R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ N o n d o b b i a m o c o n c e p i r e l a s a n i t à p u b b l i c a e q u e l l a p r i v a t a c o n v e n z i o n a t a c o m e d u e s a n i t à , t e n t a t i v o c h e q u a l c u n o f a i n m o d o i d e o l o g i c o , m a c o m e u n u n i c o s i s t e m a i n t e g r a t o , c a p a c e d i r i s p o n d e r e m e g l i o a l l e s f i d e a t t u a l i e f u t u r e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l P o l i c y & b u s i n e s s f o r u m d i U r a n i a T v . " L e s t r u t t u r e s a n i t a r i e a c c r e d i t a t e a i u t a n o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n o n s o l o a g a r a n t i r e t e m p i p i ù r a p i d i m a a d a s s i c u r a r e c o n t i n u i t à d e l l e c u r e , g e s t i o n e d e i p i c c h i d i d o m a n d a , s p e r i m e n t a z i o n e n e l l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a . I l p u b b l i c o h a i l d o v e r e d i f a r s i g a r a n t e d e l d i r i t t o d e l l a s a l u t e , m e n t r e i l p r i v a t o c o n v e n z i o n a t o n o n è u n s o s t i t u t o m a u n p r e z i o s o a l l e a t o p e r r e n d e r e i l s i s t e m a p i ù r e s i l i e n t e , p i ù e f f i c i e n t e e p i ù v i c i n o a i c i t t a d i n i ” , c o n c l u d e .