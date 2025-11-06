R o m a , 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n g i g a n t e s c o c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i . I g r a n d i i m p r e n d i t o r i d e l l a S a n i t à p r i v a t a s i t r o v a n o s e d u t i n e l P a r l a m e n t o n e l l e f i l e d e l l a m a g g i o r a n z a c h e g o v e r n a i l P a e s e . U n s o t t o s e g r e t a r i o , G e m m a t o , h a d e l l e p a r t e c i p a z i o n i n e l l e c l i n i c h e p r i v a t e c h e s i f a n n o p u b b l i c i t à d i c e n d o s e l i s t a n e l p u b b l i c o è t r o p p o l u n g a v e n i t e d a n o i , m a s o n o l o r o q u e l l i c h e d o v r e b b e r o a b b a t t e r l e l e l i s t e d i a t t e s a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a I l d o m a n i d e l l e d o n n e .