R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ C o n i l d e c r e t o i n e s a m e s i a m o d i f r o n t e a l l ’ e n n e s i m o c o m m i s s a r i a m e n t o d e c i s o d a l g o v e r n o M e l o n i : i l 6 5 e s i m o d a l l ’ i n i z i o d e l l a l e g i s l a t u r a . U n a s c e l t a c h e n o n n a s c e d a l l ’ u r g e n z a , m a d a u n a l o g i c a d i a c c e n t r a m e n t o e d i c o n t r o l l o c h e s v u o t a d i f a t t o i l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i t e r r i t o r i a l i e m o r t i f i c a i l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o ” . L o h a d e t t o i n A u l a a l l a C a m e r a l a d e p u t a t a d e m I l e n i a M a l a v a s i , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i e s p r i m e n d o i l v o t o d i a s t e n s i o n e d e l g r u p p o d e l P d s u l d e c r e t o r e c a n t e m i s u r e u r g e n t i p e r i l c o m m i s s a r i a m e n t o d e l l ’ A g e n a s e p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l ’ O s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù . “ I l g o v e r n o – p r o s e g u e – n o n h a v o l u t o n é p r o g r a m m a r e n é r i c e r c a r e u n ’ i n t e s a c o n l e r e g i o n i , c o m e i n v e c e p r e v e d e l a p r a s s i c o n s o l i d a t a . È g r a v e c h e u n ’ a g e n z i a s t r a t e g i c a c o m e A g e n a s , c h e o p e r a a s t r e t t o c o n t a t t o c o n l e R e g i o n i e m o n i t o r a l ’ a t t u a z i o n e d e l l a r i f o r m a t e r r i t o r i a l e d e l D M 7 7 e d e l P n r r , v e n g a c o m m i s s a r i a t a s e n z a u n p e r c o r s o d i c o n d i v i s i o n e . Q u e s t o c o n f e r m a u n m e t o d o m i o p e , c h e t r a d i s c e i n c a p a c i t à d i g o v e r n a r e l a s a n i t à p u b b l i c a e r i s c h i a d i a v e r e r i c a d u t e p e s a n t i s u i c i t t a d i n i , g i à o g g i c o s t r e t t i a l i s t e d ’ a t t e s a i n s o s t e n i b i l i e a d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i s e m p r e p i ù m a r c a t e . I l P d h a p r e s e n t a t o i n c o m m i s s i o n e e m e n d a m e n t i d i b u o n s e n s o , p e r l i m i t a r e l a d u r a t a d e l c o m m i s s a r i a m e n t o , p r e v e n i r e c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e e g a r a n t i r e t r a s p a r e n z a , m a i l g o v e r n o h a s c e l t o l a v i a d e l m u r o c o n t r o m u r o , r e s p i n g e n d o o g n i p r o p o s t a ” . “ D i f r o n t e a q u e s t o a t t e g g i a m e n t o n o n p o s s i a m o c h e r i b a d i r e l a n o s t r a c o n t r a r i e t à : c o m m i s s a r i a r e n o n p u ò d i v e n t a r e u n m o d u s v i v e n d i , u n a s c o r c i a t o i a c h e c e n t r a l i z z a p o t e r e s e n z a d a r e s o l u z i o n i a i p r o b l e m i s t r u t t u r a l i d e l l a s a n i t à . L a n o s t r a a s t e n s i o n e a l d e c r e t o è m o t i v a t a d a l l ’ a r t i c o l o c h e s t a n z i a 2 0 m i l i o n i p e r l ’ O s p e d a l e B a m b i n o G e s ù d i R o m a . P a r l i a m o d i u n ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e c h e o f f r e c u r e p e d i a t r i c h e g r a t u i t e , a n c h e a b a m b i n i p r o v e n i e n t i d a z o n e d i g u e r r a . I l n o s t r o v o t o r i c o n o s c e i l v a l o r e d i q u e s t a r e a l t à s t r a o r d i n a r i a . M a a l t e m p o s t e s s o c h i e d i a m o u n a r i f l e s s i o n e p i ù a m p i a s u l f u t u r o d e l l a s a n i t à p e d i a t r i c a i n I t a l i a , p e r g a r a n t i r e a t u t t i i b a m b i n i p a r i d i r i t t i d i a c c e s s o e q u a l i t à n e l l e c u r e ” , c o n c l u d e .