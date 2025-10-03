R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D o p o a n n i d i a t t e s a , s i c o m p i e u n p a s s o d e c i s i v o p e r u n o d e i p r o g e t t i p i ù s i g n i f i c a t i v i d e l l a s a n i t à i t a l i a n a . V a l t e r M a i n e t t i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i C o n d o t t e 1 8 8 0 , h a a n n u n c i a t o l ' a v v i o d e l l a n u o v a f a s e d i r e a l i z z a z i o n e d e l l a C i t t à d e l l a s a l u t e e d e l l a r i c e r c a , c h e n a s c e r à n e l l ' a r e a d e l l e e x a c c i a i e r i e F a l c k a S e s t o S a n G i o v a n n i , a l l e p o r t e d i M i l a n o . P r o g e t t a t a d a l l ' a r c h i t e t t o M a r i o C u c i n e l l a - s i l e g g e i n u n a n o t a - l ' o p e r a t r a s f o r m e r à u n a s t o r i c a a r e a i n d u s t r i a l e i n u n m o d e r n o c o m p l e s s o o s p e d a l i e r o , d e s t i n a t o a d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o e u r o p e o p e r l a n e u r o l o g i a e l ' o n c o l o g i a . L a s t r u t t u r a , i n f a t t i , o s p i t e r à i l t r a s f e r i m e n t o d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n e u r o l o g i c o C a r l o B e s t a e d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i ( I n t ) , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d i M i l a n o c o m e c a p i t a l e d e l l ' i n n o v a z i o n e s a n i t a r i a . " L a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o g r a n d e p o l o o s p e d a l i e r o - h a a f f e r m a t o M a i n e t t i - e n t r e r à p r e s t o n e l v i v o , c o n l ' o b i e t t i v o d i c o m p l e t a r e l a s t r u t t u r a i n m e n o d i u n a n n o . U n ' o p e r a d i t a l e p r e s t i g i o , c a r a t t e r i z z a t a d a u n p r o g e t t o d ' a v a n g u a r d i a s o t t o i l p r o f i l o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , f i r m a t o d a l l ' a r c h i t e t t o C u c i n e l l a e i s p i r a t o d a R e n z o P i a n o , n o n r a p p r e s e n t a s o l t a n t o u n ' o p p o r t u n i t à p e r r a f f o r z a r e i l r i l a n c i o d e l l a n o s t r a s t o r i c a i m p r e s a d i c o s t r u z i o n i : è a n c h e u n c o n t r i b u t o s i g n i f i c a t i v o a l l a c r e s c i t a d e l P a e s e . A t t r a v e r s o i n i z i a t i v e i n n o v a t i v e e l ' a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e , s i a n e l s e t t o r e s a n i t a r i o s i a i n q u e l l o d e l l a m o b i l i t à , i n t e n d i a m o p r o m u o v e r e l o s v i l u p p o d i c o m p a r t i s t r a t e g i c i p e r i l f u t u r o d e l l ' I t a l i a " . A g u i d a r e l ' o p e r a è l a s o c i e t à C i s a r , p a r t e c i p a t a d a F i n s o ( F i n c a n t i e r i ) , E d i s o n N e x t , I t a l i a n a C o s t r u z i o n i e C o n d o t t e 1 8 8 0 ( F a m i g l i a M a i n e t t i ) , c o n l a m a g g i o r a n z a r e l a t i v a , d e t t a g l i a l a n o t a . I n q u e s t a f a s e s i a t t e n d e l a f o r m a l i z z a z i o n e , d a p a r t e d i A r i a ( A g e n z i a r e g i o n a l e p e r l ' i n n o v a z i o n e e g l i a c q u i s t i d i R e g i o n e L o m b a r d i a ) , d e l l ' a d e g u a m e n t o e c o n o m i c o a l c o n t r a t t o d i c o n c e s s i o n e . " I l C o l l e g i o C o n s u l t i v o T e c n i c o h a g i à r i c o n o s c i u t o l ' a u m e n t o d e i c o s t i d e l l e o p e r e - h a e v i d e n z i a t o E n z o R e g g i a n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C o n d o t t e 1 8 8 0 e P r e s i d e n t e d i C i s a r - I l v a l o r e c o m p l e s s i v o è p a s s a t o d a 2 8 0 m i l i o n i d i e u r o , s t i m a t i n e l 2 0 2 0 , a g l i a t t u a l i 5 6 0 m i l i o n i , u n a g g i o r n a m e n t o r e s o n e c e s s a r i o d a g l i a u m e n t i d e i p r e z z i d e i m a t e r i a l i r e g i s t r a t i d o p o l a p a n d e m i a e a g g r a v a t i d a l l a c r i s i i n t e r n a z i o n a l e l e g a t a a l c o n f l i t t o r u s s o - u c r a i n o " . I l p i a n o , s o s t e n u t o d a l G o v e r n o e d a l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , p u n t a n o n s o l o a c r e a r e u n a s t r u t t u r a s a n i t a r i a u l t r a m o d e r n a - c h i a r i s c e l a n o t a - m a a n c h e a r i q u a l i f i c a r e l a p i ù v a s t a a r e a i n d u s t r i a l e d i s m e s s a d ' E u r o p a , o l t r e 1 , 5 m i l i o n i d i m e t r i q u a d r a t i , c o n u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o c h e s i a f f i a n c a a l l o s v i l u p p o d e l l o H u m a n T e c h n o p o l e d i M i l a n o . I l n u o v o p o l o o s p e d a l i e r o s o r g e r à s u u n a s u p e r f i c i e d i 1 5 0 . 0 0 0 m q , d i s t r i b u i t i i n d i e c i e d i f i c i f u o r i t e r r a e d u e p i a n i i n t e r r a t i e o f f r i r à 7 5 0 p o s t i l e t t o , 2 0 s a l e o p e r a t o r i e , 1 1 9 a m b u l a t o r i e 4 2 l a b o r a t o r i , p e r 5 m i l a o c c u p a t i t r a m e d i c i e i n f e r m i e r i . E a v r à u n a c a p a c i t à p e r 2 4 m i l a r i c o v e r i a l l ' a n n o e o l t r e 1 , 5 m i l i o n i d i e s a m i e p r e s t a z i o n i a m b u l a t o r i a l i ; u n a l b e r g o s a n i t a r i o c o n 5 0 p o s t i l e t t o p e r i f a m i l i a r i d e i p a z i e n t i ; u n p a r c h e g g i o i n t e r r a t o d a 2 4 . 0 0 0 m q e u n p a r c o u r b a n o d i 7 7 . 0 0 0 m q , c o n o l t r e 1 0 m i l a n u o v i a l b e r i e u n ' a r e a v e r d e d i 5 5 . 0 0 0 m q . I l p r o g e t t o f i r m a t o d a C u c i n e l l a s i p r o p o n e c o m e u n n u o v o m o d e l l o d i p o l o o s p e d a l i e r o - s o t t o l i n e a l a n o t a - G l i s p a z i u n i r a n n o e c c e l l e n z a c l i n i c a e i n n o v a z i o n e c o n a m b i e n t i a m i s u r a d ' u o m o : u n a g r a n d e p i a z z a c e n t r a l e , u n a s t r a d a c o p e r t a , a f f a c c i s u l v e r d e e s t r u t t u r e i m m e r s e i n u n p a r c o p u b b l i c o , i n c o n t i n u i t à c o n l a t r a d i z i o n e o s p e d a l i e r a d e l N o v e c e n t o m a c o n l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e d e l X X I s e c o l o . " L a C i t t à d e l l a s a l u t e e d e l l a r i c e r c a - h a c o n c l u s o M a i n e t t i - r a p p r e s e n t a u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o n o n s o l o p e r l a s a n i t à l o m b a r d a e n a z i o n a l e , m a a n c h e p e r i l p r o g r e s s o c o m p l e s s i v o d e l P a e s e . S i t r a t t a d i u n p r o g e t t o c h e i n t e g r a s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o i n d u s t r i a l e c o n t r i b u e n d o , a l t e m p o s t e s s o , a l r i l a n c i o d i u n a r e a l t à s t o r i c a c o m e C o n d o t t e 1 8 8 0 " .