R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È s t a t o i n a u g u r a t o u f f i c i a l m e n t e i l n u o v o C e n t r o M e d i c o S y n l a b M a n i f a t t u r a F i r e n z e , i l p i ù g r a n d e r e a l i z z a t o d a l l ’ o m o n i m o G r u p p o i n I t a l i a . A p e r t o a l p u b b l i c o d a l l o s c o r s o 1 s e t t e m b r e , i l n u o v o p o l o d e l l a s a l u t e - o l t r e 4 . 0 0 0 m q d e d i c a t i a v i s i t e , a n a l i s i e d i a g n o s t i c a a v a n z a t a - è s t a t o r e a l i z z a t o c o n u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 8 m i l i o n i d i e u r o p e r a p p a r e c c h i a t u r e e d a t t r e z z a t u r e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e . S y n l a b M a n i f a t t u r a F i r e n z e - i n f o r m a u n a n o t a - v e d e i m p i e g a t i o l t r e 8 0 p e r s o n e t r a m e d i c i , l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e p e r s o n a l e d i s t r u t t u r a e f a p a r t e d i u n e c o s i s t e m a d i s a l u t e p i ù a m p i o c h e i l G r u p p o h a c o s t r u i t o i n q u e s t i u l t i m i a n n i i n T o s c a n a , d o v e è p r e s e n t e c o n o l t r e 4 0 p u n t i p r e l i e v o p e r a n a l i s i d i l a b o r a t o r i o , 1 0 M e d i c a l C e n t e r e u n l a b o r a t o r i o c e n t r a l e a C a l e n z a n o . I l n u o v o p o l o t o s c a n o h a c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i d i v e n t a r e “ u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i f i o r e n t i n i , g a r a n t e n d o a c i t t a d i n e e c i t t a d i n i l ’ a c c e s s o a t u t t e l e p r i n c i p a l i p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e e d i a g n o s t i c h e . U n l u o g o a c c o g l i e n t e , f u n z i o n a l e e i n c l u s i v o c h e o p e r e r à i n m a n i e r a i n t e g r a t a c o n i l S e r v i z i o s a n i t a r i o r e g i o n a l e , f o r n e n d o p r e s t a z i o n i a n c h e i n c o n v e n z i o n e S s r e c o n l e i p r i n c i p a l i f o n d i a s s i c u r a t i v i ” . ( V i d e o ) I n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a s t r u t t u r a , S y n l a b h a l a n c i a t o l a c a m p a g n a g r a t u i t a d i p r e v e n z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e ‘ C u o r e d i d o n n a ’ , d e d i c a t a a l l e d o n n e d e l l a c i t t à d i F i r e n z e t r a i 3 5 e i 6 9 a n n i . L e p e r s o n e i n t e r e s s a t e p o t r a n n o a c c e d e r e a u n p r i m o c h e c k - u p e , q u a l o r a i r i s u l t a t i i n d i c h i n o u n p o t e n z i a l e r i s c h i o , p r o s e g u i r e i l p e r c o r s o c o n u n a v i s i t a s p e c i a l i s t i c a ( i n f o s u s y n l a b m a n i f a t t u r a f i r e n z e . i t ) A l l a C e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e c o n t a g l i o d e l n a s t r o , M a t h i e u F l o r e a n i , C e o S y n l a b G r o u p , h a a f f e r m a t o “ C o n l ' a p e r t u r a d i S y n l a b M a n i f a t t u r a F i r e n z e , s t i a m o c o n f e r m a n d o i l n o s t r o i m p e g n o a p l a s m a r e i l f u t u r o d e l l a d i a g n o s t i c a i n E u r o p a . Q u e s t o c e n t r o n o n è s o l o u n a s t r u t t u r a a l l ' a v a n g u a r d i a , m a a n c h e u n s i m b o l o d e l n o s t r o i n v e s t i m e n t o a l u n g o t e r m i n e i n u n ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a s o s t e n i b i l e e i n c e n t r a t a s u l p a z i e n t e . M e n t r e c o n t i n u i a m o a c r e s c e r e , i l n o s t r o o b i e t t i v o r i m a n e c h i a r o : p o t e n z i a r e i s i s t e m i s a n i t a r i a t t r a v e r s o l ' i n n o v a z i o n e , l ' e c c e l l e n z a o p e r a t i v a e p a r t n e r s h i p s i g n i f i c a t i v e . S y n l a b è p r o n t a a s u p p o r t a r e l e c o m u n i t à , g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e i g o v e r n i n e l l a c r e a z i o n e d i s i s t e m i s a n i t a r i r e s i l i e n t i e a v a n z a t i p e r i l f u t u r o ” . P e r A n d r e a B u r a t t i , C e o S y n l a b I t a l i a , “ l ’ i n a u g u r a z i o n e d i q u e s t o C e n t r o r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o s i g n i f i c a t i v o p e r i l n o s t r o G r u p p o e p e r l a c i t t à d i F i r e n z e . A b b i a m o v o l u t o c r e a r e u n l u o g o c h e i n c a r n a s s e l a n o s t r a i d e a d i s a l u t e : a l l ’ a v a n g u a r d i a , i n t e g r a t a , m a s o p r a t t u t t o o r i e n t a t a a l l e p e r s o n e – h a a g g i u n t o - Q u i o g n i p a z i e n t e v i e n e a c c o l t o e a c c o m p a g n a t o l u n g o u n p e r c o r s o p e r s o n a l i z z a t o , c h e p a r t e d a l l a p r e v e n z i o n e e p r o s e g u e c o n d i a g n o s i e c u r a , g r a z i e a t e c n o l o g i e e v o l u t e e a u n ’ é q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r e . È i n q u e s t o m o d o c h e i n t e n d i a m o p r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a s a l u t e : v i c i n a , a c c e s s i b i l e e r e a l m e n t e a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à ” . A l l ’ e v e n t o h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e G i o v a n n i M a n f r e d i , M a n a g i n g D i r e c t o r A e r m o n t / M a n i f a t t u r a T a b a c c h i e g l i a s s e s s o r i d e l C o m u n e d i F i r e n z e L e t i z i a P e r i n i e J a c o p o V i c i n i . I l C e n t r o - i l l u s t r a i l G r u p p o - s i s v i l u p p a s u 4 l i v e l l i - d a p i a n o t e r r a a l t e r z o p i a n o - e s o r g e a l l ’ i n t e r n o d e l n u o v o b u i l d i n g B u l k d i M a n i f a t t u r a T a b a c c h i , u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i p r o g e t t i d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a i n I t a l i a . G l i s p a z i s o n o o r g a n i z z a t i p e r o t t i m i z z a r e i l p e r c o r s o p e r g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o c o m p l e t a e r i u s c i r e a d e r o g a r e u n s e r v i z i o r a p i d o e d e f f i c i e n t e . L ’ e d i f i c i o è s t a t o p r o g e t t a t o i n m a n i e r a i n n o v a t i v a e o r i e n t a t a a l f u t u r o , s e c o n d o i m i g l i o r i s t a n d a r d o g g i d i s p o n i b i l i c h e p o n g o n o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a r i d u z i o n e d e g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i e d e l l e e m i s s i o n i d i g a s s e r r a . A l p i a n o t e r r a d e l n u o v o M e d i c a l C e n t e r t r o v e r a n n o s p a z i o l e a n a l i s i d i l a b o r a t o r i o - d e s c r i v e S y n l a b - d a q u e l l e d i r o u t i n e a q u e l l e p i ù a v a n z a t e e d i a l t a s p e c i a l i s t i c a . U n p i a n o è d e d i c a t o a g l i a m b u l a t o r i d o v e v e n g o n o e f f e t t u a t e p r e s t a z i o n i e v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e i n t u t t e l e p r i n c i p a l i b r a n c h e m e d i c h e t r a c u i a l l e r g o l o g i a , a n g i o l o g i a , c a r d i o l o g i a , c h i r u r g i a v a s c o l a r e , d e r m a t o l o g i a , e n d o c r i n o l o g i a , g a s t r o e n t e r o l o g i a ( e n d o s c o p i a d i g e s t i v a ) , g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a , d i a b e t o l o g i a , m e d i c i n a d e l l a v o r o , m e d i c i n a d e l l o s p o r t , f i s i a t r i a , o r t o p e d i a , o t o r i n o l a r i n g o i a t r i a , p e d i a t r i a , p n e u m o l o g i a , s e n o l o g i a , u r o l o g i a e m o l t o a l t r o . U n ’ i n t e r a a r e a è p o i r i s e r v a t a a l l a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i c o m p l e t a e d a v a n z a t a , c o n s t r u m e n t a z i o n e a d e l e v a t i s s i m a t e c n o l o g i a c h e p o n g o n o l a m a s s i m a a t t e n z i o n e a l l a s i c u r e z z a e c o m f o r t d e i p a z i e n t i c o n u n a r i d u z i o n e d i d o s e d i r a g g i X ; p r e s e n t i t e c n o l o g i e c o m e r i s o n a n z a m a g n e t i c a a d a l t o c a m p o , T a c , M o c , R x , O p t / C o n e B e a m , m a m m o g r a f i a c o n t o m o s i n t e s i , e c o g r a f i a , d o p p l e r v a s c o l a r i ( a r t i , T s a , a r t e r i e r e n a l i , c o l o n s c o p i a e g a s t r o s c o p i a . F i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l l a s t r u t t u r a “ è l ’ a r e a S y n l a b L e i , p e n s a t a p e r p r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e d e l l a d o n n a i n o g n i f a s e d e l l a s u a v i t a , g r a z i e a u n ’ e q u i p e u l t r a s p e c i a l i s t i c a c o o r d i n a t a c h e c o m p r e n d e g i n e c o l o g i a , c a r d i o l o g i a , e n d o c r i n o l o g i a , n u t r i z i o n e e m o l t o a l t r o . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i c o s t r u i r e l a s a l u t e d e l l a d o n n a p a r t e n d o d a l s u o b e n e s s e r e a 3 6 0 ° , f i s i c o , p s i c h i c o e s o c i a l e , c o m e i n d i c a t o d a l l ’ O m s - s u l l a b a s e d i u n a p p r o c c i o d i ‘ m e d i c i n a d i g e n e r e ’ , c i o è d i f f e r e n z i a t o r i s p e t t o a l l e s p e c i f i c i t à d e l g e n e r e f e m m i n i l e . L ’ o r g a n i z z a z i o n e e l e c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e s a r a n n o a n c h e p a r t i c o l a r m e n t e o r i e n t a t e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e , a l l a p r e v e n z i o n e d e l l e p a t o l o g i e p i ù c o m u n i e a l f o l l o w - u p d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e , c o n u n ’ o f f e r t a c o m p l e t a d i p e r c o r s i m u l t i d i s c i p l i n a r i e p a c c h e t t i d i c h e c k - u p , p e r r i s p o n d e r e p i e n a m e n t e a l f a b b i s o g n o d i t u t t e l e c i t t a d i n e e c i t t a d i n i . I n S Y N L A B M a n i f a t t u r a F i r e n z e t r o v a n o s p a z i o a n c h e l e a t t i v i t à d i v u l g a t i v e e i n f o r m a t i v e g r a t u i t e r i v o l t e a l l a c i t t a d i n a n z a , r a c c o l t e s o t t o l a s e r i e d i e v e n t i ‘ S y n l a b - L a S a l u t e i n u n t a l k ’ , c o n u n r i c c o c a l e n d a r i o d i i n c o n t r i s u l l e p i ù r i l e v a n t i t e m a t i c h e d i s a l u t e e b e n e s s e r e .