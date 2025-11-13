R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " G l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i n o n s o n o u n e l e m e n t o a c c e s s o r i o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . S o n o u n a n e l l o f o n d a m e n t a l e d i c o n g i u n z i o n e t r a l ' o s p e d a l e e i l t e r r i t o r i o . S o n o i g a r a n t i d e l l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e d e l l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i e q u e s t o e v i t a a n c h e o n e r i a g g i u n t i v i a l s i s t e m a . C o n l a n u o v a f i n a n z i a r i a , c h e o g g i è a l l ' e s a m e d e l P a r l a m e n t o , v o g l i a m o e s t e n d e r e l e a g e v o l a z i o n i f i s c a l i p e r l e p r e s t a z i o n i a g g i u n t i v e c h e s o n o g i à p r e v i s t e p e r i d i r i g e n t i m e d i c i " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , p a r t e c i p a n d o a l 5 7 ° C o n g r e s s o S u m a i , i l S i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , i n c o r s o a R o m a f i n o a l 1 3 n o v e m b r e . I l t i t o l a r e d e l d i c a s t e r o i l l u s t r a a l l a p l a t e a d e l C o n g r e s s o g l i o b i e t t i v i r a g g i u n t i d a l G o v e r n o , c o m e l a l e g g e s u l l e l i s t e d ' a t t e s a - D e c r e t o n . 7 3 d e l 7 g i u g n o 2 0 2 4 - l e c a s e d i c o m u n i t à , l ’ a u m e n t o d e i f o n d i d e l P n r r p e r l ' a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e i n t e g r a t a d i 2 5 0 m i l i o n i e l ’ a u m e n t a t o d i 5 0 0 m i l i o n i d i f o n d i p e r l a t e l e m e d i c i n a n e l l ’ o t t i c a d i a u m e n t a r e " i l n u m e r o d i p e r s o n e c h e p o s s o n o e s s e r e a s s i s t i t e e s e g u i t e c o n q u e s t i s e r v i z i p e r u n a s a n i t à d i p r o s s i m i t à c h e r i d u c e l e d i s t a n z e e l e d i s e g u a g l i a n z e e m i g l i o r a l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i " . P u r a v e n d o r a g g i u n t o i m p o r t a n t i r i s u l t a t i , i l m i n i s t r o o s s e r v a c h e " a b b i a m o d a v a n t i t a n t e s f i d e , m a c r e d o c h e a b b i a m o i n t r a p r e s o l a s t r a d a g i u s t a . V o g l i a m o c o l l a b o r a r e a n c o r a p i ù c o n S u m a i - A s s o p r o f - a f f e r m a - e s o n o f i d u c i o s o c h e p o t r e m o v e r a m e n t e a v e r e q u e l c a m b i o d i p a s s o p e r i l q u a l e t u t t i s i a m o i m p e g n a t i p e r c o n s e r v a r e f o r s e l a s t r u t t u r a p i ù b e l l a c h e a b b i a m o , i l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p u b b l i c o , i n v i d i a t o d a t u t t o i l m o n d o . U n s i s t e m a - c o n c l u d e - b a s a t o s u l l ' u g u a g l i a n z a , s u l l ' e q u i t à e s u l l a g r a t u i t à . C o n s e r v i a m o l o l a v o r a n d o c o n d u e c a r a t t e r i s t i c h e - c o n c l u d e - l a s e r i e t à e l a p r o f e s s i o n a l i t à ” .