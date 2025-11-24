R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N a s c e u n a n u o v a c o l l a b o r a z i o n e a c c a d e m i c a t r a N u o v a V i l l a C l a u d i a e l ' U n i C a m i l l u s : l a D i a g n o s t i c a p e r I m m a g i n i d e l l a c l i n i c a è s t a t a s e l e z i o n a t a c o m e s e d e d e l t i r o c i n i o p r a t i c o d e l m a s t e r d i I l i v e l l o i n ' O t t i m i z z a z i o n e d e l l e S e q u e n z e e T e c n i c h e d i I m a g i n g A v a n z a t e i n R i s o n a n z a M a g n e t i c a ' p e r l ’ a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 e , g i à d a d i c e m b r e d i q u e s t ' a n n o , a c c o g l i e r à g l i s t u d e n t i d e l c o r s o d i l a u r e a i n T e c n i c h e d i R a d i o l o g i a M e d i c a , c h e a f f i a n c h e r a n n o i l t e a m d i s p e c i a l i s t i . " I n v e s t i r e n e l l a f o r m a z i o n e s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l f u t u r o d e l l a s a n i t à " , s p i e g a l a d o t t o r e s s a L a u r a M e l i s , d i r e t t r i c e d e l g r u p p o V i l l a C l a u d i a . " A c c o g l i e r e g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t i è p e r n o i u n i m p e g n o e u n a r e s p o n s a b i l i t à , m a a n c h e u n ’ o p p o r t u n i t à p e r c o n t i n u a r e a c r e s c e r e n e l l a r i c e r c a , n e l l ’ i n n o v a z i o n e e n e l l a q u a l i t à d e l l e p r e s t a z i o n i d i a g n o s t i c h e c h e o f f r i a m o o g n i g i o r n o a i n o s t r i p a z i e n t i " , c o n c l u d e .