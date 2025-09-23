Roma, 23 set.-(Adnkronos) - Con il decreto in esame siamo di fronte allennesimo commissariamento deciso dal governo Meloni: il 65esimo dallinizio della legislatura. Una scelta che non nasce dallurgenza, ma da una logica di accentramento e di controllo che svuota di fatto il ruolo delle istituzioni territoriali e mortifica il confronto democratico. Lo ha detto in Aula alla Camera la deputata dem Ilenia Malavasi, componente della commissione Affari sociali esprimendo il voto di astensione del gruppo del Pd sul decreto recante misure urgenti per il commissariamento dellAgenas e per il finanziamento dellOspedale pediatrico Bambino Gesù. Il governo prosegue non ha voluto né programmare né ricercare unintesa con le regioni, come invece prevede la prassi consolidata. È grave che unagenzia strategica come Agenas, che opera a stretto contatto con le Regioni e monitora lattuazione della riforma territoriale del DM 77 e del Pnrr, venga commissariata senza un percorso di condivisione. Questo conferma un metodo miope, che tradisce incapacità di governare la sanità pubblica e rischia di avere ricadute pesanti sui cittadini, già oggi costretti a liste dattesa insostenibili e a disuguaglianze territoriali sempre più marcate. Il Pd ha presentato in commissione emendamenti di buon senso, per limitare la durata del commissariamento, prevenire conflitti di interesse e garantire trasparenza, ma il governo ha scelto la via del muro contro muro, respingendo ogni proposta. Di fronte a questo atteggiamento non possiamo che ribadire la nostra contrarietà: commissariare non può diventare un modus vivendi, una scorciatoia che centralizza potere senza dare soluzioni ai problemi strutturali della sanità. La nostra astensione al decreto è motivata dallarticolo che stanzia 20 milioni per lOspedale Bambino Gesù di Roma. Parliamo di uneccellenza italiana e internazionale che offre cure pediatriche gratuite, anche a bambini provenienti da zone di guerra. Il nostro voto riconosce il valore di questa realtà straordinaria. Ma al tempo stesso chiediamo una riflessione più ampia sul futuro della sanità pediatrica in Italia, per garantire a tutti i bambini pari diritti di accesso e qualità nelle cure, conclude.