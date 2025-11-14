R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o s t r u i r e l a s a n i t à d e l f u t u r o s i g n i f i c a i n v e s t i r e n o n s o l o i n r i c e r c a e t e c n o l o g i e , m a a n c h e n e l l e p e r s o n e e n e l l e c o m p e t e n z e c h e l e r e n d a n o r e a l m e n t e e f f i c a c i . D a q u e s t a c o n v i n z i o n e n a s c e ‘ O f f i c i n a d e l l e c o m p e t e n z e ’ , l ’ i n i z i a t i v a d i J o h n s o n & J o h n s o n , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l t e m s – A l t a s c u o l a d i e c o n o m i a e m a n a g e m e n t d e i S i s t e m i s a n i t a r i d e l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e c h e t r a d u c e l ’ i n n o v a z i o n e s a n i t a r i a i n n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i e m a n a g e r i a l i a s u p p o r t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I l p r o g e t t o d i r i c e r c a a p p l i c a t a , p r e s e n t a t o o g g i a R o m a a l l a p r e s e n z a d i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i e d e l m o n d o s a n i t a r i o - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - n a s c e i n u n m o m e n t o d i p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e d e l S s n c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o l m a r e l ’ a t t u a l e g a p o r g a n i z z a t i v o e p r o f e s s i o n a l e c h e a n c o r a l i m i t a l a p i e n a a t t u a z i o n e d i i m p o r t a n t i r i f o r m e . R i d u z i o n e d e l l e l i s t e d i a t t e s a , m i g l i o r e i n t e g r a z i o n e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o , e a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e t e r a p i e : s o n o q u e s t e l e s f i d e s u c u i ‘ O f f i c i n a d e l l e c o m p e t e n z e ’ i n t e n d e i n c i d e r e , r e n d e n d o l ’ i n n o v a z i o n e d a v v e r o o p e r a t i v a e a l l a p o r t a t a d i t u t t i . M o l t e s t r u t t u r e s a n i t a r i e o g g i d i s p o n g o n o g i à d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e , m a s p e s s o m a n c a n o f i g u r e i n g r a d o d i i n t e g r a r l e , g e s t i r l e e v a l u t a r n e l ’ i m p a t t o r e a l e . I l p r o g e t t o s i p r o p o n e q u i n d i c o m e u n l a b o r a t o r i o n a z i o n a l e d i p r o g e t t a z i o n e e s p e r i m e n t a z i o n e d i n u o v i p r o f i l i m a n a g e r i a l i c a p a c i d i c o n n e t t e r e i n n o v a z i o n e , d a t i e p e r c o r s i d i c u r a , c o s t r u e n d o u n a s a n i t à p i ù e f f i c i e n t e , i n t e g r a t a e v i c i n a a i b i s o g n i d e i p a z i e n t i . “ L a s a n i t à i t a l i a n a s t a a t t r a v e r s a n d o u n a f a s e e v o l u t i v a i n c u i i l v e r o e l e m e n t o d i s t i n t i v o n o n s a r à l ’ i n n o v a z i o n e i n s é , m a l a c a p a c i t à d e l l e p e r s o n e d i a c c o g l i e r l a , i n t e g r a r l a e u t i l i z z a r l a i n m o d o c o n s a p e v o l e - c o m m e n t a M a r i e l l a M a i n o l f i , d i r e t t o r e g e n e r a l e , D i r e z i o n e g e n e r a l e d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e d e l l e p o l i t i c h e i n f a v o r e d e l S s n – m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e L e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e s o n o o g g i a l c e n t r o d i u n c a m b i a m e n t o e p o c a l e , c h e r i c h i e d e n u o v i r u o l i , c o m p e t e n z e d i g i t a l i e u n a v i s i o n e s e m p r e p i ù m u l t i d i s c i p l i n a r e . È i n d i s p e n s a b i l e v a l o r i z z a r e i l c a p i t a l e u m a n o d e l n o s t r o S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e , p e r c h é s e n z a c o m p e t e n z e a d e g u a t e a n c h e l e m i g l i o r i i n n o v a z i o n i r i s c h i a n o d i n o n t r a d u r s i i n v a l o r e r e a l e p e r i c i t t a d i n i ” . A g g i u n g e A m e r i c o C i c c h e t t i , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ' A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i ( A g e n a s ) : “ L a r i f o r m a a v v i a t a c o n i l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e 7 7 è u n a d e l l e c o l o n n e p o r t a n t i s u c u i c o s t r u i r e u n a s a n i t à m o d e r n a e s o s t e n i b i l e . M a p e r f a r l a f u n z i o n a r e s e r v e u n a v e r a i n t e g r a z i o n e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o , t r a g o v e r n a n c e c l i n i c a e o r g a n i z z a t i v a . È q u i c h e p r o g e t t i c o m e O f f i c i n a d e l l e C o m p e t e n z e a s s u m o n o u n v a l o r e c o n c r e t o , p e r c h é n o n s i l i m i t a n o a d e s c r i v e r e n u o v i m o d e l l i , m a l i s p e r i m e n t a n o , f o r m a n d o f i g u r e c a p a c i d i r e n d e r e o p e r a t i v a l ’ i n t e g r a z i o n e t r a i l i v e l l i d i a s s i s t e n z a e d i o t t i m i z z a r e i p e r c o r s i d i c u r a ” . I l p r o g e t t o i n t r o d u c e 3 n u o v i r u o l i , d e f i n i t i s c i e n t i f i c a m e n t e d a A l t e m s , c h e s a r a n n o s p e r i m e n t a t i e v a l i d a t i i n 3 s t r u t t u r e p i l o t a d ’ e c c e l l e n z a a l i v e l l o n a z i o n a l e – F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i I r c c s ( L a z i o ) , A s l 4 C h i a v a r e s e ( L i g u r i a ) e l a A s l S a l e r n o ( C a m p a n i a ) – p e r c o s t r u i r e m o d e l l i r e p l i c a b i l i s u s c a l a n a z i o n a l e : C h i e f I n n o v a t i o n O f f i c e r , i l D i r e t t o r e s a n i t a r i o 4 . 0 e i l P a t i e n t J o u r n e y M a n a g e r . N e l d e t t a g l i o , i C h i e f I n n o v a t i o n O f f i c e r - r i f e r i s c e l a n o t a - è i l r e g i s t a c h e g u i d a l ’ i n t r o d u z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e , l ’ i n t e g r a z i o n e d e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i e l a c u l t u r a d e l l ’ i n n o v a z i o n e a l l ’ i n t e r n o d i o s p e d a l i e a z i e n d e s a n i t a r i e e c o o r d i n a l ’ a d o z i o n e d i s t r u m e n t i c o m e A I , t e l e m e d i c i n a e r o b o t i c a , n e m i s u r a l ’ i m p a t t o c l i n i c o e d e c o n o m i c o e g a r a n t i s c e l a s o s t e n i b i l i t à d e i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e . I l D i r e t t o r e s a n i t a r i o 4 . 0 e v o l u z i o n e d e l l a f i g u r a t r a d i z i o n a l e , d i v e n t a u n l e a d e r d e l l a t r a s f o r m a z i o n e : c o n i u g a l a l e a d e r s h i p c l i n i c a c o n l a c a p a c i t à d i u t i l i z z a r e i d a t i c o m e l e v a d e c i s i o n a l e , g u i d a n d o t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r i n e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e i n t e g r a n d o A I e a n a l i s i p r e d i t t i v a n e i p r o c e s s i a s s i s t e n z i a l i e p r o m u o v e u n a s a n i t à b a s a t a s u l v a l o r e e g a r a n t i s c e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , e c o n o m i c a e s o c i a l e d e l l e s t r u t t u r e , m i g l i o r a n d o a l c o n t e m p o l a q u a l i t à p e r c e p i t a d a i p a z i e n t i . I n f i n e , i l P a t i e n t J o u r n e y M a n a g e r , l a f i g u r a p i ù i n n o v a t i v a e v i c i n a a l c i t t a d i n o e a l p a z i e n t e , è u n n a v i g a t o r e d e i p e r c o r s i d i c u r a , c a p a c e d i c o n n e t t e r e o s p e d a l e e t e r r i t o r i o : c o o r d i n a p r o f e s s i o n i s t i e s e r v i z i , r i d u c e n d o t e m p i d i a t t e s a , d u p l i c a z i o n i e i n t e r r u z i o n i , e o p e r a s u l t e r r i t o r i o p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e p r e s a i n c a r i c o p e r s o n a l i z z a t a d e i p a z i e n t i f r a g i l i e c r o n i c i . È l ’ i n t e r p r e t e d i u n a s a n i t à d i p r o s s i m i t à , d o v e i n n o v a z i o n e e o r g a n i z z a z i o n e s i t r a d u c o n o i n p e r c o r s i d i c u r a p i ù r a p i d i , i n t e g r a t i e d e f f i c i e n t i . “ O f f i c i n a d e l l e c o m p e t e n z e - s o t t o l i n e a F e d e r i c a M o r a n d i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o i n O r g a n i z z a z i o n e a z i e n d a l e F a c o l t à d i E c o n o m i a e d i r e t t r i c e d e i p r o g r a m m i a c c a d e m i c i e r i c e r c a A l t e m s , U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e - n a s c e d a l l ’ e s i g e n z a d i p a s s a r e d a l l a t e o r i a a l l ’ a z i o n e . A b b i a m o p r o g e t t a t o e v a l i d a t o t r e r u o l i c h e n o n s o n o e s e r c i z i a c c a d e m i c i , m a r i s p o s t e o p e r a t i v e a p r o b l e m i r e a l i : p e r c o r s i f r a m m e n t a t i , d i g i t a l i z z a z i o n e d i s o m o g e n e a , c a r e n z a o r g a n i z z a t i v a e d i g o v e r n a n c e d e i d a t i . L ’ o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o è c o s t r u i r e m o d e l l i r e p l i c a b i l i e m i s u r a b i l i , c a p a c i d i d i m o s t r a r e c h e i n v e s t i r e i n c o m p e t e n z e n o n è u n c o s t o , m a u n m o l t i p l i c a t o r e d i e f f i c i e n z a e q u a l i t à p e r t u t t o i l s i s t e m a . Q u e s t a i n i z i a t i v a t i e n e i n s i e m e r i c e r c a , p o l i c y e i m p a t t o r e a l e s u l c a m p o ” . “ C o m e J o h n s o n & J o h n s o n a b b i a m o l ’ o b b l i g o e l a r e s p o n s a b i l i t à d i e s s e r e u n p a r t n e r d i s i s t e m a , n o n s o l o u n ’ a z i e n d a c h e p o r t a i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a - a f f e r m a G i u s e p p e P o m p i l i o M a r k e t A c c e s s D i r e c t o r d i J o h n s o n & J o h n s o n I n n o v a t i v e M e d i c i n e I t a l i a - L ’ i n n o v a z i o n e , d a s o l a , n o n b a s t a . S e r v e u n s i s t e m a p r o n t o a d a c c o g l i e r l a . P e r q u e s t o i n v e s t i a m o a n c h e n e l l e c o m p e t e n z e d e i p r o f e s s i o n i s t i , p e r c h é c r e d i a m o c h e s o l o c h i è b e n f o r m a t o e c o n s a p e v o l e p o s s a a g i r e i l c a m b i a m e n t o ” . L ’ O f f i c i n a d e l l e c o m p e t e n z e “ n a s c e d a q u e s t a v i s i o n e - c o n t i n u a P o m p i l i o - m e t t e r e i n m o t o u n c i c l o p o s i t i v o i n c u i r i c e r c a e i n n o v a z i o n e a l i m e n t a n o n u o v e c o m p e t e n z e , e q u e s t e , a l o r o v o l t a , p e r m e t t o n o a l l ’ i n n o v a z i o n e d i t r a d u r s i i n b e n e f i c i c o n c r e t i p e r i l s i s t e m a . S e c o n d o n o i , s o l o c o l l a b o r a n d o c o n t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a e s u p e r a n d o a l c u n e b a r r i e r e b u r o c r a t i c h e e c u l t u r a l i a t t u a l m e n t e p r e s e n t i , p o s s i a m o c o s t r u i r e u n S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e p i ù m o d e r n o , e q u o e s o s t e n i b i l e ” . D e l r e s t o , “ l ’ e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o p a s s a d a l l a c a p a c i t à d i f a r e r e t e , d i i n t e g r a r e l e c o m p e t e n z e e d i v a l o r i z z a r e l ’ e s p e r i e n z a d i c i a s c u n a t t o r e , p u b b l i c o o p r i v a t o - o s s e r v a P a o l o P e t r a l i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e A s l 4 C h i a v a r e s e e V i c e p r e s i d e n t e N a z i o n a l e F i a s o - L e n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i d i O f f i c i n a d e l l e C o m p e t e n z e r a p p r e s e n t a n o u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a q u e s t a e s i g e n z a : p r o f e s s i o n i s t i c h e n o n l a v o r a n o i n s i l o s , m a c o s t r u i s c o n o p o n t i t r a r e p a r t i , t e r r i t o r i e i s t i t u z i o n i . L a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o d i v e n t a c o s ì n o n u n ’ o p z i o n e , m a u n a n e c e s s i t à p e r t r a s f o r m a r e l ’ i n n o v a z i o n e i n u n b e n e c o m u n e , g e n e r a n d o v a l o r e c o n d i v i s o p e r i l s i s t e m a e i c i t t a d i n i ” . I n u n t e r r i t o r i o “ a m p i o e c o m p l e s s o c o m e q u e l l o s a l e r n i t a n o - e v i d e n z i a G e n n a r o S o s t o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A s l S a l e r n o e v i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e F e d e r s a n i t à - l a s f i d a n o n è s o l o i n n o v a r e , m a g a r a n t i r e p r o s s i m i t à e c o n t i n u i t à d i c u r a a n c h e d o v e l a d i s t a n z a g e o g r a f i c a è u n l i m i t e r e a l e . C o n O f f i c i n a d e l l e c o m p e t e n z e a v v i a m o u n m o d e l l o c h e u n i s c e o r g a n i z z a z i o n e e c a p i t a l e u m a n o , r e n d e n d o l ’ i n n o v a z i o n e r e a l m e n t e f u n z i o n a l e a i b i s o g n i l o c a l i . L a f i g u r a d e l C h i e f I n n o v a t i o n O f f i c e r , a d e s e m p i o , s a r à f o n d a m e n t a l e p e r i n t e g r a r e s t r u m e n t i a v a n z a t i – d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l l a t e l e m e d i c i n a – n e i p r o c e s s i c l i n i c i e o r g a n i z z a t i v i , v a l u t a n d o n e l ’ i m p a t t o e g a r a n t e n d o n e l a s o s t e n i b i l i t à . È u n a p p r o c c i o r e p l i c a b i l e c h e p u ò d i v e n t a r e s t r u t t u r a l e p e r l ’ i n t e r o S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e , c o n b e n e f i c i c o n c r e t i ” . C o n c l u d e D a n i e l e P i a c e n t i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o A . G e m e l l i I r c c s : “ I l P o l i c l i n i c o G e m e l l i è d a s e m p r e u n h u b d i i n n o v a z i o n e e r i c e r c a a p p l i c a t a , d o v e l a t e c n o l o g i a e l a c o n o s c e n z a s i i n c o n t r a n o p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i . O g g i i l p a s s o s u c c e s s i v o è f a r s ì c h e l ’ i n n o v a z i o n e d i v e n t i p a r t e i n t e g r a n t e d e i p r o c e s s i g e s t i o n a l i e c l i n i c i , g r a z i e a n c h e a l l a n a s c i t a d i n u o v i r u o l i e l ’ e v o l u z i o n e d i q u e l l i c l a s s i c i c o m e i l D i r e t t o r e S a n i t a r i o . Q u e s t a f i g u r a d o v r à r a p p r e s e n t a r e i l p u n t o d i s i n t e s i t r a s c i e n z a d e i d a t i , q u a l i t à c l i n i c a e v i s i o n e s t r a t e g i c a : è l a c h i a v e p e r u n a s a n i t à c a p a c e d i a p p r e n d e r e , a d a t t a r s i e c r e s c e r e . P r o g e t t i c o m e O f f i c i n a d e l l e C o m p e t e n z e c i a i u t a n o a c o s t r u i r e q u e s t a v i s i o n e , t r a s f o r m a n d o l a c o m p l e s s i t à i n v a l o r e ” .