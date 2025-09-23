R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l G o v e r n o h a d e c i s o d i c o n c e n t r a r e n e l l e m a n i d i u n a s o l a p e r s o n a t u t t e l e f u n z i o n i c h e s p e t t a v a n o a P r e s i d e n t e , d i r e t t o r e g e n e r a l e e C d a d i A g e n a s . T a l e f i g u r a u n i c a p u ò a n c h e c o n t i n u a r e a s v o l g e r e i n c a r i c h i p r e e s i s t e n t i . U n a c c e n t r a m e n t o d i p o t e r e s e n z a p r e c e d e n t i " . C o s ì l a c a p o g r u p p o d e l M 5 s i n c o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i a l l a C a m e r a M a r i a n n a R i c c i a r d i d u r a n t e l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l d e c r e t o A g e n a s . " A v e v a m o p r o p o s t o l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l ’ A g e n z i a i n u n ’ a u t o r i t à a m m i n i s t r a t i v a i n d i p e n d e n t e , s u l m o d e l l o d i A g c o m e A n a c . U n a r i f o r m a u t i l e p e r g a r a n t i r e a u t o n o m i a e a u t o r e v o l e z z a n e l l ’ a t t i v i t à d i v a l u t a z i o n e d e i s e r v i z i s a n i t a r i . L a r i s p o s t a ? I n a m m i s s i b i l e . I n t a n t o - p r o s e g u e - i l s i t o d i A g e n a s r a c c o n t a u n ’ I t a l i a d o v e i t e m p i m e d i p e r o t t e n e r e u n a v i s i t a s p e c i a l i s t i c a s o n o s o r p r e n d e n t e m e n t e b r e v i : u n g i o r n o p e r u n a v i s i t a o c u l i s t i c a u r g e n t e , d u e p e r u n a d e r m a t o l o g i c a , u n o p e r u n a c a r d i o l o g i c a . M a c h i v i v e l a s a n i t à r e a l e s a c h e n o n è c o s ì . Q u e s t i d a t i , s b a n d i e r a t i d a l G o v e r n o c o m e p r o v a d i e f f i c i e n z a , s o n o i n r e a l t à i l f r u t t o d i u n a m a n i p o l a z i o n e : l e r i l e v a z i o n i u n i f i c a n o l e p r e n o t a z i o n i d e l S s n c o n q u e l l e i n l i b e r a p r o f e s s i o n e i n t r a m o e n i a . T r a d o t t o : s e i l c i t t a d i n o è c o s t r e t t o a p a g a r e u n a v i s i t a p r i v a t a p e r c h é n e l p u b b l i c o d e v e a s p e t t a r e m e s i , n e i d a t i u f f i c i a l i q u e s t a v i s i t a v i e n e c o m u n q u e c o n t e g g i a t a c o m e ‘ r a p i d a ’ . U n a r t i f i c i o c h e m i s t i f i c a l a r e a l t à , i l l u d e i c i t t a d i n i e c o n s e n t e a l G o v e r n o d i d i r e c h e v a t u t t o b e n e ” . “ I n c o m m i s s i o n e a b b i a m o a n c h e p r o p o s t o u n f i n a n z i a m e n t o d i 5 m i l i o n i d i e u r o p e r l ’ O s p e d a l e S a n t o b o n o d i N a p o l i , s t r u t t u r a p e d i a t r i c a d i e c c e l l e n z a : è s t a t o r e s p i n t o . E p p u r e , n e l m e d e s i m o d e c r e t o i l G o v e r n o h a i n s e r i t o u n f i n a n z i a m e n t o d i 2 0 m i l i o n i p e r l ’ O s p e d a l e B a m b i n o G e s ù d i R o m a . D u e t e m i t o t a l m e n t e s c o l l e g a t i , i n s e r i t i n e l l o s t e s s o p r o v v e d i m e n t o : u n a m a n o v r a p e r d i s t o g l i e r e l ’ a t t e n z i o n e d a l c o m m i s s a r i a m e n t o d i A g e n a s e z i t t i r e o g n i v o c e c r i t i c a . P e r t a l i m o t i v i v o t e r e m o c o n v i n t a m e n t e n o ” , c o n c l u d e .