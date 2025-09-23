R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o è u n d e c r e t o e q u i l i b r a t o , e f f i c a c e , c h e n o n a u m e n t a l a s p e s a p u b b l i c a , n o n a g g r a v a l ’ a p p a r a t o a m m i n i s t r a t i v o , m a r a f f o r z a l a c a p a c i t à g e s t i o n a l e , g a r a n t i s c e t r a s p a r e n z e e v a l o r i z z a l e e c c e l l e n z e d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o " . C o s ì l a d e p u t a t o d e l l a L e g a S i m o n e t t a M a t o n e , e s p r i m e n d o i n A u l a v o t o f a v o r e v o l e d e l g r u p p o s u l d e c r e t o r e c a n t e m i s u r e u r g e n t i p e r i l c o m m i s s a r i a m e n t o d e l l ' A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i e p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l ' O s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù . " A g e n a s è u n e n t e c r u c i a l e e d è d o v e r o s o s u p e r a r e l o s t a l l o a c u i a b b i a m o a s s i s t i t o n e g l i u l t i m i m e s i , p e r c h é r i s c h i a v a d i c o m p r o m e t t e r n e l ’ o p e r a t i v i t à . C o s ì c o m e c r e d i a m o s i a g i u s t o s o s t e n e r e l ’ o s p e d a l e B a m b i n o G e s ù , e c c e l l e n z a a s s o l u t a r i c o n o s c i u t a n e l m o n d o p e r i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a e r i c e r c a e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r m i g l i a i a d i f a m i g l i e , d o v e l a s c i e n z a i n c o n t r a l a s p e r a n z a . L a s a l u t e n o n p u ò a s p e t t a r e e l e r i f o r m e n o n p o s s o n o r i m a n e r e i m p a n t a n a t e ” , c o n c l u d e .