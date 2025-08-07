R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' s t a t o s o t t o s c r i t t o o g g i a l l ' o s p e d a l e M i u l l i d i A c q u a v i v a d e l l e F o n t i ( B a r i ) i l p r o t o c o l l o d i i n t e s a t r a R e g i o n e P u g l i a , u n i v e r s i t à L u m e d E . E . M i u l l i c h e r e g o l a i r a p p o r t i i n m a t e r i a d i a t t i v i t à s a n i t a r i a t r a i l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L ' a c c o r d o r e c e p i s c e q u a n t o p r e v i s t o d a l l a n o r m a t i v a n a z i o n a l e ( l e g g e 2 4 0 / 2 0 1 0 e D . l g s . 5 1 7 / 1 9 9 9 ) , r a f f o r z a n d o l a s i n e r g i a t r a t r e e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i : f o r m a z i o n e , r i c e r c a e a s s i s t e n z a s a n i t a r i a s u l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e . A l l a f i r m a d e l p r o t o c o l l o h a n n o p a r t e c i p a t o i l g o v e r n a t o r e d e l l ' o s p e d a l e M i u l l i m o n s i g n o r G i u s e p p e R u s s o , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e P u g l i a M i c h e l e E m i l i a n o , i l p r e s i d e n t e d e l C d a d e l l ' u n i v e r s i t à L u m E m a n u e l e D e g e n n a r o , i l v i c e p r e s i d e n t e G i u n t a r e g i o n a l e p u g l i e s e e a s s e s s o r e a l l a S a n i t à R a f f a e l e P i e m o n t e s e , i l d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o S a l u t e d e l l a R e g i o n e V i t o M o n t a n a r o , i l d e l e g a t o d e l g o v e r n a t o r e d e l l ' o s p e d a l e M i u l l i m o n s i g n o r D o m e n i c o L a d d a g a , i l d i r e t t o r e s a n i t a r i o d e l l ' o s p e d a l e M i u l l i e r e s p o n s a b i l e d e l l ' O r g a n i s m o d i c o o r d i n a m e n t o e p r o m o z i o n e d e i r a p p o r t i c o n l ' u n i v e r s i t à V i t a n g e l o D a t t o l i , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' u n i v e r s i t à L u m A n t o n e l l a R a g o e i l d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a e c h i r u r g i a d e l l ' u n i v e r s i t à L u m B r u n o M o n c h a r m o n t . I l p r o t o c o l l o - r i p o r t a u n a n o t a - s i f o n d a s u i p r i n c i p i d i c o l l a b o r a z i o n e f r a l e i s t i t u z i o n i c o i n v o l t e , r i b a d e n d o l ' i m p o r t a n z a d e l l ' i n s c i n d i b i l i t à d e l l e f u n z i o n i d i d i d a t t i c a , r i c e r c a e a s s i s t e n z a . A l l o s t e s s o t e m p o r e s t a f o n d a m e n t a l e i l t e m a d e l l a c e n t r a l i t à d e l l o s t u d e n t e e d e l p a z i e n t e , s u i q u a l i s i f o n d a n o l e b a s i d e l l ' i n t e r o p r o t o c o l l o . R e g i o n e , u n i v e r s i t à e o s p e d a l e M i u l l i s i i m p e g n a n o c o n g i u n t a m e n t e a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , p r o m u o v e r e l ' e c c e l l e n z a n e l l a f o r m a z i o n e d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e e i n c e n t i v a r e l a r i c e r c a e l ' i n n o v a z i o n e , r i c o n o s c e n d o p a r i d i g n i t à e r i l e v a n z a a c i a s c u n a d i q u e s t e m i s s i o n i . " Q u e s t o a c c o r d o è i l p u n t o d i a r r i v o d i u n p e r c o r s o d i c o l l a b o r a z i o n e s t r a t e g i c a t r a L u m e M i u l l i a v v i a t o a n n i f a - a f f e r m a D e g e n n a r o - L a R e g i o n e P u g l i a h a b e n c o m p r e s o c h e n o n s i t r a t t a v a d i u n p r o g e t t o l i m i t a t o n e l t e m p o e n e l l e r i s o r s e , m a d i u n p r o g r a m m a d i s v i l u p p o d e l s i s t e m a d e i s e r v i z i l e g a t i a l l a s a n i t à r e g i o n a l e p e n s a t o e r e a l i z z a t o s u l l a b a s e d i u n a c h i a r a v i s i o n e . A m p l i a r e n u m e r i c a m e n t e e q u a l i t a t i v a m e n t e l a d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i a s s i s t e n z i a l i t e r r i t o r i a l i e d i n t e g r a r l i i n u n p i ù l a r g o c o n t e s t o d i c r e s c i t a d e l l e a t t i v i t à d i d a t t i c h e e d i r i c e r c a u n i v e r s i t a r i a è i l m e z z o a t t r a v e r s o c u i n o n s o l o d a r e p i ù p o s s i b i l i t à a i c i t t a d i n i d i u s u f r u i r e d e l l e r i s o r s e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e , m a a n c h e a i g i o v a n i d i a u m e n t a r e l e p o s s i b i l i t à d i s t u d i a r e e s p e c i a l i z z a r s i n e l l e d i s c i p l i n e m e d i c o - s a n i t a r i e s e n z a d o v e r a l l o n t a n a r s i d a l l a r e g i o n e " . " E ' d a s e m p r e u n o s c o p o c h i a r o d e l l a L u m - a g g i u n g e D e g e n n a r o - q u e l l o d i l i m i t a r e , q u a n t o p i ù p o s s i b i l e , i l t r i s t e f e n o m e n o d e l l a m o b i l i t à f o r z a t a d e g l i s t u d e n t i e d e i r i c e r c a t o r i c o s t r e t t i a d a n d a r v i a a c a u s a d e l l a m a n c a n z a d i p o s t i d i s p o n i b i l i e d i o p p o r t u n i t à d i s t u d i o e r i c e r c a i n P u g l i a e p i ù i n g e n e r a l e n e l M e z z o g i o r n o . C o s t r u i r e e d a m p l i a r e u n s i s t e m a i n t e g r a t o d i f o r m a z i o n e , r i c e r c a e a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l e n e l l e s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e è i l m o d o p i ù e f f i c a c e p e r d a r e m a g g i o r i s e r v i z i a i c i t t a d i n i e d a r e u n o s b o c c o p r o f e s s i o n a l e a i f u t u r i m e d i c i l a u r e a i e s p e c i a l i z z a t i . S e s i v o g l i o n o r e a l i z z a r e p o l i t i c h e d i c o s t r u z i o n e d i a m b i t i d i e c c e l l e n z a s a n i t a r i a , c o s a c h e i n a l t r i c o n t e s t i r e g i o n a l i h a p o r t a t o n o n s o l o s e r v i z i , m a a n c h e r i c c h e z z a p e r i l t e r r i t o r i o , n o n s i p u ò p r e s c i n d e r e d a l l ' o p e r a r e c o i n v o l g e n d o i n m a n i e r a u n i t a r i a , o r g a n i c a e d e f f i c i e n t e s i a i l s i s t e m a p u b b l i c o c h e g l i o p e r a t o r i p r i v a t i . L a R e g i o n e P u g l i a s i è i m p e g n a t a a f a r q u e s t o e l a f i r m a d e l l ' a c c o r d o d i o g g i p u ò s e g n a r e u n p u n t o d i s v o l t a n e l s i s t e m a d e l l a s a n i t à p u g l i e s e " . " L a s o t t o s c r i z i o n e d e l p r o t o c o l l o d ' i n t e s a - s o t t o l i n e a R a g o - n o n è s o l t a n t o u n a c i r c o s t a n z a c e n t r a l e n e l l a s t o r i a d e l l ' u n i v e r s i t à e d e l l ' e n t e o s p e d a l i e r o M i u l l i , m a r a p p r e s e n t a u n a d a t a d i p a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a n e l l a s t o r i a d e l l ' i n t e r o S s r c h e d a o g g i s i a r r i c c h i s c e s o t t o d i v e r s i p r o f i l i : u n a m i g l i o r e a r t i c o l a z i o n e d e i s e r v i z i , u n d e c i s o r a f f o r z a m e n t o o p e r a t i v o d e i s o g g e t t i c o i n v o l t i , u n p i ù a m p i o c o n s o l i d a m e n t o d e l s i s t e m a d u a l e c h e v e d e i n t e r c o n n e t t e r s i l a f o r m a z i o n e u n i v e r s i t a r i a s p e c i a l i s t i c a e l ' a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l e s v o l t a n e i r e p a r t i o s p e d a l i e r i " . P e r A n t o n e l l o G a r z o n i , r e t t o r e d a l l ' u n i v e r s i t à L u m , " q u e s t o a c c o r d o a g g i u n g e c o m p l e t a e r e n d e s e m p r e p i ù o p e r a t i v o i l p r o g e t t o d i i s t i t u z i o n e d i u n p o l o u n i v e r s i t a r i o n e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e a v v i a t o 5 a n n i f a d a l l a L u m e d a l M i u l l i c o n i c o r s i d i s t u d i o i n M e d i c i n a e c h i r u r g i a , i n I n f e r m i e r i s t i c a e i n O d o n t o i a t r i a . A d o g g i s o n o 4 5 0 g l i s t u d e n t i c h e s i i s c r i v o n o a n n u a l m e n t e a i n o s t r i c o r s i d i a r e a m e d i c a e s a n i t a r i a e g i à q u e s t ' a n n o a v r e m o i p r i m i l a u r e a t i i n I n f e r m i e r i s t i c a , m e n t r e l a p r i m a c o o r t e d i m e d i c i s i l a u r e e r à n e l 2 0 2 7 . U n p r o g e t t o c h e s i e v o l v e d u n q u e o g n i g i o r n o e c h e v u o l e r a p p r e s e n t a r e u n p o l o d i e c c e l l e n z a i n t u t t o i l M e z z o g i o r n o " . " I l p r o t o c o l l o - e v i d e n z i a D a t t o l i - r a f f o r z a i l r u o l o d e l M i u l l i c o m e s n o d o s t r a t e g i c o p e r l a s a n i t à p u g l i e s e . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n ' i n t e s a f o r m a l e , m a d i u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o s u l f u t u r o : q u e l l o d e l l a m e d i c i n a , d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e e d e l l ' i n t e r o s i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e . I l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a e c h i r u r g i a s i c o m p l e t a n e l l ' a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 6 / 2 7 e d è g i à c o m p l e t o i l c o r s o d i l a u r e a i n I n f e r m i e r i s t i c a . A l l o s t a t o a t t u a l e , l a f i s i o n o m i a d e l p o l i c l i n i c o M i u l l i p r e s e n t a 1 9 c l i n i c h e ( u n i t à o p e r a t i v e c o m p l e s s e ) a d i r e z i o n e u n i v e r s i t a r i a , 9 u n i t à o p e r a t i v e c o m p l e s s e c o n t i p o l o g i a m i s t a ( c o n p r e s e n z a i n o r g a n i c o d i r i c e r c a t o r i ) e 1 5 u n i t à o p e r a t i v e a d i r e z i o n e o s p e d a l i e r a . T a l e a r t i c o l a z i o n e o r g a n i c a r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e c o n t r i b u t o a g l i o b i e t t i v i d i d i d a t t i c a e d i r i c e r c a p e r i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e e d e x t r a r e g i o n a l e " . L e a t t i v i t à f o r m a t i v e - s i l e g g e n e l l a n o t a - r i g u a r d a n o l ' i n t e r o c i c l o d e l l ' e d u c a z i o n e m e d i c a e s a n i t a r i a : c o r s i d i l a u r e a t r i e n n a l e e m a g i s t r a l e , s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e , m a s t e r e d o t t o r a t i , f i n o a l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a i n m e d i c i n a . T u t t e l e s t r u t t u r e d e l l ' o s p e d a l e M i u l l i c o i n v o l t e n e l p r o t o c o l l o d i v e n t a n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a r e t e f o r m a t i v a u n i v e r s i t a r i a , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e c a s i c l i n i c i , p r o f e s s i o n a l i t à e a m b i e n t i f o r m a t i v i . L ' i n t e g r a z i o n e t r a u n i v e r s i t à e S s r c o n s e n t e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o a l l e a t t i v i t à d i i n s e g n a m e n t o e t u t o r a g g i o . L ' a c c e s s o a l l e s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e è p r o g r a m m a t o i n b a s e a i f a b b i s o g n i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e p u ò p r e v e d e r e c o n t r a t t i i n e c c e d e n z a f i n a n z i a t i d a l l a R e g i o n e . G l i s p e c i a l i z z a n d i s o n o c o i n v o l t i d i r e t t a m e n t e n e l l e a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l i s o t t o l a g u i d a d e i t u t o r , s e n z a e s s e r e i m p i e g a t i p e r c o l m a r e c a r e n z e o r g a n i c h e . I l p r o t o c o l l o f a v o r i s c e l a p r o g e t t a z i o n e e l o s v i l u p p o c o n g i u n t o d i a t t i v i t à d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a , c l i n i c a e o r g a n i z z a t i v a , a n c h e c o n i l s u p p o r t o d i f o n d i r e g i o n a l i , n a z i o n a l i e d e u r o p e i .