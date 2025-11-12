R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e l l ' a m b i t o d e l l ' A l z h e i m e r d o b b i a m o c a m b i a r e i l r a p p o r t o t r a l ' i n d i v i d u o , l a s o c i e t à e l a m a l a t t i a . C i s o n o l u t t i a f f e t t i v i e l u t t i c u l t u r a l i . I n q u e s t o c a s o i d u e i n t e r a g i s c o n o . E l a r a b b i a , q u e l l a f e r o c e , c h e a r r i v a a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i , l a r a b b i a d e l p a z i e n t e , d e l f a m i l i a r e , d e l c a r e g i v e r , d e l l a s o c i e t à i n t e r a c h e v i e n e c o i n v o l t a , s i f a r i v o l o d i u n p e r c o r s o c h e n o i o g g i v o g l i a m o f a r s c o r r e r e , d i a l o g a r e . I p a z i e n t i c h i e d o n o o r i g i n a l i t à d i s t r a t e g i e , t a n t o a m o r e e d e t e r m i n a z i o n e " , i n u n a " l o g i c a d i r e t e " . L o h a d e t t o A d e l e P a t r i n i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e p e r l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e , a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a s u l l a ' U n a n u o v a g o v e r n a n c e p e r l ' A l z h e i m e r ' , o r g a n i z z a t o o g g i i n S e n a t o . " A p r o m u o v e r e l ' i n i z i a t i v a - c o n t i n u a - c i h a s p i n t o u n a s f i d a d i c a r a t t e r e n o n s o l o s c i e n t i f i c o , m a c u l t u r a l e , e t i c o , o r g a n i z z a t i v o , a n t r o p o l o g i c o , f i l o s o f i c o : t r a g h e t t a r e l a s a l u t e i n u n a l o g i c a d i s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e d o v e l ' a m b i e n t e , l e p e r s o n e , g l i a n i m a l i s i i n t e g r a n o i n u n a c h i a v e d i l e t t u r a O n e H e a l t h " . " L a s f i d a è n o t e v o l e - o s s e r v a P a t r i n i - p e r c h é s i a m o n e l l ' e r a d e l l a m e d i c i n a d e l d i a l o g o , d e l r a p p o r t o p a r i t a r i o m e d i c o , p a z i e n t e , i s t i t u z i o n i , c i t t a d i n i e t e r z o s e t t o r e . S t i a m o a t t r a v e r s a n d o u n m o m e n t o s t o r i c o d o v e d a l c o n c e t t o d i ' w e l f a r e s t a t e ' s i a m o p a s s a t i a u n c o n c e t t o d i ' w e l f a r e c o m m u n i t y ' , d o v e o g n i s i n g o l o c i t t a d i n o e l a c o m u n i t à i n t e r a d e v o n o c o n c o r r e r e r e s p o n s a b i l m e n t e a l r a g g i u n g i m e n t o e a l m a n t e n i m e n t o d e l l a s a l u t e . M a i l p r e s u p p o s t o i m p r e s c i n d i b i l e d i q u e s t a e v o l u z i o n e - s o t t o l i n e a - è l a c o m u n i c a z i o n e e m p a t i c a e r e l a z i o n a l e c h e d r e n a , m u o v e l e r i s o r s e e c r e a r i s p o s t e a i b i s o g n i . L a v e r a s f i d a d e l l a n o s t r a e r a - r i m a r c a - è c o m u n i c a r e e r e n d e r e p a r t e c i p i i c i t t a d i n i . S o p r a t t u t t o q u a n d o s i p a r l a d i A l z h e i m e r è i m p o r t a n t e i n v e s t i r e s u l l a c o m u n i t à . Q u e s t a è l a n u o v a c h i a v e d i l e t t u r a , u n a c o m m u n i t y b u i l d i n g c h e s i p r e f i g g e d i i n t e g r a r e e d i a n a l i z z a r e i l v a l o r e d i u n a c o m u n i t à n e l l ' i n n o v a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e n e l c o s t r u i r e r e t i s o c i a l i a l l ' i n t e r n o d i t r e c o n c e t t i f o n d a m e n t a l i i n s a n i t à : m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à , p e r s o n a l i z z a z i o n e e r e t e " . N e l d e t t a g l i o , " m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à - c h i a r i s c e - è u n m o d o d ' e s s e r e e d i p e n s a r e . S i g n i f i c a c h e p i ù f i g u r e r i g o r o s a m e n t e s i n t o n i z z a t e t r a d i l o r o l a v o r a n o i n a s s o l u t a c o l l e g i a l i t à p e r p r o d u r r e u n a c u r a c h e d e v e e s s e r e e s p r e s s i o n e d i l i b e r t à , r i c e r c a , s c a m b i o d i s a p e r i , c o n s i d e r a z i o n e d e l l a p e r s o n a , f o r m a z i o n e e s o l i d a r i e t à . L a p e r s o n a l i z z a z i o n e è i l p u n t o d i f o r z a p e r c h é a i u t a a o t t i m i z z a r e l e r i s o r s e e l a r e t e . M a i c o m e i n q u e s t o m o m e n t o s t o r i c o - c o n c l u d e P a t r i n i - q u a l u n q u e t i p o d i o f f e r t a v a o t t i m i z z a t a i n u n a l o g i c a d i r e t e " .