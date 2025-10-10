R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s a l u t e m e n t a l e è u n t e m a d i c u i p a r l i a m o t r o p p o p o c o e d i c u i l a p o l i t i c a s i o c c u p a t r o p p o p o c o . M i l i o n i d i i t a l i a n i m a n i f e s t a n o p r o b l e m i d i b e n e s s e r e p s i c o f i s i c o , m a è a n c o r a u n t a b ù p a r l a r n e . C o s ì c o m e c i s o n o o l t r e 3 m i l i o n i d i p e r s o n e i n I t a l i a , i n g r a n p a r t e a d o l e s c e n t i e g i o v a n i d o n n e , c h e s o f f r o n o d i d i s t u r b i d e l c o m p o r t a m e n t o a l i m e n t a r e e c h e n o n v e n g o n o a d e g u a t a m e n t e c u r a t i . P a r l i a m o d i 4 m i l a m o r t i a l l ' a n n o , 1 0 m o r t i a l g i o r n o . S e r v o n o m i s u r e i m m e d i a t e , p e r q u e s t o c h i e d i a m o a l g o v e r n o d i i n t e r v e n i r e i m m e d i a t a m e n t e p e r s b l o c c a r e d u e p r o v v e d i m e n t i " . C o s ì M a r c o F u r f a r o , d e p u t a t o e c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i . " P r i m o : s e r v e u n i m p e g n o s t r u t t u r a l e , c o n l ' a v v i o d e l l o p s i c o l o g o d i b a s e , l a c u i l e g g e è f e r m a i n c o m m i s s i o n e d a u n a n n o . B l o c c a t a d a l g o v e r n o , n o n o s t a n t e s i a s t a t a a p p r o v a t a a l l ' u n a n i m i t à i n c o m m i s s i o n e , e c h i e d i a m o a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e d i r i s p e t t a r e l a l e g g e e f a r e i l d e c r e t o a t t u a t i v o c h e p r e v e d e l ’ i n s e r i m e n t o d e i d i s t u r b i a l i m e n t a r i n e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a , c o m e c h i e d o n o g i u s t a m e n t e l e a s s o c i a z i o n i c h e o g n i g i o r n o s i o c c u p a n o d i s a l u t e m e n t a l e . L a s a l u t e n o n p u ò d i p e n d e r e d a d o v e s i n a s c e o d a q u a n t o s i g u a d a g n a : è u n d i r i t t o u n i v e r s a l e c h e l o S t a t o d e v e g a r a n t i r e a t u t t e e a t u t t i " , c o n c l u d e .