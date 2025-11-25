R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' u n e v e n t o m o l t o i m p o r t a n t e p e r l a A s l e p e r t u t t e l e a z i e n d e s a n i t a r i e t o s c a n e e i t a l i a n e , p e r c h é c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n g r a n d e c a m b i a m e n t o . I l s e r v i z i o s a n i t a r i o e l a A s l T o s c a n a S u d - E s t d e v o n o i m p a r a r e a d a r e r i s p o s t e n u o v e a u n b i s o g n o d i s a l u t e c h e s t a m u t a n d o . I n t a l e c o n t e s t o , i n f a t t i , l a n o s t r a a z i e n d a p r e s e n t e r à u n a t a p p a d i ' C a n t i e r e S a n i t à ' , c h e n e l n o s t r o p i c c o l o è l a n o s t r a r i f o r m a i n c a m m i n o " . L o h a d e t t o M a r c o T o r r e , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' a z i e n d a U s l T o s c a n a S u d E s t , a l l a 2 0 e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t , i n c o r s o f i n o a l 2 7 n o v e m b r e a d A r e z z o . " I l t e m a d e l l ' i n f o r m a z i o n e e d e l c o i n v o l g i m e n t o d e i c i t t a d i n i è f o n d a m e n t a l e p e r a t t i v a r e u n m a g g i o r u s o a p p r o p r i a t o d e l l e r i s o r s e e d e l l ' o f f e r t a s a n i t a r i a d e i s e r v i z i , m a a n c h e p e r i n i z i a r e a c a m b i a r e i l o r o c o m p o r t a m e n t i - s p i e g a T o r r e - D a l p r o s s i m o a n n o a t t i v e r e m o , p a r t e n d o d a u n a C a s a d i c o m u n i t à h u b p e r z o n a , l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e , i n a p p l i c a z i o n e d e l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e n . 7 7 d e l 2 3 m a g g i o 2 0 2 2 . C i c r e d i a m o m o l t o p e r m e t t e r e a l c e n t r o i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i , l ' a p p r o p r i a t e z z a e g l i e s i t i " . A n c h e " i l p e r s o n a l e è f o n d a m e n t a l e c o m e a g e n t e d i c a m b i a m e n t o n e l s e r v i z i o s a n i t a r i o , d i f r o n t e a i c a m b i a m e n t i d a a f f r o n t a r e - o s s e r v a T o r r e - N o n v i è p i ù u n s o l o u o m o o u n a s o l a d o n n a a l c o m a n d o , i l s u c c e s s o c e l o g i o c h i a m o o g n i g i o r n o , n e l r e p a r t o , i n s a l a o p e r a t o r i a , c o s ì c o m e n e g l i u f f i c i . E ' n e c e s s a r i o c h e l e 1 0 - 1 1 m i l a a n i m e d e l l a n o s t r a A s l a g i s c a n o , s i s e n t a n o r e s p o n s a b i l i z z a t e , a b b i a n o a n c h e l a l i b e r t à d i s b a g l i a r e e v i v a n o i n u n c o n t e s t o i n c u i s i s e n t a n o p a r t e d i d a r e r i s p o s t e n u o v e a q u e s t i b i s o g n i c h e s t a n n o c a m b i a n d o . F a r e m o u n f o r t e i n v e s t i m e n t o a n c h e i n t e r m i n i d i f o r m a z i o n e - a s s i c u r a - m a a b b i a m o b i s o g n o d e l l ' e n e r g i a , d e l l a c u r i o s i t à e d e l l a c r e a t i v i t à d i c i a s c u n o d i n o i " .