R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L o s m a r t p h o n e è d i v e n t a t o c o m e u n f a r m a c i s t a a p o r t a t a d i c l i c k . M a q u e s t o n o n è s e m p r e u n b e n e . S e l ’ i n f o r m a z i o n e n o n è a c c o m p a g n a t a d a l l a f o r m a z i o n e r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i i n d i s o r i e n t a m e n t o , s e n o n i n v e r i e p r o p r i d a n n i . S e r v e u n p i a n o n a z i o n a l e d i e d u c a z i o n e a l l a s a l u t e d i g i t a l e c h e e n t r i n e i p r o g r a m m i s c o l a s t i c i , n e i p e r c o r s i d i a g g i o r n a m e n t o d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e n e l l e c a m p a g n e d i c o m u n i c a z i o n e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o d i F e d e r c h i m i c a A s s o s a l u t e ' E d u c a r e a l l a s a l u t e n e l l ’ e r a d i g i t a l e ' . " O g g i p e r i p i ù g i o v a n i l ’ I A è u n a g u i d a i n f a l l i b i l e a n c h e i n a m b i t o s a n i t a r i o , m a l a f i d u c i a c i e c a n e g l i a l g o r i t m i r i s c h i a d i s o s t i t u i r s i a l n e c e s s a r i o c o n f r o n t o c o n m e d i c i e f a r m a c i s t i , p u n t i d i r i f e r i m e n t o i r r i n u n c i a b i l i n e l l a s a l u t e d i c o m u n i t à e v e r i i n f l u e n c e r d e l b e n e s s e r e . A c c a n t o a l o r o , f a r m a c i e d i q u a r t i e r e , a m b u l a t o r i , s c u o l e e p a l e s t r e p o s s o n o d i v e n t a r e n u o v i s p a z i d i a l f a b e t i z z a z i o n e a l l a s a l u t e " , c o n c l u d e .