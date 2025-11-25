R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' n e c e s s a r i o a c c e l e r a r e c i ò c h e a b b i a m o d e t t o d a a n n i , a n c h e g r a z i e a i f o n d i d e l P n r r , a t t u a n d o l a r i f o r m a d e l l ' a s s i s t e n z a n e l t e r r i t o r i o . C i ò c o m p o r t e r e b b e s e r v i z i p i ù v i c i n i a i b i s o g n i c o n c r e t i d e i c i t t a d i n i , p o r t a t i f i n o a l l a c a s a d e l p a z i e n t e . G r a z i e a l s i s t e m a s a n i t a r i o v i v i a m o d i p i ù , m a è n e c e s s a r i o a n c h e v i v e r e b e n e e p e r f a r l o " b i s o g n a " g a r a n t i r e i s e r v i z i s a n i t a r i s o p r a t t u t t o a l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i c h e n e h a n n o b i s o g n o " , n e l t e r r i t o r i o d o v e r i s i e d o n o . L o h a d e t t o V a s c o G i a n n o t t i , p r e s i d e n t e F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n s a n i t à , i n o c c a s i o n e d e l l a 2 0 e s i m a e d i z i o n e d e l l ' a p p u n t a m e n t o a n n u a l e d e l l a s a n i t à i t a l i a n a , i n c o r s o a d A r e z z o f i n o a l 2 7 n o v e m b r e . " E ' i n o l t r e n e c e s s a r i o - s o t t o l i n e a G i a n n o t t i - m e t t e r e m a n o a n c h e a u n g r a n d e p r o g e t t o d i r i f o r m a , d o p o t a n t i a n n i , p e r c h é i l S e r v i z i o s a n i t a r i o p o s s a r i s p o n d e r e d i p i ù e m e g l i o a l l e s f i d e d e l n o s t r o t e m p o . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , c h i e d e r e m o p i ù r i s o r s e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o , p o r t a n d o l a s a n i t à i t a l i a n a a l l a m e d i a d i q u a n t o s p e n d o n o g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i . M a c h i e d e r e m o a n c h e - a g g i u n g e - d i l a v o r a r e p e r u n g r a n d e p r o g e t t o d i i n n o v a z i o n e o r g a n i z z a t i v a e t e c n o l o g i c a , a n c h e g r a z i e a l l e g r a n d i t e c n o l o g i e d i c u i d i s p o n i a m o o g g i : l a t e l e m e d i c i n a e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I l c u o r e a n c h e d e l F o r u m , i n f a t t i , è a n c h e p r e m i a r e l e a z i e n d e s a n i t a r i e c h e , p i ù d e l l e a l t r e , s i s t a n n o d a n d o d a f a r e p e r l ' u t i l i z z o o t t i m a l e d e l l ' I a " .