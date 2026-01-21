R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l R a p p o r t o S a n i t à r e a l i z z a t o d a l C r e a e p r e s e n t a t o o g g i a l C n e l o f f r e u n a f o t o g r a f i a p a r t i c o l a r e g g i a t a d e l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o , i n u n a f a s e d i i n d u b b i a c r i t i c i t à s t r u t t u r a l e , a f r o n t e d i c a m b i a m e n t i d e m o g r a f i c i c h e i m p a t t a n o p e s a n t e m e n t e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ’ e q u i t à , d e l l ’ e f f i c i e n z a e d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a . I l d i b a t t i t o s u l l a s a n i t à è s p e s s o v i z i a t o d a l l e c o n t r a p p o s i z i o n i p o l i t i c h e s u l l a s p e s a d e d i c a t a a l S s n , r i s c h i a n d o d i t r a l a s c i a r e u n f e n o m e n o s e m p r e p i ù d e c i s i v o : l a l o n g e v i t à . C r e s c e l a s p e r a n z a d i v i t a e c r e s c e l a d o m a n d a d i s e r v i z i a l l a p e r s o n a . D i c o n s e g u e n z a , l ’ e q u i l i b r i o c h e h a p e r m e s s o i l m i r a c o l o d e l w e l f a r e p e r u n i n t e r o s e c o l o , i l N o v e c e n t o , s i s t a s p e z z a n d o " . È q u a n t o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e l C n e l , R e n a t o B r u n e t t a , a p r e n d o i l a v o r i d e l c o n v e g n o . “ I l s i s t e m a b a s a t o s u l l ’ a c c u m u l o a t t r a v e r s o l a c o n t r i b u z i o n e d e g l i o c c u p a t i e l ’ e r o g a z i o n e d e i s e r v i z i d i w e l f a r e n o n r e g g e p i ù . S o l u z i o n i i m m e d i a t e n o n c e n e s o n o , s e n o n p u n t a n d o – h a a g g i u n t o B r u n e t t a – s u i g r a n d i b a c i n i d i o c c u p a z i o n e c h e n e l n o s t r o P a e s e n o n s o n o a n c o r a u t i l i z z a t i . P e n s o i n n a n z i t u t t o a i g i o v a n i e a l l e d o n n e , i n g r a n p a r t e n e l l e r e g i o n i m e r i d i o n a l i . B a c i n i d i o c c u p a z i o n e i n u t i l i z z a t i c h e f i n o a i e r i v e n i v a n o v i s t i c o m e p r o b l e m i , m e n t r e p o t r e b b e r o d i v e n t a r e d e l l e e c c e z i o n a l i o p p o r t u n i t à . S e r i u s c i s s i m o a p o r t a r e s u l m e r c a t o d e l l a v o r o t u t t e l e d o n n e e t u t t i i g i o v a n i c h e n e s o n o o g g i e s c l u s i a v r e m m o d u e l e v e d e c i s i v e p e r r i s o l v e r e g l i s q u i l i b r i . A v r e m m o p i ù f o r z a l a v o r o e p i ù c o n t r i b u t i . E p o t r e m m o r a g g i u n g e r e - h a p r o s e g u i t o B r u n e t t a - c o n c i r c a 4 m i l i o n i d i o c c u p a t i i n p i ù r i s p e t t o a i 2 4 m i l i o n i a t t u a l i , i t a s s i d i o c c u p a z i o n e d e i P a e s i p i ù a v a n z a t i d e l N o r d E u r o p a . C o s ì p o t r e m m o r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e l l a l o n g e v i t à , i p r o b l e m i p e n s i o n i s t i c i , i p r o b l e m i d e l w e l f a r e s a n i t a r i o . C i s a r e b b e p i ù g i u s t i z i a s o c i a l e , p i ù i n c l u s i o n e , p i ù p r o d u t t i v i t à . E a v r e m m o u n P a e s e p i ù d e m o c r a t i c o , p i ù l i b e r o , p i ù i n c l u s i v o , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a p a r i t à d i g e n e r e " . " P e r q u e s t o i l C n e l p r o p o n e u n o s f o r z o c o l l e t t i v o v o l t o a d a v v i a r e u n a n u o v a f a s e c o s t i t u e n t e , c h e s i a l ’ e s i t o d e l l ’ i n c o n t r o t r a c o r p i i n t e r m e d i e g o v e r n o , c o m e p i ù v o l t e è a c c a d u t o n e l l a n o s t r a s t o r i a p a s s a t a . U n o s p i r i t o c o s t i t u e n t e c o m e a v v e n n e n e l l u g l i o 1 9 4 3 a C a m a l d o l i , i n p i e n a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e , q u a n d o u n g r u p p o d i i n t e l l e t t u a l i d i m a t r i c e c a t t o l i c a d i e d e v i t a a q u e l l a c h e s a r à l a C o s t i t u z i o n e s o c i a l e d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a . I l C o d i c e d i C a m a l d o l i d i v e n n e i n A s s e m b l e a c o s t i t u e n t e i l c a t a l i z z a t o r e d i u n s e n t i r e c o m u n e . F u u n v e r o m i r a c o l o , c o n i l c o n s e n s o u n a n i m e d i t u t t e l e f a m i g l i e p o l i t i c h e : l i b e r a l i , c a t t o l i c h e , s o c i a l i s t e , s o c i a l d e m o c r a t i c h e , c o m u n i s t e . O r a c o m e a l l o r a – h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l C n e l - s e r v e u n o s p i r i t o c o s t i t u e n t e , p e r r i s p o n d e r e a l l e s f i d e d e l l e g r a n d i t r a n s i z i o n i . U n o s p i r i t o c o s t i t u e n t e p e r i l n o s t r o P a e s e e p e r l ’ E u r o p a " .