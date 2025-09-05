M i l a n o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l C o l l e g i o i t a l i a n o d e i c h i r u r g h i ( C i c ) , c h e r a p p r e s e n t a o l t r e 4 5 m i l a p r o f e s s i o n i s t i , e s p r i m e " p i e n o s o s t e g n o a l l ' i n i z i a t i v a d e l G o v e r n o v o l t a a i n t r o d u r r e i n m a n i e r a d e f i n i t i v a l o ' s c u d o p e n a l e ' p e r i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à . I l p r o v v e d i m e n t o , a p p r o v a t o d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i s u p r o p o s t a d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e p r o f e s s o r O r a z i o S c h i l l a c i , a s s u m e p a r t i c o l a r e r i l i e v o p e r i l m o n d o d e l l a c h i r u r g i a " , c o m m e n t a i l C i c i n u n a n o t a . " O g n i a n n o - s o t t o l i n e a - i n I t a l i a m i l i o n i d i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i v e n g o n o e s e g u i t i i n c o n d i z i o n i s p e s s o c o m p l e s s e , c h e r i c h i e d o n o d e c i s i o n i r a p i d e e d e l i c a t e , t a l v o l t a i n e m e r g e n z a e c o n r i s o r s e l i m i t a t e . L a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e s i a c i r c o s c r i t t a a i s o l i c a s i d i c o l p a g r a v e , q u a n d o v e n g o n o r i s p e t t a t e l i n e e g u i d a e b u o n e p r a t i c h e , r e s t i t u i s c e m a g g i o r e s e r e n i t à a i c h i r u r g h i e r a f f o r z a l a f i d u c i a d e i p a z i e n t i i n u n s i s t e m a p i ù e q u i l i b r a t o e t r a s p a r e n t e " . I l C i c r i c o r d a c h e " g i à d a l 2 0 0 9 h a i n i z i a t o e c o m b a t t u t o u n a v e r a e p r o p r i a b a t t a g l i a s u l l o s c u d o p e n a l e " , p e r t a n t o " l a n o t a m i n i s t e r i a l e v i e n e a c c o l t a d a l C o l l e g i o c o n g r a n d e s o d d i s f a z i o n e , q u a l e r i c o n o s c i m e n t o d i u n i m p e g n o c h e h a v i s t o l a c h i r u r g i a i n p r i m a l i n e a . I l C o l l e g i o - s i l e g g e - r i c o n o s c e i n o l t r e c h e i l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o t i e n e c o n t o d e l l e c o n d i z i o n i r e a l i i n c u i s i o p e r a i n s a l a o p e r a t o r i a : s c a r s i t à d i p e r s o n a l e , p r e s s i o n e o r g a n i z z a t i v a e n e c e s s i t à d i a f f r o n t a r e p a t o l o g i e c o m p l e s s e e m u l t i s i s t e m i c h e . I n t a l i c o n t e s t i , d i s t i n g u e r e t r a e r r o r i i m p u t a b i l i a c o l p a g r a v e e c o m p l i c a n z e i n e v i t a b i l i è u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r v a l o r i z z a r e l a p r o f e s s i o n a l i t à d e i c h i r u r g h i e t u t e l a r e a l t e m p o s t e s s o i c i t t a d i n i . U n u l t e r i o r e a s p e t t o c e n t r a l e è l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i c h i r u r g h i " , r i m a r c a i l C o l l e g i o : " S o p r a t t u t t o i n q u e s t o m o m e n t o d i c r i s i , r i s u l t a f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r e l e s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e e d i f f e r e n z i a r l e a s e c o n d a d e i b i s o g n i r e a l i d e l P a e s e . S o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e g a r a n t i r e u n a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e s o l i d a e c o e r e n t e c o n l e n e c e s s i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . D a l C i c " u n p l a u s o v a a n c h e a l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a o n o r e v o l e F r a n c e s c o P a o l o S i s t o e a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e s e n a t o r e M a r c e l l o G e m m a t o , c h e h a n n o g a r a n t i t o , c o n l a l o r o c o s t a n t e d i s p o n i b i l i t à , u n d i a l o g o i s t i t u z i o n a l e p r o f i c u o c o n i l C o l l e g i o i t a l i a n o d e i c h i r u r g h i e c o n l ' i n t e r o m o n d o m e d i c o - s c i e n t i f i c o " . " L a c h i r u r g i a è u n a m b i t o a d a l t i s s i m o r i s c h i o e r e s p o n s a b i l i t à - d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l C i c , M a u r i z i o B r a u s i - G a r a n t i r e a i c h i r u r g h i l a p o s s i b i l i t à d i o p e r a r e c o n m a g g i o r e s e r e n i t à , s e n z a i l t i m o r e c o s t a n t e d i c o n t e n z i o s i p e n a l i q u a n d o n o n v i s i a c o l p a g r a v e , s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a p r o f e s s i o n e e r a f f o r z a r e l a q u a l i t à e l a s i c u r e z z a d e l l e c u r e c h i r u r g i c h e " , p r e c i s a i l p r o f e s s o r e . " Q u e s t o p r o v v e d i m e n t o - c o n c l u d e - r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o u n s i s t e m a s a n i t a r i o p i ù g i u s t o , i n c u i m e d i c i e p a z i e n t i p o s s a n o s e n t i r s i e n t r a m b i t u t e l a t i " . I l C o l l e g i o d e i c h i r u r g h i s i d i c e " d i s p o n i b i l e a d u n a c o l l a b o r a z i o n e c o s t r u t t i v a c o n G o v e r n o e P a r l a m e n t o p e r a f f i n a r e i d e c r e t i a t t u a t i v i , g a r a n t e n d o c h e l e m i s u r e s u g g e r i t e s i a n o p r a t i c a b i l i e r i s p o n d a n o a i r e a l i b i s o g n i d e i p r o f e s s i o n i s t i e d e i p a z i e n t i " .