R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i t r a t t a d i u n ’ a g e n d a m a r g i n a l e : è u n a q u e s t i o n e d i s a l u t e p u b b l i c a , d i s o s t e n i b i l i t à d e l n o s t r o S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e e d i r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l e g e n e r a z i o n i p r e s e n t i e f u t u r e . L a d i s i n f o r m a z i o n e s a n i t a r i a n o n è c e r t o u n f e n o m e n o n u o v o , m a l a s u a p o r t a t a s i è t r a s f o r m a t a r a d i c a l m e n t e n e g l i u l t i m i a n n i . O g g i q u e l l a d i s i n f o r m a z i o n e n o n è s c o m p a r s a , m a s i è e v o l u t a , a d a t t a n d o s i a i n u o v i s t r u m e n t i d i g i t a l i " . C o s ì è i n t e r v e n u t o q u e s t a m a t t i n a i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e S c i e n z a , R i c e r c a e i s t r u z i o n e d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o , o r g a n i z z a t o d a F e d e r c h i m i c a - A s s o s a l u t e , ' E d u c a r e a l l a s a l u t e n e l l ’ e r a d i g i t a l e ' a M o n t e c i t o r i o . " C o m e a v e t e r i c o r d a t o p r e s e n t a n d o q u e s t a m a t t i n a i l R a p p o r t o C e n s i s - p r o s e g u e - l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e l ’ a r r i v o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a n n o c a m b i a n d o p r o f o n d a m e n t e i l m o d o i n c u i g l i i t a l i a n i s i i n f o r m a n o s u l l a s a l u t e : q u a s i u n c i t t a d i n o s u d u e u t i l i z z a g i à c h a t b o t b a s a t i s u I A p e r c e r c a r e i n f o r m a z i o n i s u p i c c o l i d i s t u r b i o s u i f a r m a c i d a b a n c o , e q u e s t a p e r c e n t u a l e s u p e r a i l 7 0 % t r a i p i ù g i o v a n i . S i t r a t t a d i u n d a t o c h e r a c c o n t a d u e v e r i t à c o m p l e m e n t a r i : d a u n l a t o , i l d e s i d e r i o c r e s c e n t e d i a u t o n o m i a e i n f o r m a z i o n e ; d a l l ’ a l t r o , l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e c o m p e t e n z e e s t r u m e n t i p e r d i s t i n g u e r e l e f o n t i a f f i d a b i l i d a l l e f a l s e c e r t e z z e d i g i t a l i . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e u t i l i z z a t a i n m o d o c o r r e t t o e r e g o l a t o , p u ò d i v e n t a r e u n a l l e a t o p r e z i o s o . P u ò a i u t a r e a i n d i v i d u a r e p r e c o c e m e n t e i s e g n a l i d i m a l a t t i a , a s u p p o r t a r e l a d i a g n o s i e l a p r e v e n z i o n e , a m i g l i o r a r e l a c o m u n i c a z i o n e t r a m e d i c o e p a z i e n t e e a s e m p l i f i c a r e l a g e s t i o n e d e l l a c r o n i c i t à . M a l ’ I A n o n d e v e m a i s o s t i t u i r e l ’ i n t e l l i g e n z a u m a n a : d e v e a f f i a n c a r l a , s o s t e n e n d o l a c o n d a t i , a n a l i s i e c a p a c i t à p r e d i t t i v e " . " I l G o v e r n o , c o n i l M i n i s t r o S c h i l l a c i , i l M i n i s t r o V a l d i t a r a e i l S o t t o s e g r e t a r i o G e m m a t o , s t a l a v o r a n d o c o n a t t e n z i o n e i n q u e s t o s e n s o . L ’ a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e e q u e l l a s a n i t a r i a s o n o o r m a i d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a : s o l o c i t t a d i n i i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e e v a l u t a r e c r i t i c a m e n t e l e i n f o r m a z i o n i p o s s o n o e s s e r e p r o t a g o n i s t i a t t i v i d e l l a p r o p r i a s a l u t e . E c c o p e r c h é s c u o l a , t e r r i t o r i o , s p o r t e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i d e v o n o l a v o r a r e i n s i e m e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a C o m m i s s i o n e c h e h o l ’ o n o r e d i p r e s i e d e r e s t a l a v o r a n d o a u n a R i s o l u z i o n e p a r l a m e n t a r e s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ’ a u t o m e d i c a z i o n e , s u l l ’ u s o d e i f a r m a c i d a b a n c o n e l l e s c u o l e e s u l l a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a o n l i n e . L ’ o b i e t t i v o è p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l ’ a u t o m e d i c a z i o n e r e s p o n s a b i l e , s o s t e n e r e i l c o r r e t t o s v i l u p p o d e l s e t t o r e , v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l f a r m a c i s t a e d e l m e d i c o d i f a m i g l i a , e r i c o n o s c e r e i f a r m a c i d i a u t o m e d i c a z i o n e c o m e r i s o r s a c o n c r e t a p e r l a s a l u t e i n d i v i d u a l e e p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I n o l t r e , d i c o n c e r t o c o n l ' A u t o r i t à p e r l e G a r a n z i e n e l l e C o m u n i c a z i o n i , l a R i s o l u z i o n e v e d r à u n i m p e g n o s p e c i f i c o p e r p r o m u o v e r e u n a n o r m a t i v a n a z i o n a l e c h e r e g o l a m e n t i l a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a o n l i n e , c o n t r o , q u i n d i , i n f l u e n c e r c h e d i s p e n s a n o c o n s i g l i s u l l a s a l u t e s e n z a a l c u n t i t o l o , p r e v e d e n d o c h e l a d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i s a n i t a r i s i a r i s e r v a t a a p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i e i s c r i t t i a i r i s p e t t i v i a l b i p r o f e s s i o n a l i p e r g a r a n t i r e a u t e n t i c i t à , t r a s p a r e n z a e t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a " , c o n c l u d e .