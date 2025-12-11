R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S u i m p u l s o d e l l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e O r d i n i d e l l e p r o f e s s i o n i i n f e r m i e r i s t i c h e ( F n o p i ) n a s c e l a F o n d a z i o n e i n f e r m i e r i , " u n p r o g e t t o s t r a t e g i c o p e n s a t o p e r s o s t e n e r e l ' e v o l u z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e i n I t a l i a e r i s p o n d e r e i n m o d o i n n o v a t i v o a l l e e s i g e n z e d i s a l u t e d e l P a e s e " . L a F o n d a z i o n e è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o n a z i o n a l e ' P e r c o r s i e i n i z i a t i v e d i e c c e l l e n z a p e r l ' e v o l u z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e i n f e r m i e r i s t i c a ' - c o n i l s o s t e g n o d i B o e h r i n g e r I n g e l h e i m , B r i s t o l M y e r s S q u i b b , L u n d b e c k I t a l i a , R o c h e , G r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a , U C B P h a r m a - c h e h a r i u n i t o i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à p r o f e s s i o n a l e , e s p e r t i e s t a k e h o l d e r d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . " L a F o n d a z i o n e r a p p r e s e n t a u n a r i s o r s a i n p i ù p e r g l i i n f e r m i e r i e d a p p a r t i e n e a g l i i n f e r m i e r i - a f f e r m a B a r b a r a M a n g i a c a v a l l i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e i n f e r m i e r i e F n o p i - i n q u a n t o , m a n m a n o c h e p a r t i r a n n o l e v a r i e p r o g e t t u a l i t à , s a r à i n g r a d o d i f o r n i r e r i s p o s t e c o n c r e t e p e r i n c e n t i v a r e l a f o r m a z i o n e e l a r i c e r c a , a v e n d o c o m e s t e l l a p o l a r e l o s v i l u p p o d e l l a p r o f e s s i o n e , v a l i d a z i o n i s c i e n t i f i c h e , p e r c o r s i p e r p r o m u o v e r e i l b e n e s s e r e d i t u t t i g l i i s c r i t t i a l l ' A l b o " . " L a F o n d a z i o n e - s p i e g a u n a n o t a - s i c o l l o c a i n u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i i l S s n è c h i a m a t o a t r a s f o r m a r s i p e r f a r f r o n t e a s f i d e c o m p l e s s e : l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , l ' a u m e n t o d e l l e c r o n i c i t à , l ' e s p a n s i o n e d e l l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e , l o s v i l u p p o d e l l a t e l e m e d i c i n a , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i p r o c e s s i a s s i s t e n z i a l i e l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i c o m p e t e n z e a v a n z a t e . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ' i n f e r m i e r e a s s u m e u n r u o l o c e n t r a l e c o m e p r o f e s s i o n i s t a e v o l u t o , c o m p e t e n t e n e l l a g e s t i o n e d e i b i s o g n i d i s a l u t e e n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l a p e r s o n a , d e l l e f a m i g l i e e d e l l e c o m u n i t à . L a F o n d a z i o n e n a s c e p e r f o r n i r e s t r u m e n t i d i r i c e r c a , f o r m a z i o n e e i n n o v a z i o n e p e r a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e . R a p p r e s e n t a u n i n v e s t i m e n t o p e r l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e p e r r a f f o r z a r e l ' e f f i c i e n z a , l ' e q u i t à e l a r e s i l i e n z a d e l S s n . E ' u n p r o g e t t o c h e n a s c e d a l l a p r o f e s s i o n e , m a c h e g u a r d a a t u t t a l a s o c i e t à : a l l a t u t e l a d e l l e p e r s o n e f r a g i l i , a l l ' i n n o v a z i o n e d e i s e r v i z i e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a p i ù v i c i n o , c o m p e t e n t e e u m a n o . L a F o n d a z i o n e i n t e n d e " f a v o r i r e l a c r e s c i t a d i u n a n u o v a f i g u r a d i i n f e r m i e r e : c l i n i c o e s p e r t o , a l t a m e n t e c o m p e t e n t e , i n g r a d o d i g e s t i r e s i t u a z i o n i c o m p l e s s e c o n a u t o n o m i a e r e s p o n s a b i l i t à ; s p e c i a l i s t a e p r o f e s s i o n i s t a a v a n z a t o , c o n c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e s t r u t t u r a t e , f i g u r a e s s e n z i a l e d a l l a g e s t i o n e d e l l e c r o n i c i t à a l l a p r e s a i n c a r i c o d o m i c i l i a r e ; i n n o v a t o r e d i g i t a l e , c h e u t i l i z z a t e c n o l o g i e , d a t i e s i s t e m i i n t e l l i g e n t i p e r m i g l i o r a r e l ' a s s i s t e n z a ; r i c e r c a t o r e , p r o m o t o r e d i e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e b u o n e p r a t i c h e ; l e a d e r n e l l a g o v e r n a n c e d e l l a s a l u t e , c a p a c e d i c o n t r i b u i r e a l l a p r o g r a m m a z i o n e d e i s e r v i z i " . C i n q u e C i n q u e g l i " a s s i d i i n t e r v e n t o p r i o r i t a r i " s u c u i s i a r t i c o l a l a F o n d a z i o n e i n f e r m i e r i : 1 ) R i c e r c a e i n n o v a z i o n e i n f e r m i e r i s t i c a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e a i m o d e l l i a s s i s t e n z i a l i i n t e g r a t i ; 2 ) s v i l u p p o p r o f e s s i o n a l e , a t t r a v e r s o p r o g r a m m i f o r m a t i v i f i n a l i z z a t i a l c o n s o l i d a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e a v a n z a t e ; 3 ) I n n o v a z i o n e d i g i t a l e , c o n s t u d i e p r o g e t t i s u l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i a l l a p r a t i c a i n f e r m i e r i s t i c a ; 4 ) P a r t e c i p a z i o n e a l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e , c o n t r i b u e n d o a l l a d e f i n i z i o n e d i s t r a t e g i e p e r l a q u a l i t à e l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n ; 5 ) V a l o r i z z a z i o n e c u l t u r a l e e i s t i t u z i o n a l e d e l l a p r o f e s s i o n e , a n c h e m e d i a n t e a t t i v i t à d i v u l g a t i v e e i n i z i a t i v e p u b b l i c h e . L a F o n d a z i o n e a d o t t a " u n m o d e l l o g e s t i o n a l e o r i e n t a t o a l l a t r a s p a r e n z a e a l l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e " : C o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e ; C o m i t a t o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e c o n r a p p r e s e n t a n z a i n f e r m i e r i s t i c a , a c c a d e m i c a , c l i n i c a e i s t i t u z i o n a l e ; a r e e o p e r a t i v e d e d i c a t e a r i c e r c a , f o r m a z i o n e a v a n z a t a , i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , v a l u t a z i o n e e s v i l u p p o o r g a n i z z a t i v o . L a F o n d a z i o n e p o t r à c o n t a r e s u l l ' i m p e g n o d i F n o p i , c o n t r i b u t i p r o g e t t u a l i e p a r t n e r s h i p c o n u n i v e r s i t à , I r c c s , a s s o c i a z i o n i s c i e n t i f i c h e , e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i . " L o s c e n a r i o o d i e r n o - s i l e g g e n e l l a n o t a - è c r i t i c o , m a r i c c o d i p o t e n z i a l i s v i l u p p i f u t u r i c h e r i c h i e d o n o u n ' u r g e n t e v a l o r i z z a z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e . G l i i n f e r m i e r i c o s t i t u i s c o n o i l g r u p p o p r o f e s s i o n a l e p i ù n u m e r o s o e d i f f u s o n e l s e t t o r e s a n i t a r i o . I n I t a l i a g l i i n f e r m i e r i i s c r i t t i a g l i O r d i n i s o n o q u a s i m e z z o m i l i o n e ( 4 6 1 . 3 1 3 ) , c o n u n r a p p o r t o d i 6 , 5 i n f e r m i e r i o g n i 1 . 0 0 0 a b i t a n t i , u n d a t o i n f e r i o r e r i s p e t t o a l l a m e d i a O c s e c h e s i a t t e s t a i n t o r n o a 9 , 5 i n f e r m i e r i o g n i 1 . 0 0 0 a b i t a n t i . L ' e t à m e d i a d e g l i i n f e r m i e r i i t a l i a n i è d i 4 6 , 5 a n n i , c o n u n a n e t t a p r e v a l e n z a f e m m i n i l e ( 7 6 , 4 2 % d o n n e e 2 3 , 5 8 % u o m i n i ) . C o m e p e r i m e d i c i , l ' e t à m e d i a r e l a t i v a m e n t e e l e v a t a e l ' a l t a q u o t a d i o v e r 5 0 ( c h e c o s t i t u i s c o n o p i ù d e l l a m e t à d e l t o t a l e ) i n d i c a n o c h e e n t r o i l 2 0 3 5 t r a g l i 8 0 e i 1 1 0 m i l a i n f e r m i e r i r a g g i u n g e r a n n o l ' e t à p e n s i o n a b i l e . S i c a l c o l a c h e l a c a r e n z a s t i m a t a d i i n f e r m i e r i i n I t a l i a s i a d i 6 0 - 1 0 0 m i l a i n f e r m i e r i n e i p r o s s i m i 5 a n n i e l a s i t u a z i o n e r i s c h i a d i d i v e n i r e i n s a n a b i l e , c o n p r e v i s i o n i c h e a r r i v a n o a s t i m a r e u n a c a r e n z a d i 3 0 0 m i l a i n f e r m i e r i a l 2 0 3 5 " . " L ' I t a l i a - p r o s e g u e l ' a n a l i s i - c o n t a c i r c a 1 7 l a u r e a t i i n i n f e r m i e r i s t i c a p e r 1 0 0 . 0 0 0 a b i t a n t i ( t r a i v a l o r i p i ù b a s s i O c s e ) . T r a o g g i e i l 2 0 2 9 , s i p r e v e d o n o c i r c a 7 3 - 8 6 m i l a n u o v i l a u r e a t i i n i n f e r m i e r i s t i c a , m a è u n n u m e r o n o n s u f f i c i e n t e p e r n e u t r a l i z z a r e l a d i n a m i c a p a r a l l e l a d e i p e n s i o n a m e n t i e d e l l a c r e s c e n t e d o m a n d a e a p e g g i o r a r e l o s c e n a r i o s i a g g i u n g e i l c r o l l o d e l l ' a t t r a t t i v i t à p e r l a p r o f e s s i o n e . N e i p r o s s i m i 1 0 a n n i i l r u o l o d e l l ' i n f e r m i e r e a s s u m e r à u n a v a l e n z a s t r a t e g i c a s u p i ù f r o n t i . D a l l a g e s t i o n e d e l l e f r a g i l i t à e d e l l e c r o n i c i t à a l c o o r d i n a m e n t o d e i p e r c o r s i d i c u r a ; d a l l a i n t e g r a z i o n e t r a s e r v i z i o s p e d a l i e r i e t e r r i t o r i a l i a l l a p r e v e n z i o n e e p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e ; f i n o a l l a g o v e r n a n c e d e i s e r v i z i t r a m i t e f u n z i o n i d i l e a d e r s h i p e s p e c i a l i s t i c h e . L ' i n f e r m i e r e s a r à p r o t a g o n i s t a d e l l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e , g u i d a n e i p e r c o r s i d i c r o n i c i t à , e s p e r t o n e l l ' u s o d e l l e t e c n o l o g i e e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l e f a m i g l i e e l e c o m u n i t à " . " L ' i n f e r m i e r e d e l f u t u r o s a r à s e m p r e p i ù : a u t o n o m o e r e s p o n s a b i l e , c o n u n r u o l o d e f i n i t o e r i c o n o s c i u t o n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s a n i t a r i a ; c e n t r a l e n e i p e r c o r s i d i c u r a p e r s o n a l i z z a t i , c o s t r u i t i s u i b i s o g n i e s u i v a l o r i d e l l a p e r s o n a ; f i g u r a c h i a v e n e l l a p r e v e n z i o n e , n e l l a g e s t i o n e d e l l e e m e r g e n z e t e r r i t o r i a l i e n e l l a r e s i l i e n z a d e i s i s t e m i s a n i t a r i ; p r o f e s s i o n i s t a d i g i t a l e , c a p a c e d i i n t e g r a r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , b i g d a t a e s t r u m e n t i d i e - h e a l t h . L a F o n d a z i o n e - c o n c l u d e l a n o t a - i n t e n d e a c c o m p a g n a r e e v a l o r i z z a r e q u e s t a e v o l u z i o n e c o m e s o g g e t t o p r o m o t o r e d i i n i z i a t i v e d i e c c e l l e n z a , g a r a n t e n d o s t r u m e n t i f o r m a t i v i , r i c e r c a , r i s o r s e c u l t u r a l i e u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a c h e r e s t i t u i s c a a l P a e s e p r o f e s s i o n i s t i p r e p a r a t i , m o t i v a t i e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i . S i c o n f i g u r a c o m e u n ' i n f r a s t r u t t u r a a s u p p o r t o d e l S s n , c a p a c e d i p r o d u r r e c o n o s c e n z a , i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o p r o f e s s i o n a l e . I l s u o c o n t r i b u t o m i r a a r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a d e l s i s t e m a , m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i e v a l o r i z z a r e u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e d e l l a s a n i t à : g l i i n f e r m i e r i " .