R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o m e p o s s i a m o r e n d e r e i l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p i ù v i c i n o a i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e , p i ù e f f i c i e n t e e p r o n t o a d a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l f u t u r o ? E ' d a q u e s t a d o m a n d a c h e n a s c e H e a l t h + , u n p r o g e t t o p r o m o s s o d a N o v a r t i s c o n i l s u p p o r t o d i I q v i a , c h e p r o p o n e u n n u o v o m o d o d i m o n i t o r a r e l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a i n I t a l i a , i n l i n e a c o n l e r e c e n t i e v o l u z i o n i d e l l a s a n i t à , f a c e n d o l e v a s u b u o n e p r a t i c h e i n t e r n a z i o n a l i e s u u n c o n s e n s u s m u l t i - s t a k e h o l d e r . P a r t e n d o d a u n c o n f r o n t o c o n 6 P a e s i ( D a n i m a r c a , I n g h i l t e r r a , F r a n c i a , G e r m a n i a , S p a g n a e C a n a d a ) e d a l l a v o r o d i u n g r u p p o d i e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a d i v e r s e a r e e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o , d e l l a r i c e r c a e d e l l a g e s t i o n e d e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e - s p i e g a u n a n o t a - H e a l t h + h a i n d i v i d u a t o t r e s t r u m e n t i c h i a v e p e r m i g l i o r a r e i l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o : 1 ) M o d e l l i p r e d i t t i v i : l a s t r a t i f i c a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e e i l p o p u l a t i o n h e a l t h m a n a g e m e n t p e r m e t t o n o d i i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e , r i d u c e n d o c o s t i e s p r e c h i s a n i t a r i ; 2 ) M o n i t o r a g g i o d e i r i s u l t a t i e d e i p r o c e s s i d i c u r a , p e r m i g l i o r a r e l ' a p p r o p r i a t e z z a d e l l a p r e s a i n c a r i c o e l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e ; 3 ) A s c o l t o d e l l ' e s p e r i e n z a d e i p a z i e n t i ( P R E M s ) , p e r m i g l i o r a r e l ' a d e r e n z a a i p e r c o r s i d i c u r a , d e l l a q u a l i t à p e r c e p i t a e f a v o r i r e u n a s a n i t à p i ù v i c i n a a i b i s o g n i r e a l i . I r i s u l t a t i m o s t r a n o , n e l c o n t e s t o a t t u a l e , l ' u r g e n z a d i r i v e d e r e g l i a t t u a l i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e d i v a l u t a z i o n e d e l l a s a n i t à , p e r g a r a n t i r e l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i a l l ’ i n n o v a z i o n e . P a s s a r e d a u n a l o g i c a d i b r e v e t e r m i n e a u n a d i p i ù l u n g o t e r m i n e è s t a t o i l f i l e r o u g e d e l l ' a n a l i s i c o n d o t t a , c h e e v i d e n z i a l a n e c e s s i t à d i u n ' e v o l u z i o n e d e i m o d e l l i d i m o n i t o r a g g i o c o n c e n t r a t i s u l l ' e r o g a z i o n e d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) e s u l l a v a l u t a z i o n e d e l l e p e r f o r m a n c e c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l i . H e a l t h + - p r o s e g u e l a n o t a - è f r u t t o d e l l ' i m p e g n o d i N o v a r t i s a f i a n c o d i t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a s a l u t e , u n i m p e g n o c h e s i è t r a d o t t o n e l p e r c o r s o ' P a r t n e r p e r i l f u t u r o ' a v v i a t o n e l 2 0 2 3 p e r c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p i ù m o d e r n o , e q u o e s o s t e n i b i l e , p a r t e n d o d a l l ' a s c o l t o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . T r a l e p r i o r i t à e m e r s e d a q u e s t o p e r c o r s o c o n d i v i s o , s p i c c a l a n e c e s s i t à d i a g g i o r n a r e g l i s t r u m e n t i c o n c u i s i v a l u t a n o l e p e r f o r m a n c e d e l l a s a n i t à : u n t e m a c e n t r a l e p e r H e a l t h + , c h e p r o p o n e s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r m i g l i o r a r e i l m o n i t o r a g g i o d e l S s n e r e n d e r l o p i ù v i c i n o a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e . " I l p r o g e t t o H e a l t h + r i s p o n d e a l l a n o s t r a v o l o n t à , c o m e a z i e n d a , d i r e i m m a g i n a r e l a s a l u t e d e l f u t u r o e c o n t r i b u i r e a l l ' e v o l u z i o n e d e l S s n v e r s o n u o v i m o d e l l i , i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o e t e m p e s t i v o a l l ’ i n n o v a z i o n e p e r i p a z i e n t i , r e a l i z z a n d o i l b i n o m i o t r a i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à - c o m m e n t a R o b e r t a R o n d e n a , V a l u e & A c c e s s H e a d d i N o v a r t i s I t a l i a - L ' e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o d e l l e p e r f o r m a n c e s a n i t a r i e r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i i m p r e s c i n d i b i l e p e r f a v o r i r e u n a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i e p i ù e f f i c a c e , s o s t e n i b i l e e d e q u a . L e s o l u z i o n i e s i s t o n o e i l g r u p p o d i e s p e r t i c o i n v o l t i n e l p r o g e t t o H e a l t h + h a d e l i n e a t o c h i a r e p r i o r i t à s t r a t e g i c h e , c h e m i a u g u r o p o s s a n o g u i d a r e u n c a m b i a m e n t o c o n c r e t o , a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i e d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a s a l u t e " . L ' i n d a g i n e a l c e n t r o d i H e a l t h + h a c o m p a r a t o i P a e s i i n b a s e a 7 d i m e n s i o n i f o n d a m e n t a l i : e f f i c a c i a , s i c u r e z z a , c e n t r a l i t à d e l p a z i e n t e , a c c e s s o , c o s t o , e f f i c i e n z a e d e q u i t à . L ' a n a l i s i h a r i l e v a t o m a r g i n i d i m i g l i o r a m e n t o s i g n i f i c a t i v o n e l l ' a m b i t o d e l l a c e n t r a l i t à d e l p a z i e n t e n e l m o n i t o r a g g i o s a n i t a r i o , t e r r e n o d i a n a l i s i i n c u i l ' I n g h i l t e r r a s i d i s t i n g u e c o m e m o d e l l o d i r i f e r i m e n t o , g r a z i e a l l a c o n s o l i d a t a c u l t u r a d e l m o n i t o r a g g i o d i P R O M s e P R E M s . I l n o s t r o P a e s e , i n s i e m e a F r a n c i a e C a n a d a , p r e s e n t a i n o l t r e d e l l e l i m i t a z i o n i i n t e r m i n i d i a m p i e z z a d e l l a t i p o l o g i a d i m a l a t t i e m o n i t o r a t e . A l t r i a m b i t i s u c u i l a v o r a r e , s e c o n d o g l i s p u n t i e m e r s i d a l l ' i n d a g i n e , s o n o i l m o n i t o r a g g i o d e l l ' e q u i t à e d e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n ’ a r e a a n c o r a p o c o s v i l u p p a t a n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i P a e s i a n a l i z z a t i . " Q u e s t a a n a l i s i r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i p a r t e n z a p e r r a g i o n a r e s u l l ' e v o l u z i o n e d e l m o n i t o r a g g i o d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a i n I t a l i a - d i c h i a r a S i m o n e P a r r e t t i , M a n a g e r I m p l e m e n t a t i o n S c i e n c e d i I q v i a I t a l i a - A o g g i i l S s n s i a f f i d a p r i n c i p a l m e n t e a d u e s t r u m e n t i d i v a l u t a z i o n e : i l N u o v o s i s t e m a d i g a r a n z i a ( N s g ) e i l P i a n o n a z i o n a l e e s i t i ( P n e ) . T u t t a v i a , i l c o n t e s t o a t t u a l e o f f r e l ' o p p o r t u n i t à d i a m p l i a r e i l q u a d r o d e g l i i n d i c a t o r i , r e n d e n d o l o p i ù a d e r e n t e a l l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o . L ' a d o z i o n e d e l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o e l ' e v o l u z i o n e d e l N u o v o s i s t e m a i n f o r m a t i v o s a n i t a r i o ( N s i s ) s t a n n o m i g l i o r a n d o l a d i s p o n i b i l i t à e l ' a c c u r a t e z z a d e i d a t i . A l l o s t e s s o t e m p o , l a d i f f u s i o n e d i n u o v i s e t t i n g a s s i s t e n z i a l i e l a c r e s c e n t e c r o n i c i z z a z i o n e d i n u m e r o s e p a t o l o g i e i m p o n g o n o i l s u p e r a m e n t o d i u n a m i s u r a z i o n e c e n t r a t a e s c l u s i v a m e n t e s u l l ' o s p e d a l e e s u l l e a c u z i e . L ' o p p o r t u n i t à r i s i e d e d u n q u e n e l l ' o r i e n t a r e i l m o n i t o r a g g i o v e r s o l ' i n t e r o p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e , v a l o r i z z a n d o l a c o n t i n u i t à d e l l e c u r e e l ' e f f i c a c i a c o m p l e s s i v a d e l l ’ i n t e r v e n t o s a n i t a r i o " . L a t i p o l o g i a d i i n d i c a t o r i , l e m o d a l i t à d i r a c c o l t a e c o n d i v i s i o n e d e i d a t i e l e t e n d e n z e e v o l u t i v e d e i s i s t e m i d i m i s u r a z i o n e s o n o t r a i p u n t i f o c a l i i n d i v i d u a t i d a l g r u p p o d i l a v o r o p e r l ' a g g i o r n a m e n t o d e l s i s t e m a a t t u a l e , c o n f o c u s s u l l a c e n t r a l i t à d e l p a z i e n t e , l ' e f f i c a c i a d e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i e l ' e q u i t à n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e . L e p r o s p e t t i v e d i e v o l u z i o n e a b r e v e t e r m i n e i n c l u d o n o l ' a g g i o r n a m e n t o e l ' a m p l i a m e n t o d e g l i i n d i c a t o r i e s i s t e n t i , m e n t r e q u e l l e a l u n g o t e r m i n e m i r a n o a l l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o i n t e g r a t o e s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i g a r a n t i r e u n s e r v i z i o s a n i t a r i o s e m p r e p i ù i n c l u s i v o , e f f i c a c e e o r i e n t a t o a l p a z i e n t e . I l g r u p p o d i l a v o r o c h e h a p a r t e c i p a t o a l p r o g e t t o : M a t t i a A l t i n i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i l e a d e r s h i p e m a n a g e m e n t i n m e d i c i n a ( S i m m ) ; P a o l o B o n a r e t t i , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o d i r e t t i v o C l u s t - E R H e a l t h , A d v i s o r N o v a r t i s I t a l i a ; D a n i e l a D ' A n g e l a , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , C a r l o F a v a r e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a H e a l t h T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t ( S i h t a ) ; P a o l o P e t r a l i a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a a z i e n d e s a n i t a r i e e o s p e d a l i e r e ( F i a s o ) ; L u c i a n o P l e t t i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o n f e d e r a z i o n e a s s o c i a z i o n i r e g i o n a l i d i d i s t r e t t o ( C a r d ) ; G i u l i o Z u c c a , A d v i s o r D i r e z i o n e g e n e r a l e W e l f a r e R e g i o n e L o m b a r d i a .