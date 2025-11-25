R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S e e n t r o l a f i n e d e l l ' a n n o i l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n o n v i e n e a s s e g n a t o a l l e 2 0 R e g i o n i , n o n p o t r e m o s p e n d e r e q u e l l e r i s o r s e . E s s e n d o q u e l l o d e l l a s a n i t à i t a l i a n a u n b i l a n c i o d a 1 4 0 m i l i a r d i d i e u r o , 8 d e i q u a l i s o l o i n T o s c a n a " , s i c a p i s c e q u a n t o s i a " n e c e s s a r i o s p e n d e r e p e r s o s t e n e r e i l s i s t e m a . I l m e s s a g g i o c h e d o b b i a m o d a r e è c h e è n e c e s s a r i o i n v e s t i r e p i ù r i s o r s e p e r l a s a n i t à " . C o s ì E u g e n i o G i a n i , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e T o s c a n a , i n t e r v e n e n d o a l l a 2 0 e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n c o r s o a d A r e z z o . " S e v o g l i a m o r i s p e t t a r e i l p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e d e l l ' a r t i c o l o 3 2 , s e c o n d o i l q u a l e l a s a l u t e è d i r i t t o f o n d a m e n t a l e d e l c i t t a d i n o e i n t e r e s s e g e n e r a l e d e l l a c o m u n i t à - r i c o r d a G i a n i - l a s a n i t à d e v e a v e r e s e m p r e p i ù s p a z i o n e i c a p i t o l i d e l B i l a n c i o d e l l o S t a t o " . S u l l ' a l z a r e i l t e t t o a l l a s p e s a c o n v e n z i o n a t a p e r a i u t a r e l a r i s p o s t a a l l e l i s t e d i a t t e s a , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e T o s c a n a s p i e g a c h e , " e s s e n d o l ' a b b a t t i m e n t o d e l l e l i s t e d ' a t t e s a l ' o b i e t t i v o " è a c c e t t a b i l e c h e " s i f a c c i a r i c o r s o a l c o n v e n z i o n a t o . I o n o n s o n o o s t i l e o i d e o l o g i c o , p e r ò " q u e s t o " d e v e e s s e r e i n s e r i t o i n u n q u a d r o g e n e r a l e e c o n m o l t a t r a s p a r e n z a " . I l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t " è d i v e n t a t o i m p o r t a n t e n e l c o n t e s t o d e l l a r e t e d e g l i o p e r a t o r i d e l l e a z i e n d e e d i t u t t i c o l o r o c h e f a n n o i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e - r i m a r c a G i a n i - I n T o s c a n a d o b b i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d i c o m e A r e z z o , a t t r a v e r s o l ' o p e r a d i V a s c o G i a n n o t t i , h a c o s t r u i t o u n g r a n d e e v e n t o c h e c h i a m a a r a c c o l t a o p e r a t o r i p u b b l i c i e p r i v a t i , g r a n d i e s p e r t i , i p r o t a g o n i s t i d e l l ' o p e r a t i v i t à n e i b i l a n c i d e l l e R e g i o n i c o m e d e l m i n i s t e r o , p e r c o n f r o n t a r s i e s c a m b i a r s i i d e e . N o n s i t r a t t a d i u n c o n v e g n o s c i e n t i f i c o - c o n c l u d e - m a d i u n m o m e n t o i n c u i c i s i c o n f r o n t a s u c o m e o r g a n i z z a r e a l m e g l i o l a s a n i t à " .