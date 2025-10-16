R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a c r o n i c i t à è s t a t o r i p r o p o s t o , m a c o n t i n u a a m o s t r a r e g l i s t e s s i e r r o r i f a t t i n e l 2 0 1 6 . C ’ è u n a c a b i n a d i r e g i a c h e d e v e s t a b i l i r e q u a l i s o n o l e m a l a t t i e c h e p o s s o n o e n t r a r e n e l P i a n o e i l r i s u l t a t o è q u e l l o d i u n a m e d i c i n a t r i s t e m e n t e s e l e t t i v a . U n m o d o i n g i u s t o e i m p r o p r i o d i t r a t t a r e i d i v e r s i p a z i e n t i e l e d i v e r s e p a t o l o g i e . I l s i s t e m a d e v e e s s e r e r i v i s t o p e r c h é n o n p r e m i a n e s s u n o s e n o n l ’ i n g i u s t i z i a " . Q u e s t e l e p a r o l e d i V a l e r i a C o r a z z a , p r e s i d e n t e d i A p f i a c o , A s s o c i a z i o n e p s o r i a s i c i i t a l i a n i a m i c i F o n d a z i o n e C o r a z z a E t s , i n t e r v e n u t a a l l ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o o g g i a R o m a d a S a l u t e q u i t à . S i è r i u n i t o u n E q u i t y G r o u p C r o n i c i t à , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i S a n o f i e U c b P h a r m a , p e r c o n f r o n t a r s i c o n r a p p r e s e n t a n t i d i i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s u l l e p r i n c i p a l i q u e s t i o n i . U n a s f i d a c o m p l e s s a è r a p p r e s e n t a t a d a l l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e i n I t a l i a , a g g r a v a t a d a c r i t i c i t à s t r u t t u r a l i e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i . U n ' a n a l i s i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o S a l u t e q u i t à e v i d e n z i a l a n e c e s s i t à d ’ i n t e r v e n t i m i r a t i p e r m i g l i o r a r e l ' e f f i c a c i a d e l S s n e g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o a d e g u a t a d e i p a z i e n t i . " G i à q u a t t r o a n n i f a - r i c o r d a C o r a z z a - a b b i a m o c h i e s t o c h e l a p s o r i a s i r i e n t r a s s e n e l P n c e a l m o m e n t o s a p p i a m o c h e t r a l e t r e p a t o l o g i e c h e e n t r e r a n n o l a n o s t r a n o n c ’ è e n o n s a p p i a m o i c r i t e r i d i s c e l t a . L e m a l a t t i e d e r m a t o l o g i c h e c o n t i n u a n o a n o n e s s e r e c o n s i d e r a t e . P a r l a n d o d i p s o r i a s i , i n I t a l i a c i s o n o d u e m i l i o n i d i p e r s o n e c h e a s p e t t a n o c h e l a p r o p r i a p a t o l o g i a v e n g a r i c o n o s c i u t a d a l P n c , 1 5 0 m i l a c a s i s o n o i n f o r m a m o l t o g r a v e " . L a p r e s i d e n t e d i A p f i a c o c h i u d e p o i c o n u n a d o m a n d a : " C h i d e c i d e d e v e u s c i r e d a l c o n c e t t o c h e l e m a l a t t i e d e r m a t o l o g i c h e s i a n o d e l l e m a l a t t i e c o s m e t o l o g i c h e . N o n r i g u a r d a n o s o l o l a p e l l e , c i s o n o l e c o m o r b i d i t à . L a p s o r i a s i s i c h i a m a m a l a t t i a p s o r i a s i c a e i l p r i m o a g g e t t i v o a d a c c o m p a g n a r e i l n o m e è c r o n i c a . P e r c h é d e v e a n c o r a s t a r e f u o r i d a l P n c ? " .