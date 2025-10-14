R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - B i s o g n a a v v i a r e u n n u o v o e c o n t i n u a t i v o d i a l o g o t r a i r a p p r e s e n t a n t i d e i p a z i e n t i r e u m a t i c i e d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i . E ’ n e c e s s a r i o q u a n t o p r i m a t r o v a r e n u o v e s o l u z i o n i a v a n t a g g i o d e l l ’ i n t e r a c o l l e t t i v i t à . V a r i s o l t o i l d u p l i c e p r o b l e m a d i g a r a n t i r e s e m p r e l a c o n t i n u i t à t e r a p e u t i c a a l m a l a t o e l a l i b e r t à p r e s c r i t t i v a d e l c l i n i c o s p e c i a l i s t a . E ’ q u e s t o i l m e s s a g g i o e m e r s o n e i g i o r n i s c o r s i d u r a n t e u n c o n v e g n o n a z i o n a l e a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i o r g a n i z z a t o d a A n a m r O d V ( A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e M a l a t i R e u m a t i c i ) . L ’ e v e n t o è s t a t o o r g a n i z z a t o p e r f e s t e g g i a r e i 4 0 a n n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e e i n c o n c o m i t a n z a c o n l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l M a l a t o R e u m a t i c o c h e s i c e l e b r a o g n i a n n o i l 1 2 o t t o b r e . " E ’ g i u n t o i l m o m e n t o d i l a v o r a r e i n m o d o d i v e r s o c o n l e R e g i o n i e g i à e s i s t o n o d e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i o p p o r t u n e - h a s o t t o l i n e a t o S i l v i a T o n o l o , p r e s i d e n t e A n a m r O d V - . P e r e s e m p i o , a l i v e l l o n a z i o n a l e c ’ è d a t e m p o l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i e d i r e c e n t e è s t a t o i s t i t u i t o i l T a v o l o t e c n i c o A i f a - R e g i o n i p e r u n c o n f r o n t o c o n t i n u a t i v o s u a c c e s s o a i f a r m a c i e r i m b o r s a b i l i t à . A n c h e i n m o l t i e n t i l o c a l i s o n o a t t i v i e p r e s e n t i t a v o l i p e r r i s o l v e r e p r o b l e m a t i c h e l e g a t e a l l a r e a l e d i s p o n i b i l i t à d i t e r a p i e e t r a t t a m e n t i . I n t u t t e q u e s t e s e d i d i c o n f r o n t o e d i l a v o r o s e r v e p e r ò u n m a g g i o r e c o i n v o l g i m e n t o d e i r a p p r e s e n t a n t i d e i p a z i e n t i e q u i n d i d e l l e A s s o c i a z i o n i c o m e A n m a r . S o n o 2 1 i s i s t e m i s a n i t a r i a t t i v i i n I t a l i a e t u t t i i m a l a t i d o v r e b b e r o a v e r e g l i s t e s s i d i r i t t i e l e m e d e s i m e o p p o r t u n i t à . T u t t a v i a s i s e g n a l a n o a n c o r a f o r t i d i f f i c o l t à e d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i n e l l ’ a c c e s s o a l l e t e r a p i e e , p i ù i n g e n e r a l e , a d a l c u n e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e . L e p r o b l e m a t i c h e e l e e s i g e n z e d e i m a l a t i v a n n o a s c o l t a t e e r e c e p i t e d a t u t t e l e I s t i t u z i o n i . E ’ q u a n t o v o g l i a m o r i b a d i r e c o n f o r z a i n o c c a s i o n e d e l n o s t r o 4 0 ° c o m p l e a n n o " . " P e r l u n g o t e m p o l a r e u m a t o l o g i a n o n h a p o t u t o a v v a l e r s i d i t e r a p i e s p e c i f i c h e e n o i , s p e c i a l i s t i e m a l a t i , a b b i a m o p e r a n n i d o v u t o a c c o n t e n t a r c i d i u t i l i z z a r e t r a t t a m e n t i i d e a t i p e r l a c u r a d i a l t r e p a t o l o g i e - h a d e t t o M a u r o G a l e a z z i , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o C a p i r e - . T u t t o è c a m b i a t o a i n i z i o a n n i 2 0 0 0 c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d e i f a r m a c i b i o l o g i c i , e s u c c e s s i v a m e n t e d e g l i a n t i j a k c h e h a n n o r i v o l u z i o n a t o l a p r a t i c a c l i n i c a e l a v i t a d i m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o . F u s o l o a c a u s a d e i l o r o e l e v a t i p r e z z i c h e l e I s t i t u z i o n i S a n i t a r i e s i a c c o r s e r o d e l l a e s i s t e n z a d i q u e s t a t i p o l o g i a d i m a l a t i , f i n o a d a l l o r a s c o n o s c i u t i , s o l t a n t o p e r c h é q u e s t i m a l a t i d i v e n t a v a n o u n c o s t o . T u t t a v i a v a r i c o r d a t o q u a n t o l e t e r a p i e i n n o v a t i v e a b b i a n o d e t e r m i n a t o g r a n d i e i n d u b b i v a n t a g g i ; è s t a t o p o s s i b i l e i n f a t t i i n t r o d u r r e , e r e n d e r e o p e r a t i v o , a n c h e i n r e u m a t o l o g i a , i l c o n c e t t o e l a p r a t i c a d e l l a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a p e r o t t e n e r e l ’ o b i e t t i v o u n i v e r s a l m e n t e a c c e t t a t o d e l l a r e m i s s i o n e p r o l u n g a t a d e l l a m a l a t t i a , c o n b l o c c o d e l l a p r o g r e s s i o n e d e l d a n n o c h e s i t r a d u c e a s u a v o l t a n e l l ’ a b b a t t i m e n t o d e i c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i l e g a t i a l l a d i s a b i l i t à " . " P u r t r o p p o p e r m o l t i a n n i - h a a g g i u n t o G a l e a z z i - c o n l ’ e n t r a t a d e l l ’ u s o d e l l e g a r e p e r l a s c e l t a d e l f a r m a c o , c i s i a m o d o v u t i , m a l a t i e m e d i c i , a c c o n t e n t a r e d i d o v e r p r e s c r i v e r e i l f a r m a c o m e n o c o s t o s o p i u t t o s t o c h e q u e l l o p i ù e f f i c a c e c o n p e r d i t a d i m o l t i d e i v a n t a g g i , s i a c l i n i c i c h e e c o n o m i c i , c h e a v r e m m o p o t u t o a v e r e s u i t e m p i p i ù l u n g h i . N a t u r a l m e n t e l ’ a v e r i s t i t u i t o , a l a t o d i A n a m r , a n c h e l ’ o s s e r v a t o r i o C a p i r e d i c u i m i o n o r o d i f a r p a r t e , i n c u i c i s i è p o t u t o c o n f r o n t a r e t r a m a l a t i , g i u r i s t i e d e s p e r t i c l i n i c i , h a c o n s e n t i t o d i c o n t e n e r e i d a n n i c h e u n a g e s t i o n e d e l t u t t o i n a p p r o p r i a t a d e l l e v e r e n e c e s s i t à d e i m a l a t i r e u m a t o l o g i c i e d e g l i s p e c i a l i s t i c h e l i s e g u o n o , a v r e b b e r o p o t u t o p r o c u r a r e , s i a i n t e r m i n i c l i n i c i c h e e c o n o m i c i " . " C o m e C o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i c r e d i a m o f o r t e m e n t e a l r a p p o r t o p r o l i f i c o c o n l e A s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i - h a p o i s o s t e n u t o L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a - . L e a b b i a m o , i n f a t t i , a c c o l t e e a s c o l t a t e i n n u m e r o s e a u d i z i o n i a l l a C a m e r a e l o s c o r s o a n n o a b b i a m o s t a b i l i t o a n c h e p e r l e g g e l e p r o c e d u r e p e r r e g o l a r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i p u b b l i c h e e r a p p r e s e n t a n t i d e i m a l a t i . C i s t i a m o c o s ì a d e g u a n d o a n o r m e g i à e s i s t e n t i i n m o l t i a l t r i P a e s i O c c i d e n t a l i . S t i a m o a n d a n d o s e m p r e d i p i ù v e r s o l a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a e s t a d i v e n t a n d o p e r c i ò i m p r e s c i n d i b i l e i l r a p p o r t o c o s t a n t e c o n c h i v i v e d i r e t t a m e n t e e s u l l a p r o p r i a p e l l e l e p r i n c i p a l i p a t o l o g i e " . " A n c h e l e f a r m a c i e d i c o m u n i t à r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t i i p a z i e n t i c r o n i c i r e u m a t i c i - h a e v i d e n z i a t o C l a u d i a P i e t r o p o l i , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e d i F e d e r f a r m a - . D a a n n i a b b i a m o d e c i s o d i a s c o l t a r e l e r i c h i e s t e c h e c i a r r i v a n o d a p a r t e d e l l e A s s o c i a z i o n i e s i a m o o r a i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e l e l o r o r e a l i e s i g e n z e . C o n t i n u e r e m o a s o s t e n e r e A n m a r p e r c h é f i n d a l l ’ i n i z i o d e l l a s u a s t o r i a h a s t a b i l i t o u n r a p p o r t o p r i v i l e g i a t o c o n l a f i l i e r a d e i f a r m a c i s t i i t a l i a n i . L a n o s t r a è u n a r e t e i m p o r t a n t e e c h e p u ò v a n t a r e o l t r e 1 9 m i l a f a r m a c i e a t t i v e s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e a n c h e n e i c o m u n i p i ù p i c c o l i , r u r a l i e p e r i f e r i c i . U n a p r e s e n z a c a p i l l a r e c h e p u ò e s s e r e s f r u t t a t a n e l l ’ i n t e r e s s e d i t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i n e l l a g e s t i o n e d e i m a l a t i r e u m a t i c i " . " I n I t a l i a u n o d e i p r o b l e m i d e l l ’ a s s i s t e n z a s o c i o - s a n i t a r i a è l a s c a r s i t à d i m e d i c i r e u m a t o l o g i c i - h a c o n c l u s o D o n a t e l l a F i o r e , D i r e t t r i c e U o s d d i R e u m a t o l o g i a , S . S p i r i t o - N u o v o R e g i n a M a r g h e r i t a , e d e l e g a t a C r e i ( C o l l e g i o r e u m a t o l o g i i t a l i a n i ) - . M a n c a s o p r a t t u t t o u n a r e t e d i m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e i n g r a d o d i c o l l e g a r e l e a t t i v i t à d e g l i o s p e d a l i c h e s p e s s o s o n o s t r u t t u r e s a n i t a r i e d i a l t o l i v e l l o e n e l l e q u a l i l a v o r a n o o t t i m i p r o f e s s i o n i s t i . U n ’ a l t r a c r i t i c i t à s o n o l e l i s t e d ’ a t t e s a t r o p p o l u n g h e p e r a v e r e u n a v i s i t a r e u m a t o l o g i c a e p o t e r c o s ì f a r e p r e v e n z i o n e , o t t e n e r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e e d e v i t a r e d i s a b i l i t à p e r m a n e n t i . P e r e l a r g i r e i p i a n i t e r a p e u t i c i l a t e l e m e d i c i n a p u ò e s s e r e u n o s t r u m e n t o u t i l e e p o t r e b b e a i u t a r e a n c h e p e r c o n t r o l l i a d i s t a n z a c o n m a l a t i c h e h a n n o g i à a v u t o u n a p r i m a v i s i t a i n p r e s e n z a " .