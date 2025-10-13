R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a g i o r n a t a d i o g g i è u n a c e l e b r a z i o n e d i q u e l l a c h e i o c o n s i d e r o l a v e r a r i v o l u z i o n e d e l l a m e d i c i n a d e l t e r z o m i l l e n n i o , v a l e a d i r e l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a p r e v e n z i o n e è l ' i n v e s t i m e n t o p i ù p o t e n t e d a f a r e i n S a n i t à p e r l a s a l u t e d e i n o s t r i c i t t a d i n i " . L o h a d e t t o h a M a r i a R i t a N o v i e l l o , d i r e t t o r e S c r e e n i n g o n c o l o g i c i d e l l a A s l R o m a 3 i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o ' U n C o n s i g l i o i n S a l u t e ' c h e s i è t e n u t o p r e s s o i l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o . " N o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r c i c h e i l 1 4 % d e l l e m a l a t t i e e v i t a b i l i e d e l l e m o r t i , a n c h e p r e m a t u r e , c i o è a l d i s o t t o d e i 7 5 a n n i d i e t à , p u ò e s s e r e e l i m i n a t o d a l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a e s e c o n d a r i a . L a m i s s i o n d e l l a m e d i c i n a d e l T e r z o m i l l e n n i o è m e t t e r e l a p e r s o n a a l c e n t r o p e r m a n t e n e r l a s a n a i l p i ù a l u n g o p o s s i b i l e , e q u i n d i s i a m o q u i p r o p r i o p e r c e l e b r a r e l e d i a g n o s i p r e c o c e , a t u t t i i l i v e l l i . S e c o m e o n c o l o g a m i c h i e d e t e q u a l i p o s s o n o e s s e r e i t u m o r i d i a q u a l i s i p u ò g u a r i r e , v i r i s p o n d o s o n o q u e l l i c h e v e n g o n o d i a g n o s t i c a t i p r e c o c e m e n t e " .