i i m p e g n o e t u t e l e p e r i l a v o r a t o r i d e g l i s t u d i p r o f e s s i o n a l i ’ , l a s e r i e d i w e b i n a r p r o m o s s a d a l l a C a s s a d i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a i n t e g r a t i v a p e r i l a v o r a t o r i d e g l i s t u d i p r o f e s s i o n a l i , a t t i v a d a l 2 0 0 5 n e l l ’ e r o g a z i o n e d i p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e e s o c i o s a n i t a r i e a c h i o p e r a n e l c o m p a r t o l i b e r o p r o f e s s i o n a l e . D o p o i l p r i m o a p p u n t a m e n t o , i n c u i s i è p a r l a t o d e i s e r v i z i p e r p r o m u o v e r e ‘ P r e v e n z i o n e e c o r r e t t i s t i l i d i v i t a ’ , m e r c o l e d ì 2 4 s e t t e m b r e a l l e 1 3 - o n l i n e s u i c a n a l i w e b e s o c i a l d i A d n k r o n o s e C a d i p r o f , d o v e è d i s p o n i b i l e a n c h e l a p u n t a t a p r e c e d e n t e - s i a f f r o n t e r à l a q u e s t i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a d i l u n g o p e r i o d o , d e l l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a e d e l r u o l o d e i f o n d i i n t e g r a t i v i i n u n s i s t e m a s a n i t a r i o s o t t o p r e s s i o n e p e r l ’ a u m e n t o d e i b i s o g n i d i s a l u t e . S a r a n n o a n a l i z z a t e c r i t i c i t à e p r o s p e t t i v e p e r i f o n d i s a n i t a r i i n t e g r a t i v i : c o m e g a r a n t i r e l ’ e r o g a z i o n e n e l l u n g o p e r i o d o d i s e r v i z i e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e ? I n c h e m o d o s u p p o r t a r e i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i p e r i b i s o g n i a t t u a l i e f u t u r i l e g a t i a l l a c o n d i z i o n e d i n o n a u t o s u f f i c i e n z a ? . A c o n f r o n t a r s i i n s t u d i o , a p p r o f o n d e n d o i v a r i a s p e t t i d e l l a q u e s t i o n e , c o o r d i n a t i d a l l a g i o r n a l i s t a M a d d a l e n a G u i o t t o , s a r a n n o : M a r c o M i c o c c i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M a t e m a t i c a f i n a n z i a r i a e a t t u a r i a l e a l l e U n i v e r s i t à d i C a g l i a r i e S a p i e n z a d i R o m a ; M a r i a n n a C a v a z z a , A s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p r a c t i c e a l l a S D A B o c c o n i ; G a e t a n o S t e l l a , p r e s i d e n t e C a d i p r o f ; e M i c h e l e C a r p i n e t t i , v i c e p r e s i d e n t e C a d i p r o f . D u r a n t e l a d i r e t t a s a r à p o s s i b i l e i n t e r a g i r e i n v i a n d o d o m a n d e o r i c h i e s t e d i c h i a r i m e n t o a l n u m e r o W h a t s A p p 3 4 7 4 4 1 2 6 4 5 o a l l ’ i n d i r i z z o m a i l c a d i p r o f @ a d n k r o n o s . c o m . L ’ o b i e t t i v o è f a v o r i r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e i d i p e n d e n t i e c o l l a b o r a t o r i d e g l i s t u d i p r o f e s s i o n a l i – a r c h i t e t t i , a v v o c a t i , c o m m e r c i a l i s t i , c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , d e n t i s t i , g e o l o g i , m e d i c i d i b a s e e s p e c i a l i s t i , l a b o r a t o r i d i a n a l i s i , n o t a i , i n g e g n e r i , p s i c o l o g i , p e d i a t r i , v e t e r i n a r i – e , i n g e n e r a l e , d i t u t t i i l a v o r a t o r i c u i s i a p p l i c a i l C c n l d i s e t t o r e . A p p u n t a m e n t o q u i n d i a m e r c o l e d ì 2 4 s e t t e m b r e a l l e 1 3 , i n d i r e t t a s u i c a n a l i w e b e s o c i a l d i A d n k r o n o s e s u l s i t o e c a n a l e Y o u T u b e d i C a d i p r o f , p e r s e g u i r e i l w e b i n a r ‘ S o s t e n i b i l i t à e l o n g t e r m c a r e ’ , p r o m o s s o d a C a d i p r o f , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A d n k r o n o s , n e l l ’ a m b i t o d e l l e c e l e b r a z i o n i p e r i s u o i 2 0 a n n i d i a t t i v i t à a t u t e l a d e i l a v o r a t o r i d e g l i s t u d i p r o f e s s i o n a l i .