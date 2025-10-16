R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " M e n t r e l e R e g i o n i s o n o i m p e g n a t e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l P n r r , n e l l ’ a t t u a z i o n e d e l D m 7 7 d e l 2 0 2 2 , c h e d e f i n i s c e l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a t e r r i t o r i a l e , e n e l l a s p e s a d e l l e r i s o r s e s t a n z i a t e , l ’ a s s i s t e n z a a i c i t t a d i n i v e d e u n p e g g i o r a m e n t o i n v e c e c h e u n m i g l i o r a m e n t o . S i t r a t t a d i u n d a t o a l l a r m a n t e . S e c o n d o i l m o n i t o r a g g i o L e a , c i n q u e R e g i o n i s o n o i n a d e m p i e n t i r i s p e t t o a l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a t e r r i t o r i a l e e m o l t e a l t r e r e g i o n i , a n c h e l e c o s i d d e t t e v i r t u o s e , v e d o n o u n p e g g i o r a m e n t o d e l l e p e r f o r m a n c e i n t e m a d i p r e s a i n c a r i c o d i c r o n i c i t à " . C o s ì T o n i n o A c e t i , p r e s i d e n t e d i S a l u t e q u i t à , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o p r o m o s s o d a S a l u t e q u i t à c h e h a r i u n i t o o g g i a R o m a u n E q u i t y G r o u p C r o n i c i t à , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i S a n o f i e U c b P h a r m a , p e r c o n f r o n t a r s i c o n r a p p r e s e n t a n t i d i i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s u l l e p r i n c i p a l i q u e s t i o n i . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o i d a t i I s t a t , s e c o n d o i q u a l i c i r c a i l 4 0 , 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e , 2 4 m i l i o n i d i p e r s o n e , s o f f r e d i u n a p a t o l o g i a c r o n i c a , 1 2 , 2 m i l i o n i d i q u e s t i n e h a n n o a l m e n o d u e ; i n u n a n a z i o n e c h e i n v e c c h i a p r o g r e s s i v a m e n t e , l a p r e v a l e n z a a u m e n t a c o n l ’ e t à . I l p r e s i d e n t e d i S a l u t e q u i t à s i è d e t t o m o l t o p r e o c c u p a t o " p e r c h é a u m e n t a n o l e r i s o r s e s u q u e s t ’ a r e a d i a s s i s t e n z a , m a p e g g i o r a n o i s e r v i z i a i c i t t a d i n i . S o n o p o c h i s s i m e , a d e s e m p i o , l e R e g i o n i c h e i n s e r i s c o n o n e l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o l a c a r t e l l a c l i n i c a , c ' è u n o s c a r s o l i v e l l o d i a d e r e n z a a l l e t e r a p i e - h a s o t t o l i n e a t o A c e t i - e c ’ è u n P i a n o n a z i o n a l e d e l l a c r o n i c i t à i n f a s e d i a g g i o r n a m e n t o c h e h a s e m p r e f a t t o f a t i c a a f u n z i o n a r e p e r c h é m a n c a n o u n f i n a n z i a m e n t o s p e c i f i c o e u n c r o n o p r o g r a m m a " . " L a c r o n i c i t à è u n a p r i o r i t à s i a p e r l a s a l u t e p u b b l i c a s i a p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , a l l a q u a l e n o n c o r r i s p o n d o n o r i s p o s t e c o n c r e t e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e n a z i o n a l i e r e g i o n a l i c h e s u q u e s t o a r r a n c a n o " h a c o n c l u s o A c e t i .