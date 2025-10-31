R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r o m u o v e r e u n S s n p i ù e q u o , s o s t e n i b i l e e v i c i n o a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e a t t r a v e r s o i l c o i n v o l g i m e n t o d i r e t t o d e i c i t t a d i n i e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i . C o n q u e s t o o b i e t t i v o , i l 3 0 o t t o b r e s i è s v o l t a a R o m a l a t a v o l a r o t o n d a ' S a n i t à p a r t e c i p a t a ' , p r o m o s s a d a U c b e d a l l ' A l t a S c u o l a d i e c o n o m i a e m a n a g e m e n t d e i s i s t e m i s a n i t a r i ( A l t e m s ) d e l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a , c h e h a r i u n i t o r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e a t t o r i d e l m o n d o s a n i t a r i o . L ' i n i z i a t i v a - r i p o r t a u n a n o t a - h a v o l u t o o f f r i r e u n o s p a z i o d i r i f l e s s i o n e s u l v a l o r e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e c o m e l e v a p e r r i p e n s a r e l a g o v e r n a n c e d e l l a s a l u t e p u b b l i c a d a l p u n t o d i v i s t a e t i c o , s o c i a l e , c l i n i c o e d e c o n o m i c o . C o i n v o l g e r e i c i t t a d i n i s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i l l o r o r u o l o d i p a r t n e r n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i e o r i e n t a r e l e r i s o r s e s u c i ò c h e g e n e r a v a l o r e p e r l a p e r s o n a . " L a p a r t e c i p a z i o n e e l ' e q u i t à - h a d e t t o T e r e s a P e t r a n g o l i n i , d i r e t t r i c e d e l P a t i e n t A d v o c a c y L a b d i A l t e m s - s o n o d u e d i m e n s i o n i c h e s i s o s t e n g o n o a v i c e n d a . L a p a r t e c i p a z i o n e g a r a n t i s c e e q u i t à p e r m e t t e n d o d i i n d i v i d u a r e e a f f r o n t a r e b a r r i e r e d i a c c e s s o c h e s p e s s o n o n e m e r g o n o n e i d a t i a m m i n i s t r a t i v i : c o s t i i n d i r e t t i , t e m p i d i a t t e s a , d i f f i c o l t à l o g i s t i c h e , d i s u g u a g l i a n z e c u l t u r a l i e d i g i t a l i . I l l a v o r o i n i z i a t o o g g i è u n p u n t o d i i n i z i o c h e v e d r à l a r a c c o l t a s i s t e m a t i c a d e g l i s p u n t i r a c c o l t i i n u n d o c u m e n t o , i c u i c o n t e n u t i s a r a n n o d i f f u s i i n u n s e c o n d o i n c o n t r o p u b b l i c o " . A f a r e d a c o r n i c e a q u e s t a r i f l e s s i o n e - s p i e g a n o i p r o m o t o r i d e l c o n f r o n t o - è i l p r o f o n d o c a m b i a m e n t o c h e s t a i n t e r e s s a n d o i l q u a d r o n o r m a t i v o e i s t i t u z i o n a l e , s i a i n I t a l i a c h e i n E u r o p a . L a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 5 h a i s t i t u i t o i l R e g i s t r o u n i c o d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i ( R u a s ) , p r i m o p a s s o v e r s o u n r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l e d e l l a r a p p r e s e n t a n z a c i v i c a n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i . P a r a l l e l a m e n t e , i l d i s e g n o d i l e g g e n . 8 5 3 i n t r o d u c e l a p o s s i b i l i t à d i u n a p a r t e c i p a z i o n e r e g o l a t a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i c i t t a d i n i e p e r s o n e m a l a t e a i t a v o l i d i c o n s u l t a z i o n e i n m a t e r i a d i s a l u t e . S u l f r o n t e e u r o p e o , l ' e n t r a t a i n v i g o r e d e l R e g o l a m e n t o H t a i n t e g r a i n m o d o s t r u t t u r a l e l a v o c e d e i p a z i e n t i . I n q u e s t o s o l c o F r a n c e s c o S a v e r i o M e n n i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a P r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , h a r i b a d i t o c o m e , " i n l i n e a c o n l e r e c e n t i r i f o r m e , o c c o r r a p a s s a r e s e m p r e p i ù d a u n s i s t e m a c h e c o n s u l t a i c i t t a d i n i a u n o c h e l i i n c l u d e n e l l a c o s t r u z i o n e d e l s e n s o d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , c o n f e r m a n d o i l g r a n d e i m p e g n o d e l m i n i s t e r o s u q u e s t o f r o n t e " . U n a l t r o t e m a d i c o n f r o n t o è s t a t a l ' a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e . I l D m 7 7 / 2 0 2 2 - r i c o r d a l a n o t a - h a i n t r o d o t t o u n m o d e l l o f o n d a t o s u l l a p r o s s i m i t à e s u l l a c o s t r u z i o n e d e l l e C a s e d e l l a c o m u n i t à , n e l l e q u a l i l a p a r t e c i p a z i o n e d e i c i t t a d i n i d i v e n t a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r t r a d u r r e i p r i n c i p i i n p r a s s i o r g a n i z z a t i v e e f f i c a c i . L e l i n e e g u i d a d i A g e n a s d e l d i c e m b r e 2 0 2 3 r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o c o n c r e t o , i n d i c a n d o m o d a l i t à o p e r a t i v e p e r c o i n v o l g e r e p a z i e n t i , c a r e g i v e r e a s s o c i a z i o n i d a l l a f a s e d i p r o g e t t a z i o n e f i n o a l l a v a l u t a z i o n e d e i s e r v i z i . L a c o - p r o g e t t a z i o n e e l a c o - p r o d u z i o n e d i v e n t a n o c o s ì e s e m p i v i r t u o s i d i u n m o d o n u o v o d i i n t e n d e r e l a s a n i t à p u b b l i c a : n o n p i ù s e r v i z i p e n s a t i ' p e r ' l e p e r s o n e , m a s e r v i z i c o s t r u i t i ' c o n ' l e p e r s o n e , n e l s e g n o d e l l a c o r r e s p o n s a b i l i t à e d e l l a f i d u c i a . " L a c o - p r o g e t t a z i o n e p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a s u p i ù f r o n t i - i l c o m m e n t o d i A m e r i c o C i c c h e t t i , c o m m i s s a r i o A g e n a s - G l i i n d i c a t o r i P a t i e n t r e p o r t e d o u t c o m e s ( P r o s ) e i P a t i e n t r e p o r t e d e x p e r i e n c e m e a s u r e s ( P r e m s ) , s o n o s t r a o r d i n a r i s t r u m e n t i p e r v a l u t a r e l ' e f f i c a c i a d e i P d t a e d e l l e r e t i c l i n i c h e , a l l ' i n t e r n o d e l n u o v o D m 7 0 . S o l o a s c o l t a n d o s i s t e m a t i c a m e n t e l a v o c e d e l l e p e r s o n e n e i p e r c o r s i d i c u r a p o s s i a m o c a p i r e s e i m o d e l l i f u n z i o n a n o , s e r i s p o n d o n o a i b i s o g n i r e a l i e s e r i d u c o n o l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i " . N e l c o r s o d e l l a t a v o l a r o t o n d a s i è i n o l t r e s o t t o l i n e a t a l a n e c e s s i t à c h e l e i s t i t u z i o n i s v i l u p p i n o u n a m a g g i o r e c a p a c i t à d i a s c o l t o e d i d i a l o g o , e c h e l e a s s o c i a z i o n i s i a n o s o s t e n u t e i n p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e e a c c r e s c i m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e , a f f i n c h é l a l o r o r a p p r e s e n t a n z a s i a s e m p r e p i ù e f f i c a c e . V a l e r i a C o r a z z a ( p r e s i d e n t e A p i a f c o ) , A n t o n e l l a C e l a n o ( p r e s i d e n t e A p m a r r ) , S i l v i a T o n o l o ( p r e s i d e n t e A n m a r ) e S a b r i n a N a r d i ( c o n s i g l i e r a S a l u t e q u i t à ) c o n c o r d a n o s u t r e p u n t i : c o - p r o g e t t a r e P d t a e c a m p a g n e s u p r e v e n z i o n e e c r o n i c i t à ; m i s u r a r e s i s t e m a t i c a m e n t e P r o / P r e m p e r o r i e n t a r e r i s o r s e e a c c o u n t a b i l i t y ; a b b a t t e r e i d r o p - o u t c o n s o l u z i o n i o r g a n i z z a t i v e e d i g i t a l i d a v v e r o a c c e s s i b i l i . N o n ' t e s t i m o n i a n z e ' , m a c o n t r i b u t i a u t o r e v o l i , p e r o t t e n e r e q u a l i t à , e q u i t à e s o s t e n i b i l i t à d e l l e s c e l t e . " I n u n s i s t e m a s a n i t a r i o c h e a s p i r a a e s s e r e e q u o , e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e - h a r i m a r c a t o i l G m d i U c b , F e d e r i c o C h i n n i - i l c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o d e i p a z i e n t i è f o n d a m e n t a l e . L a l o r o e s p e r i e n z a d i r e t t a r a p p r e s e n t a u n a c o m p e t e n z a p r e z i o s a , c a p a c e d i o f f r i r e b e n e f i c i c o n c r e t i : m a g g i o r e e q u i t à n e l l ' a c c e s s o , s o s t e n i b i l i t à d e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i e q u a l i t à d e l l e c u r e . I n U c b P h a r m a s i a m o c o n v i n t i c h e q u e s t o m e t o d o , c h e c h i a m i a m o ' c o n n e c t i n g h e a l t h c a r e ' , s i a q u e l l o g i u s t o p e r r e a l i z z a r e l a n o s t r a m i s s i o n e m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n p a t o l o g i e c r o n i c h e , a t t r a v e r s o l o s v i l u p p o d i t e r a p i e m i r a t e e l a c o - p r o g e t t a z i o n e d i m o d e l l i d i c u r a p i ù v i c i n i a i b i s o g n i r e a l i " . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , U c b e A l t e m s - c o n c l u d e l a n o t a - h a n n o v o l u t o p r o m u o v e r e u n p a s s a g g i o c u l t u r a l e : d a l l a p a r t e c i p a z i o n e c o m e c o n s u l t a z i o n e e p i s o d i c a a l l a p a r t e c i p a z i o n e c o m e c o m p o n e n t e s t a b i l e d e l l a g o v e r n a n c e s a n i t a r i a .