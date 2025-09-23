R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o n 2 4 7 v o t i a f a v o r e , 2 c o n t r a r i e 8 a s t e n u t i l a C a m e r a h a a p p r o v a t o l a l e g g e c h e i s t i t u i s c e l a f e s t a n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o d ' A s s i s i , d i c u i n e l 2 0 2 6 r i c o r r e r à l ' o t t a v o c e n t e n a r i o d e l l a m o r t e . C o n i l p r o v v e d i m e n t o v i e n e i n t r o d o t t o u n n u o v o g i o r n o f e s t i v o , i l 4 o t t o b r e , c h e s i a g g i u n g e a i d o d i c i g i à p r e v i s t i o l t r e l e d o m e n i c h e , c o n l ' a p p l i c a z i o n e d e l r e l a t i v o o r a r i o n e i l u o g h i d i l a v o r o e i l d i v i e t o d i c o m p i e r e d e t e r m i n a t i a t t i g i u r i d i c i e l a c o r r e s p o n s i o n e d i t r a t t a m e n t i r e t r i b u t i v i a g g i u n t i v i e d i s p e c i f i c h e m a g g i o r a z i o n i d e i c o m p e n s i p r e v i s t i p e r i l l a v o r o s v o l t o n e l l e f e s t i v i t à . O b i e t t i v o d e l l a l e g g e , c h e o r a p a s s a a l l ' e s a m e d e l S e n a t o , c e l e b r a r e e p r o m u o v e r e i v a l o r i d e l l a p a c e , d e l l a f r a t e l l a n z a , d e l l a t u t e l a d e l l ' a m b i e n t e e d e l l a s o l i d a r i e t à .