R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S u l r u o l o d e l l e A s l e l a d i f f e r e n z a t r a l e R e g i o n i v i è s i c u r a m e n t e u n a f o r t e v a r i a b i l i t à s i a o r g a n i z z a t i v a c h e i n t e r m i n i d i c a p a c i t à d i m e t t e r e a t e r r a l e r i s o r s e d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e a l t r e r i s o r s e c h e a n n u a l m e n t e a r r i v a n o a l l e R e g i o n i e a l l e A z i e n d e s a n i t a r i e . L a d i f f e r e n z i a z i o n e è e v i d e n t e t r a u n a m a g g i o r e c a p a c i t à d i s p e s a e p r o b a b i l m e n t e a n c h e s u i l i v e l l i o r g a n i z z a t i v i d e l l e r e g i o n i d e l N o r d r i s p e t t o a q u e l l i d e l C e n t r o e d e l S u d " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o C o l a v i t a , d i r e t t o r e S e r v i z i o s u p p o r t o D G R e g i o n e M o l i s e , a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a S a l u t e q u i t à o g g i a R o m a , c h e h a r i u n i t o u n E q u i t y G r o u p C r o n i c i t à , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i S a n o f i e U c b P h a r m a , p e r c o n f r o n t a r s i c o n r a p p r e s e n t a n t i d i i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s u l l e p r i n c i p a l i q u e s t i o n i . " Q u e s t a d i f f e r e n z a – a g g i u n g e C o l a v i t a – s i s t a r i d u c e n d o p e r c h é l e p r o f e s s i o n a l i t à s o n o t a n t e e o g g i , i n b u o n a p a r t e , s o n o m e s s e i n c o n d i z i o n e d i p o t e r l a v o r a r e b e n e . L e d i f f i c o l t à s o n o u g u a l i p e r t u t t e , q u i n d i p r o b a b i l m e n t e a n c h e q u e s t o a s p e t t o d à l e o p p o r t u n i t à a l l e a z i e n d e , m a g a r i a c h i h a b a c i n i m o l t o g r a n d i o g e s t i s c e p o p o l a z i o n i m o l t o i m p o r t a n t i i n t e r m i n i n u m e r i c i , d i p o t e r s i m i s u r a r e c o n c i ò c h e è p r e v i s t o d a l l a l e g g e : d a l D m 7 0 p e r l a p a r t e o s p e d a l i e r a e d a l D m 7 7 p e r l a p a r t e d i r i f o r m a e a g g i o r n a m e n t o d e l l a r e t e t e r r i t o r i a l e " , c o n c l u d e .