R o m a , 1 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - I l 4 o t t o b r e t o r n a a e s s e r e f e s t a n a z i o n a l e ? " C o n i l 2 g i u g n o c e l e b r i a m o l a n a s c i t a d e l l a R e p u b b l i c a , c o n i l 2 5 a p r i l e c e l e b r i a m o l a l i b e r t à r i c o n q u i s t a t a , c o n i l 1 ° m a g g i o c e l e b r i a m o i l l a v o r o e c o n i l 4 o t t o b r e c e l e b r e r e m o l a p a c e , l a f r a t e r n i t à , l a s o l i d a r i e t à , l a c u s t o d i a d e l c r e a t o " . B e n v e n u t o , a n z i , b e n t o r n a t o S a n F r a n c e s c o n e l g r u p p o d e l l e p r i n c i p a l i f e s t i v i t à n a z i o n a l i . L ' a u l a d e l l a C a m e r a , c o m e h a s p i e g a t o l a r e l a t r i c e E l i s a b e t t a G a r d i n i ( F r a t e l l i d ' I t a l i a ) , s i a p p r e s t a a d a r e i l v i a l i b e r a a l l a l e g g e p e r l ' ' I s t i t u z i o n e d e l l a f e s t a n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o d ' A s s i s i ' . I l p r o v v e d i m e n t o , f r u t t o d i d u e t e s t i p r e s e n t a t i d a M a u r i z i o L u p i ( N m ) e L o r e n z o M a l a g o l a ( F d I ) e i n p a r t e m o d i f i c a t i , v e r r à e s a m i n a t o d o p o l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a ( c h e s i v o t a d o m a n i a l l e 1 2 ) e p o i d o v r à p a s s a r e a l S e n a t o . M a s u l l ' a p p r o v a z i o n e c i s o n o p o c h i d u b b i , e s s e n d o u n a p r o p o s t a d e l l a m a g g i o r a n z a . " D a r e a q u e l l a d a t a l a p i e n a d i g n i t à d i f e s t a n a z i o n a l e , a l p a r i d e l 2 g i u g n o , d e l 2 5 a p r i l e e d e l 1 ° m a g g i o n o n è u n g e s t o f o r m a l e . S i t r a t t a d i r i c o n o s c e r e c h e i v a l o r i i n c a r n a t i d a S a n F r a n c e s c o , l a p a c e , l a f r a t e r n i t à , l a s o l i d a r i e t à , l a c u r a d e g l i u l t i m i , i l r i s p e t t o p e r l a n a t u r a s o n o o g g i p i ù c h e m a i n e c e s s a r i e s o n o v a l o r i c h e p a r l a n o a t u t t i , c r e d e n t i e n o n c r e d e n t i " , h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a l a G a r d i n i . L a f e s t a n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o d ' A s s i s i v i e n e i n t r o d o t t a i n o c c a s i o n e d e l l ' o t t a v o c e n t e n a r i o d e l l a m o r t e , c h e c a d r à n e l 2 0 2 6 , e l a l e g g e n e p r e c i s a l e f i n a l i t à : l a p a c e , l a f r a t e r n i t à , l a s o l i d a r i e t à e l a t u t e l a d e l l ' a m b i e n t e . P e r i l s a n t o p a t r o n o s i t r a t t a d i u n r i t o r n o d a p r o t a g o n i s t a n e l c a l e n d a r i o d e g l i i t a l i a n i . A t t u a l m e n t e i l 4 o t t o b r e è c o n s i d e r a t o ' s o l o ' s o l e n n i t à c i v i l e , m a l a d i s c i p l i n a s p e c i f i c a è c a m b i a t a d i v e r s e v o l t e n e g l i a n n i . L a l e g g e c h e i n t r o d u c e v a l a s o l e n n i t à c i v i l e p e r s a n F r a n c e s c o e S a n t a C a t e r i n a d a S i e n a r i s a l e a l ' 5 8 , c o n t u t t i c r i s m i d e l c a s o : i m b a n d i e r a m e n t o d e g l i p u b b l i c i e d i f i c i e , s o p r a t t u t t o , o r a r i o d i l a v o r o r i d o t t o . N e l ' 7 7 , p e r ò , l a r i d u z i o n e d e l l ' o r a r i o d i l a v o r o p e r l e s o l e n n i t à c i v i l i e r a s t a t a r i m o s s a , s a l v o a l c u n i c a s i . U n a n o r m a c h e a v e v a ' r e t r o c e s s o ' f e s t i v i t à c o m e l ' E p i f a n i a , s a n G i u s e p p e , l ' A s c e n s i o n e , i l C o r p u s d o m i n i , i s a n t i P i e t r o e P a o l o . I l r i e n t r o d i s a n F r a n c e s c o t r a i b i g d e l c a l e n d a r i o n o n è , p e r ò , c o n e f f e t t i c o m p l e t i . L a n u o v a l e g g e p r e v e d e a l c u n e e c c e z i o n i . " L e c e l e b r a z i o n i r e s t a n o p o s s i b i l i , m a n o n o b b l i g a t o r i e " , h a s p i e g a t o l a r e l a t r i c e a g g i u n g e n d o : " L a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o h a s o t t o l i n e a t o c o n c h i a r e z z a c h e q u e s t o p a s s a g g i o e r a i m p r e s c i n d i b i l e : h a c h i e s t o c h e l e c e l e b r a z i o n i f o s s e r o e s p l i c i t a m e n t e i n d i c a t e c o m e f a c o l t a t i v e e c h e n o n c o m p o r t a s s e r o n u o v i o n e r i a c a r i c o d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i s c o l a s t i c h e o l o c a l i " . Q u i n d i , c o m e p r e v e d e l a l e g g e , s c u o l e , a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e e d e l T e r z o s e t t o r e p o s s o n o " f a v o r i r e l ' o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i , d i m a n i f e s t a z i o n i e d i c e l e b r a z i o n i c h e p r o m u o v a n o i p r i n c i p i e g l i i n s e g n a m e n t i d i S a n F r a n c e s c o d ' A s s i s i " o c o m u n q u e " i n i z i a t i v e c u l t u r a l i , s o c i a l i e d e d u c a t i v e c o n p a r t i c o l a r e r i g u a r d o a i t e m i d e l l a p a c e , d e l l a f r a t e r n i t à t r a i p o p o l i , d e l l ' i n c l u s i o n e s o c i a l e e d e l l a t u t e l a d e l l ' a m b i e n t e " o p p u r e g e n e r i c a m e n t e s u l l a f i g u r a d i S a n F r a n c e s c o . P e r f i n a n z i a r e l a f e s t a d e l p a t r o n o l a r e l a z i o n e t e c n i c a d e l g o v e r n o h a q u i n d i p r e v i s t o u n o n e r e d i 1 0 . 6 8 4 . 0 4 4 e u r o a n n u i . U n a c i f r a c a l c o l a t a s e c o n d o i l f a b b i s o g n o p e r i n d e n n i t à e s t r a o r d i n a r i . N e l d e t t a g l i o , s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e , c i r c a 8 , 8 m i l i o n i d i e u r o p e r i l c o m p a r t o s a n i t a r i o e 1 , 9 m i l i o n i d i e u r o p e r F o r z e a r m a t e , P o l i z i a , e V i g i l i d e l f u o c o . I n f i n e , u n d e t t a g l i o t e c n i c o : l a c o p e r t u r a è p r e v i s t a d a l 2 0 2 7 . I l 4 o t t o b r e 2 0 2 6 c a d r à , i n f a t t i , d i d o m e n i c a e l o S t a t o n o n d o v r à c o p r i r e c o s t i a g g i u n t i v i .