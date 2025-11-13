R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D o b b i a m o p r i m a d i t u t t o t r o v a r l a , q u e s t a b a r c a , e c e r c a r e d i n o n a n n e g a r e n e l f r a t t e m p o " , h a e s o r d i t o i l v i c e p r e s i d e n t e d i F i a s o ( F e d e r a z i o n e i t a l i a n a a z i e n d a s a n i t a r i e e o s p e d a l i e r e ) , P a o l o P e t r a l i a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a t a v o l a r o t o n d a ' S u m a i : d o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a . S t a k e h o l d e r a c o n f r o n t o ' , o r g a n i z z a t a o g g i d a S u m a i - A s s o p r o f i n o c c a s i o n e d e l 5 7 e s i m o m e e t i n g d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i i n c o r s o a R o m a . P e t r a l i a h a s o t t o l i n e a t o c h e " i l p r i m o s t e p p e r p a s s a r e d a l l a t e o r i a a l l a p r a t i c a è r e s t i t u i r e t e m p o a l l a c u r a e , s o p r a t t u t t o , a l l a r e l a z i o n e d i c u r a " . " N e l l a p a r o l a r e l a z i o n e - h a s p i e g a t o - s i t r o v a n o m o l t e r i s p o s t e : è l ì c h e s i c o s t r u i s c e l ' a l l e a n z a t r a m e d i c o e p a z i e n t e e s i r e s t i t u i s c e p i e n o v a l o r e a l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a e d e l c i t t a d i n o " . P e r P e t r a l i a , " l ' i n t e g r a z i o n e s i g n i f i c a i n t e r p r o f e s s i o n a l i t à , n o n s o l o m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à " . I l v i c e p r e s i d e n t e d i F i a s o h a p o i r i c h i a m a t o l ' a t t e n z i o n e s u i r i s c h i d i u n u s o a c r i t i c o d e l l e t e c n o l o g i e : " D i g i t a l e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o s t r u m e n t i u t i l i , m a d o b b i a m o g o v e r n a r l i p e r e v i t a r e i l d e s k i l l i n g , l a p e r d i t a p r o g r e s s i v a d i c o m p e t e n z e . I l t e m p o c h e r e c u p e r i a m o - h a p r e c i s a t o - d e v e e s s e r e r e s t i t u i t o a l p a z i e n t e : s o l o c o s ì l a n o s t r a b a r c a p o t r à a v a n z a r e n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e " .