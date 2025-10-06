R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C ' è u n t e m a c h e r i g u a r d a l ' i n n e s c o d e l l e m a l a t t i e m e n t a l i c h e è q u e l l o d e l l ' i s o l a m e n t o e d e l l a s o l i t u d i n e . P e n s i a m o r i g u a r d i n o s o l t a n t o u n a c e r t a d e m o g r a f i a " , c i o è g l i a n z i a n i , " m a i n r e a l t à s o n o m o l t i s s i m i i r a g a z z i a d e s s e r n e t o c c a t i . P r o b a b i l m e n t e , q u i n d i , d o b b i a m o c o m i n c i a r e a r i v e d e r e i l c o n c e t t o d i c a t e g o r i e f r a g i l i , a f r o n t e d i c a m b i a m e n t i c h e c r e d o s i a n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i , e d o b b i a m o a n c h e c a p i r e q u a l i s o n o i f a t t o r i c h e i n f l u i s c o n o s u l l ' i s o l a m e n t o e c h e p o s s o n o g e n e r a r e u n i m p a t t o s u l l e c a t e g o r i e f r a g i l i e s u l l a l o r o d e f i n i z i o n e " . L o h a d e t t o N i c o l a P a l m a r i n i , d i r e t t o r e N i c a - N a t i o n a l I n n o v a t i o n C e n t r e f o r A g e i n g ( C e n t r o i n n o v a z i o n e p e r l ' i n v e c c h i a m e n t o ) d e l G o v e r n o i n g l e s e , a l l ' i n c o n t r o o r g a n i z z a t o d a T r i e n n a l e M i l a n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L u n d b e c k I t a l i a , ' B r a i n H e a l t h I n e q u a l i t i e s - I d e e e s t r a t e g i e p e r n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o ' , n e l l ' a m b i t o d e l l ' E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e ' I n e q u a l i t i e s ' . P e r t r o v a r e s o l u z i o n i c h e s i a n o i n g r a d o d i p r e v e n i r e i l d i s a g i o m e n t a l e e d i i n t e r c e t t a r l o p r e c o c e m e n t e d o v e g i à p r e s e n t e , " è n e c e s s a r i o u n i n t e r v e n t o s o c i a l e e p o l i t i c o - s p i e g a l ' e s p e r t o - N o n p o s s i a m o p e n s a r e s o l t a n t o a l l ' i n t e r v e n t o i n d i v i d u a l e , c h e è c o m u n q u e n e c e s s a r i o q u a n d o c a p i a m o c h e u n a p e r s o n a è i n u n a s i t u a z i o n e d i d i f f i c o l t à " . S e c o n d o P a l m a r i n i " è m o l t o d i f f i c i l e " c r e a r e c o n o s c e n z a , " a w a r e n e s s i n t e m a d i s a l u t e m e n t a l e , p e r c h é d a u n a p a r t e n o n è s e m p r e s e m p l i c e c a p i r e q u a n d o u n a p e r s o n a è i n d i f f i c o l t à , e d a l l ' a l t r a n o n t u t t i h a n n o l a d i s p o n i b i l i t à a c o n f i d a r s i " . P e r q u e s t o " d o v r e m m o f a r e m o l t a p r e v e n z i o n e - a v v e r t e - n o n s o l o n e i c a s i g i à c o n c l a m a t i , m a i n d i v i d u a n d o e a t t e n z i o n a n d o a n c h e i s e g n a l i p i ù d e b o l i , c o m e a p p u n t o i l r i s c h i o d e l l ' i s o l a m e n t o e d e l l a s o l i t u d i n e , m e c c a n i s m i d i i n n e s c o c h e , i n u n a s e r i e d i r e a z i o n i a c a t e n a , p o s s o n o p o r t a r e a p a t o l o g i e s p e s s o m o l t o d i f f i c i l i d a c u r a r e " . I n I n g h i l t e r r a l a s i t u a z i o n e r e l a t i v a a l l a s o l i t u d i n e c o m e f a t t o r e d i r i s c h i o p e r i l p e g g i o r a m e n t o d e l l a s a l u t e m e n t a l e " c r e d o s i a f o r s e p e g g i o r e c h e i n I t a l i a - s o t t o l i n e a P a l m a r i n i - R i t e n g o i n f a t t i c h e i n I n g h i l t e r r a c i s i a p i ù c o n s a p e v o l e z z a s u l t e m a d e l l a f r a g i l i t à e d e l l e d i s e g u a g l i a n z e , u n a s o r t a d i f o r t e c u l t u r a p o p o l a r e p r o n t a a r i c o n o s c e r e l e t e m a t i c h e d i f r a g i l i t à , c o n d e c i n e d i a s s o c i a z i o n i d i t u t t i i t i p i c h e s e n e o c c u p a n o . T u t t a v i a , l a d i f f e r e n z a d i c o n d i z i o n i s o c i a l i , e q u i n d i l a d i s t a n z a a l l ' i n t e r n o d e l l e v a r i e c l a s s i , i n I n g h i l t e r r a è m o l t o p i ù e v i d e n t e c h e i n I t a l i a , d o v e è a n c o r a f o r t e l a c o e s i o n e f a m i l i a r e , c ' è u n t e s s u t o d i r e l a z i o n e p i ù ' m e d i t e r r a n e o ' , p i ù v i c i n o a i c o n c e t t i d i u n i t à e d i s u p p o r t o " .