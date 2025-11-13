R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l c o r s o d e l l a t a v o l a r o t o n d a ' S u m a i : d o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a . S t a k e h o l d e r a c o n f r o n t o ' , o r g a n i z z a t a o g g i d a S u m a i - A s s o p r o f i n o c c a s i o n e d e l 5 7 e s i m o m e e t i n g d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i i n c o r s o a R o m a , i l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o d i s e t t o r e R e g i o n i - S a n i t à , M a r c o A l p a r o n e , i n c o l l e g a m e n t o , h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i r i o r g a n i z z a r e l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e p a r t e n d o d a l l e p e r s o n e . " I l b i s o g n o d i s a l u t e o g g i c a m b i a p r o f o n d a m e n t e - h a d e t t o - m a d e v e c o n t i n u a r e a d a v e r e a l c e n t r o i l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e u n i v e r s a l i s t i c o " . A l p a r o n e h a p o i e v i d e n z i a t o c o m e " n e g l i u l t i m i a n n i s i s i a i n v e s t i t o m o l t o s u g l i s t r u m e n t i , m a t r o p p o p o c o s u l c a p i t a l e u m a n o " . P e r c o s t r u i r e " u n a v e r a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e s e r v e i n v e s t i r e s u l l e p e r s o n e e o r g a n i z z a r e i l s i s t e m a i n t o r n o a l o r o " . P e r v a l o r i z z a r e g l i o p e r a t o r i " n o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e c o n c o n t r a t t i v e c c h i , n a t i i n c o n t e s t i d i v e r s i : s e r v o n o s t r u m e n t i a d e g u a t i a i b i s o g n i d i o g g i " , h a e v i d e n z i a t o , a n n u n c i a n d o l a v o l o n t à d i c h i u d e r e l ' A c n 2 0 2 2 - 2 0 2 4 e d i a v v i a r e s u b i t o i l n u o v o a c c o r d o . " S o l o l a v o r a n d o i n r e t e , c o n m e d i c i d i f a m i g l i a , f a r m a c i e d e i s e r v i z i e o p e r a t o r i t e r r i t o r i a l i - h a c o n c l u s o - p o s s i a m o g a r a n t i r e u n a s a n i t à d i p r o s s i m i t à e d e c c e l l e n z a , a c c e s s i b i l e a t u t t i " .