R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r c h i a f f r o n t a u n t u m o r e , l a c u r a d i s é v a o l t r e i f a r m a c i e l e t e r a p i e . C u r a r e s i g n i f i c a a n c h e a c c o m p a g n a r e i l m a l a t o i n t u t t e l e s u e d i m e n s i o n i : f i s i c a , p s i c o l o g i c a , r e l a z i o n a l e , s p i r i t u a l e , e s t e t i c a . L e t e r a p i e c o m p l e m e n t a r i s o n o u n a r i s o r s a p r e z i o s a : n o n s o s t i t u i s c o n o l a m e d i c i n a , m a l a c o m p l e t a n o , m e t t e n d o a l c e n t r o l a p e r s o n a . È t e m p o d i r i c o n o s c e r e q u e s t a v i s i o n e i n t e g r a t a d e l l a s a l u t e , c h e u n i s c e r i g o r e s c i e n t i f i c o e s e n s i b i l i t à u m a n a , c o m e c o m p o n e n t e s t a b i l e d e l p e r c o r s o d i c u r a i n t u t t i g l i o s p e d a l i " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ I o n o n o s t a n t e t u t t o - L a c u r a d i s é n e l p e r c o r s o o n c o l o g i c o a t t r a v e r s o l e t e r a p i e c o m p l e m e n t a r i ’ . " C o m e i s t i t u z i o n i , a b b i a m o i l d o v e r e d i s o s t e n e r e q u e s t a r e t e d i a s c o l t o e s o l i d a r i e t à , d i f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a s a n i t à e s o c i e t à c i v i l e , e d i v a l o r i z z a r e c h i m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a . L a s c i e n z a o g g i c i c o n f e r m a c h e b e n e s s e r e e m o t i v o e s e r e n i t à i n t e r i o r e i n c i d o n o s u l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o e s u l l e r i s p o s t e b i o l o g i c h e . N o n è u n d i p i ù , m a u n a p a r t e e s s e n z i a l e d e l l a c u r a . P e n s i a m o a l v a l o r e d i u n a c o n s u l e n z a d ’ i m m a g i n e p e r u n a d o n n a d o p o l a c h e m i o t e r a p i a . N o n p a r l i a m o d i u n g e s t o f r i v o l o , m a d i u n m o d o p e r r i t r o v a r e l a p r o p r i a l u c e , l a p r o p r i a i d e n t i t à , p e r d i r e a s e s t e s s a ‘ i o c i s o n o a n c o r a ’ . P e r q u e s t o r i n g r a z i o i p r o f e s s i o n i s t i e i v o l o n t a r i d i A s i , p r e s e n t i i n m o l t i o s p e d a l i i t a l i a n i , p e r i l l o r o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e l a d i g n i t à e s t e t i c a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a t e r a p i a " , c o n c l u d e .