R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I d i s t u r b i m u s c o l o s c h e l e t r i c i ( D m s ) , d o l o r e l o m b a r e e c e r v i c a l e , t r a u m i e s o v r a c c a r i c h i , r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e p e r l a s a l u t e p u b b l i c a e i n d i v i d u a l e , i n p a r t i c o l a r e p e r d o n n e e o l d e r a d u l t s ( 5 0 + ) , c o n e f f e t t i a n c o r a p i ù p r o n u n c i a t i n e g l i a n z i a n i ( o v e r 6 5 ) . T a l i c o n d i z i o n i n o n s o l o r i d u c o n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a , m a g e n e r a n o a n c h e u n o n e r e e c o n o m i c o c o n s i d e r e v o l e . S o n o i n f a t t i l a p r i m a c a u s a d i d i s a b i l i t à a l m o n d o e c o s t a n o o g n i a n n o a l l ' I t a l i a o l t r e 2 , 6 5 m i l i a r d i d i d o l l a r i t r a s p e s e s a n i t a r i e e p e r d i t a d i p r o d u t t i v i t à l e g a t a a i n t e n s i p e r i o d i d i a s s e n z a p e r m a l a t t i a f i n o a d a r r i v a r e a p e n s i o n a m e n t i a n t i c i p a t i . E p p u r e , s e c o n d o i d a t i d e l l a f a s e 3 d e l G l o b a l H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x , r e a l i z z a t o d a E c o n o m i s t I m p a c t c o n i l s u p p o r t o d i H a l e o n , i n v e s t i r e i n p r e v e n z i o n e p e r m e t t e r e b b e d i l i b e r a r e r i s o r s e e n o r m i : o l t r e 2 m i l i a r d i d i d o l l a r i l ' a n n o s o l o i n I t a l i a e p i ù d i 5 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i a l i v e l l o g l o b a l e t r a r i s p a r m i s a n i t a r i d i r e t t i e r e c u p e r o d e l l a p r o d u t t i v i t à . L ' H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x - s p i e g a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - è u n p r o g e t t o a p i ù f a s i , v o l t o a v a l u t a r e l ' i n c l u s i v i t à s a n i t a r i a i n 4 0 P a e s i , c o p r e n d o d i v e r s e r e g i o n i e l i v e l l i d i r e d d i t o a l i v e l l o g l o b a l e . L a r i c e r c a n a s c e d a l l a c o n v i n z i o n e c h e t u t t i i m e m b r i d e l l a s o c i e t à d e b b a n o a v e r e p a r i o p p o r t u n i t à d i a c c e s s o a u n a b u o n a s a l u t e f i s i c a , m e n t a l e e s o c i a l e . N e l l a t e r z a f a s e , l ' I n d i c e a n a l i z z a g l i i m p a t t i s a n i t a r i e d e c o n o m i c i d e l m i g l i o r a m e n t o d e l l ' i n c l u s i v i t à s a n i t a r i a t r a i s e g m e n t i d i p o p o l a z i o n e p i ù f r a g i l i o m a r g i n a l i , c o m b i n a n d o d a t i s u l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e , l e i n f r a s t r u t t u r e , l ' e s p e r i e n z a d e i p a z i e n t i e g l i i m p a t t i e c o n o m i c i e s o c i a l i , o f f r e n d o c o s ì u n a f o t o g r a f i a c o m p l e t a d e l l ' i n c l u s i v i t à s a n i t a r i a a l i v e l l o g l o b a l e . P a r t i c o l a r m e n t e v u l n e r a b i l i l e d o n n e - i l 1 7 5 % p i ù c o l p i t e d e g l i u o m i n i d a l l ' a r t r i t e r e u m a t o i d e e i l 5 0 % i n p i ù d a l m a l d i s c h i e n a - c h e r e s t a n o p e r ò s o t t o r a p p r e s e n t a t e n e g l i s t u d i c l i n i c i , c o n c u r e s p e s s o m e n o m i r a t e e d e s i t i p e g g i o r i . L e c o n d i z i o n i m u s c o l o s c h e l e t r i c h e r a p p r e s e n t a n o , i n o l t r e , l a v o c e d i s p e s a s a n i t a r i a p i ù a l t a t r a l e p a t o l o g i e f e m m i n i l i i n I t a l i a ( 2 3 , 4 m i l i a r d i d i d o l l a r i / a n n o ) . S e c o n d o l ' H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x , n e l l e d o n n e u n m a g g i o r e a c c e s s o e a d e s i o n e a l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a e s e c o n d a r i a p e r q u e s t e c o n d i z i o n i p o t r e b b e g e n e r a r e u n r i s p a r m i o d i 5 1 m i l i a r d i a l i v e l l o g l o b a l e , r i d u c e n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i c o s t i s a n i t a r i e s o c i a l i l e g a t i a t a l i p a t o l o g i e . A n c h e g l i o l d e r a d u l t s m o s t r a n o u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a p r e v a l e n z a d i l o m b a l g i a , c e r v i c a l g i a , a r t r o s i d e l g i n o c c h i o e a r t r i t e r e u m a t o i d e . N e i P a e s i i n c l u s i n e l l ' I n d i c e , l e 4 p r i n c i p a l i c o n d i z i o n i m u s c o l o s c h e l e t r i c h e t r a g l i o v e r 5 0 g e n e r a n o u n c o s t o a n n u o d i 1 2 1 m i l i a r d i , m e n t r e l e f r a t t u r e d e l l ' a n c a e d e l l a c o l o n n a v e r t e b r a l e l e g a t e a l l ' o s t e o p o r o s i a g g i u n g o n o a l t r i 1 4 1 m i l i a r d i t r a s p e s e s a n i t a r i e , p e r d i t a d i p r o d u t t i v i t à e m o r t a l i t à . T r a g l i o v e r 6 5 , i r i s c h i a u m e n t a n o u l t e r i o r m e n t e s i a p e r l a m a g g i o r e i n c i d e n z a d e i d i s t u r b i m u s c o l o s c h e l e t r i c i , s i a p e r i l r i s c h i o p i ù e l e v a t o d i e f f e t t i n e g a t i v i p e r l a s a l u t e . I n q u e s t o c o n t e s t o , p r o m u o v e r e s t i l i d i v i t a s a l u t a r i e a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e p u ò c o n t r i b u i r e a r i d u r r e l ' i n s o r g e n z a d i p a t o l o g i e m u s c o l o s c h e l e t r i c h e , p r e v e n i r e r e c i d i v e e c o m p l i c a n z e , p r e s e r v a n d o m o b i l i t à , a u t o n o m i a e q u a l i t à d e l l a v i t a . " L a s a l u t e m u s c o l o s c h e l e t r i c a è u n f a t t o r e d e t e r m i n a n t e p e r l ' a u t o n o m i a e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e l l e p e r s o n e a l l a v i t a s o c i a l e - a f f e r m a F a b r i z i o G e r v a s o n i , m e d i c o f i s i a t r a , d i r e t t o r e S c s i s t r e t t o M u n i c i p i o 2 A s s t F a t e b e n e f r a t e l l i S a c c o , M i l a n o - I d a t i d e l G l o b a l H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x d i m o s t r a n o c h e l a g e s t i o n e p r e c o c e d i q u e s t e c o n d i z i o n i n o n r i d u c e s o l t a n t o i l p e s o d e l l a d i s a b i l i t à , m a p r o d u c e a n c h e u n i m p a t t o e c o n o m i c o r i l e v a n t e e s o s t e n i b i l e p e r l a c o l l e t t i v i t à . E ' q u i n d i f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e i n d i a g n o s i t e m p e s t i v a , f a c i l i t a r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e , s v i l u p p a r e p r o g r a m m i d i e s e r c i z i o e p e r c o r s i e d u c a t i v i e r i a b i l i t a t i v i , t u t t i s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r f a v o r i r e u n i n v e c c h i a m e n t o s a n o e a t t i v o " . U n r u o l o c r u c i a l e è a n c h e q u e l l o d e l f a r m a c i s t a , p r i m o p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i p r o s s i m i t à p e r l a g e s t i o n e p r e c o c e d e i D m s . " L a f a r m a c i a d i c o m u n i t à è i l p r e s i d i o s a n i t a r i o p i ù v i c i n o e a c c e s s i b i l e a i c i t t a d i n i - s o t t o l i n e a P a o l o L e v a n t i n o , f a r m a c i s t a c l i n i c o e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e F e n a g i f a r ( F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e a s s o c i a z i o n e g i o v a n i f a r m a c i s t i ) - u n p u n t o d i a s c o l t o e o r i e n t a m e n t o c h e i n t e r c e t t a p r e c o c e m e n t e i b i s o g n i , e d u c a a l l a p r e v e n z i o n e e a c c o m p a g n a l e p e r s o n e v e r s o s o l u z i o n i s i c u r e e d e f f i c a c i . N o n s i t r a t t a s o l o d i c o n s i g l i a r e t r a t t a m e n t i a p p r o p r i a t i , m a a n c h e d i e d u c a r e i c i t t a d i n i a r i c o n o s c e r e i s e g n a l i d e l p r o p r i o c o r p o , a p r e v e n i r e i l d o l o r e c o n s t i l i d i v i t a c o r r e t t i e a p r o m u o v e r e i l m o v i m e n t o c o m e t e r a p i a . A l l o s t e s s o t e m p o - a g g i u n g e - i l f a r m a c i s t a h a u n r u o l o c h i a v e n e l p r o m u o v e r e u n u s o i n f o r m a t o e r e s p o n s a b i l e d e i p r o d o t t i p e r i l s e l f - c a r e , g a r a n t e n d o n e l a m a s s i m a e f f i c a c i a e s i c u r e z z a . I n q u e s t o s e n s o , i l f a r m a c i s t a d i v e n t a u n v e r o a l l e a t o d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , r a f f o r z a n d o a u t o n o m i a e p a r t e c i p a z i o n e a l l a c u r a d e l l a p r o p r i a s a l u t e " . L ' i m p e g n o d i H a l e o n s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o p e r c o r s o d e d i c a t o a l l ' h e a l t h y e a c t i v e a g i n g . I n I t a l i a , u n o d e i P a e s i p i ù l o n g e v i a l m o n d o , p r o m u o v e r e u n i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o e s a n o s i g n i f i c a t r a s f o r m a r e l a l o n g e v i t à d a s f i d a a o p p o r t u n i t à : v a l o r i z z a r e i l r u o l o s o c i a l e d e g l i a n z i a n i , r a f f o r z a r e l ' a u t o n o m i a e r i d u r r e l a p r e s s i o n e s u l s i s t e m a s a n i t a r i o . " I l m e s e d e l l ' H e a l t h y A g i n g " , c h e s i c e l e b r a a s e t t e m b r e , " d i m o s t r a c h e p r e v e n z i o n e e s e l f - c a r e n o n s o n o p i ù c o m p o r t a m e n t i a c c e s s o r i - c o n c l u d e D a v i d e F a n e l l i , G e n e r a l M a n a g e r S o u t h e r n E u r o p e e I t a l i a d i H a l e o n - m a s t r a t e g i e f o n d a m e n t a l i p e r v i v e r e m e g l i o e p i ù a l u n g o . I n H a l e o n c r e d i a m o c h e l a l o n g e v i t à p o s s a d i v e n t a r e u n a f a s e d i v i t a r i c c a d i a u t o n o m i a e q u a l i t à , s e l e p e r s o n e h a n n o a c c e s s o a i n f o r m a z i o n i c h i a r e e s o l u z i o n i c o n c r e t e . E ' q u e s t a l a d i r e z i o n e d e l n o s t r o i m p e g n o : r e n d e r e l a s a l u t e p i ù c o m p r e n s i b i l e , a c c e s s i b i l e e i n c l u s i v a , a c c o m p a g n a n d o o g n i p e r s o n a a t r a s f o r m a r e l a l o n g e v i t à i n u n a f a s e d i v i t a r i c c a d i a u t o n o m i a e q u a l i t à " .