R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l t i m o r e è c h e p r e n d a p i e d e l a n a r r a z i o n e d i u n a s a n i t à t a l m e n t e m a l a t a d a f a r p e n s a r e c h e s i a m e g l i o l a s c i a r l a m o r i r e . E ' u n a p r o f e z i a c h e r i s c h i a d i a u t o - a v v e r a r s i , e d o b b i a m o e v i t a r l o " . L o h a d e t t o A n n a L i s a M a n d o r i n o , s e g r e t a r i a g e n e r a l e d i C i t t a d i n a n z a t t i v a , i n t e r v e n e n d o a l l a t a v o l a r o t o n d a ' S u m a i : d o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a . S t a k e h o l d e r a c o n f r o n t o ' , o r g a n i z z a t a o g g i d a S u m a i - A s s o p r o f i n o c c a s i o n e d e l 5 7 e s i m o m e e t i n g d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i i n c o r s o a R o m a M a n d o r i n o h a r i c o r d a t o c o m e " l a s a n i t à p u b b l i c a , n e l l a s u a s t o r i a , a b b i a s u p e r a t o m o l t e c r i s i g r a z i e a c h i l ' h a d i f e s a : n o n s o l o i c i t t a d i n i , m a a n c h e g l i o p e r a t o r i e i p r o f e s s i o n i s t i c h e o g n i g i o r n o n e t e n g o n o v i v a l a m i s s i o n e " . " L a s i t u a z i o n e a t t u a l e n o n è c a s u a l e - h a s o t t o l i n e a t o - m a i l f r u t t o d i a n n i d i d i s i n v e s t i m e n t i e s c e l t e p o l i t i c h e i n e f f i c a c i " . S e c o n d o l a s e g r e t a r i a d i C i t t a d i n a n z a t t i v a , " s e v o g l i a m o c h e l a s a n i t à s o p r a v v i v a , d o b b i a m o s c e g l i e r e c o n s a p e v o l m e n t e d i t u t e l a r l a " . M a n d o r i n o h a i n f i n e i n v i t a t o a " p a s s a r e d a l l a t e o r i a a l l a p r a t i c a , p u n t a n d o s u l p r o t a g o n i s m o d i c i t t a d i n i , p r o f e s s i o n i s t i e i s t i t u z i o n i " , e a " c o i n v o l g e r e r e a l m e n t e c h i o g n i g i o r n o t i e n e i n p i e d i i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " .