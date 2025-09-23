R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " A z i o n e v o t a f a v o r e v o l m e n t e a l c o m m i s s a r i a m e n t o d i A g e n a s e a l f i n a n z i a m e n t o a l l ’ o s p e d a l e B a m b i n G e s ù p e r c h é a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o l a n e c e s s i t à d i i n v e s t i r e i n s a n i t à . C h i e d i a m o , p e r ò , s o l u z i o n i s t r u t t u r a l i s u l l ’ i n t e r o s i s t e m a d e l l a p e d i a t r i a i t a l i a n a , n e i s e r v i z i o s p e d a l i e r i p e r l a p r i m a i n f a n z i a e p e r i l m o d e l l o s a n i t a r i o c h e l e s t r u t t u r e e r o g a n o a i p a z i e n t i p i ù p i c c o l i " . C o s ì V a l e n t i n a G r i p p o , d e p u t a t a d i A z i o n e , i n t e r v e n u t a i n a u l a s u l d d l d i c o n v e r s i o n e p e r i l c o m m i s s a r i a m e n t o d i A g e n a s e p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l ’ o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n G e s ù . “ I n m e r i t o a l l ’ A g e n a s , s a r e b b e s t a t o o p p o r t u n o u n p e r c o r s o a l t e r n a t i v o , c o n u n p i a n o s t r u t t u r a t o e u n g o v e r n o o r d i n a r i o d e l l ’ e n t e - p r o s e g u e - s e n z a r i c o r r e r e a s t r u m e n t i p a l l i a t i v i c o m e q u e l l i c o m m i s s a r i a l i . C o s ì c o m e s i a m o c e r t i c h e i n I t a l i a c i s i a n o u l t e r i o r i s t r u t t u r e c o m e i l B a m b i n G e s ù , e c c e l l e n z a p e r i l L a z i o e p e r i l n o s t r o P a e s e , a d a v e r e l a n e c e s s i t à d i u n s o s t e g n o . È d o v e r o s o a s s i c u r a r e u n ’ u n i f o r m i t à s a n i t a r i a i n t u t t e l e r e g i o n i d e l P a e s e e p e r q u e s t o m o t i v o a b b i a m o s e m p r e p r e t e s o l a g a r a n z i a d e i l i v e l l i m i n i m i d i a s s i s t e n z a : è i n d e g n o , p e r e s e m p i o , c h e s o l o i l 3 5 % d e g l i o s p e d a l i d e l S u d a b b i a u n p r o n t o s o c c o r s o p e d i a t r i c o ” . " S e r v e g a r a n t i r e c e r t e z z a d e i s e r v i z i s a n i t a r i . C i a s p e t t i a m o c h e p a r t a u n p e r c o r s o c o n d i v i s o , o r g a n i z z a t o e s t r u t t u r a t o c h e r i f l e t t a s u l l a p e d i a t r i a i n I t a l i a , s u g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i e s u l m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o e d i g o v e r n a n c e d e l l a p r i m a i n f a n z i a " , c o n c l u d e .