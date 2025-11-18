R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C ’ è u n a s o r t a d i a b b a n d o n o d i g i t a l e n e l l ’ u t i l i z z o d i a p p e d i s p o s i t i v i p e r i l p r o p r i o b e n e s s e r e e l a p r o p r i a s a l u t e ” . L o d i c h i a r a C r i s t i n a C e n c i , S e n i o r P a r t n e r E i k o n S t r a t e g i c C o n s u l t i n g I t a l i a , c o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a ‘ S a l u t e , b e n e s s e r e e s o s t e n i b i l i t à ’ , p r e s e n t a t a d a E i k o n i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o d i a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a , s e c o n d o c u i i l 5 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i n o n u s a a p p e d i s p o s i t i v i p e r i l p r o p r i o b e n e s s e r e e s a l u t e . " È u n a s o r p r e s a , n e l s e n s o c h e s e m b r a c h e s i s i a p e r s o t u t t o c i ò c h e s i e r a c o s t r u i t o c o n i l C o v i d i n t e r m i n i d i a c c e l e r a z i o n e d i g i t a l e . S t i a m o p e r d e n d o l a r i s o r s a d i g i t a l e c o m e r i s o r s a c h i a v e n e l l a c o s t r u z i o n e d e i p e r c o r s i d i c u r a ” , a g g i u n g e C e n c i .