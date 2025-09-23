R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ P o v e r t à , u m i l t à e d i a l o g o s o n o i v e r i p u n t i d i r i f e r i m e n t o d i S a n F r a n c e s c o e n o n s o n o f a t t i b a n a l i . S e i l P a r l a m e n t o v u o l e ' r i d a r e d i g n i t à ' a l s a n t o r e s t i t u e n d o g l i l a t i t o l a r i t à d i p a t r o n o d ' I t a l i a è n e c e s s a r i o e s s e r e c o n s e g u e n t i e d e c l i n a r e c o n c r e t a m e n t e l ' a z i o n e p o l i t i c a . Q u a n d o p e r ò l a p o l i t i c a s i f a c a r i c o d i r e s t i t u i r e t a l e d i g n i t à , n o n d i m e n t i c h i a m o c i l ' i n s e g n a m e n t o c h e S a n F r a n c e s c o c i h a d a t o s o p r a t t u t t o s u l t e m a a m b i e n t a l e q u a n d o o g g i p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a n e g a l ' i m p o r t a n z a v i t a l e d e l l a p r e s e r v a z i o n e d e l l ' a m b i e n t e e l a c r i s i c l i m a t i c a ” . C o s ì G i a n A n t o n i o G i r e l l i , d e p u t a t o e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C o v i d a l l a C a m e r a , e s p r i m e n d o i l v o t o f a v o r e v o l e d e l P d a l l ' i s t i t u z i o n e d e l l a f e s t a n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o d ' A s s i s i . “ C o m e s i p o s s o n o n a s c o n d e r e i t e m i d e l l a v o r o p o v e r o , d e l l o s f r u t t a m e n t o , d e g l i i m m i g r a t i e a l c o n t e m p o c o m m e m o r a r e S a n F r a n c e s c o c o m e f e s t a n a z i o n a l e ? C o m e s i p u ò p a r l a r e d i f r a t e r n i t à , d i a l o g o e p a c e i n t e m p i d o v e q u e s t e p a r o l e s e m b r a n o a v e r p e r s o v a l o r e ? I l p r i n c i p i o d i m i n o r i t à i n v o c a t o d a S a n F r a n c e s c o è c o m p l e s s o p e r c h é c h i e d e a d d i r i t t u r a d i p o r s i a l d i s o t t o d e g l i a l t r i , e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o d i q u e l l o c h e a s s i s t i a m o i n u n ' a t t u a l i t à f a t t a d a p r e s u n z i o n e e d e s p o r t a z i o n e d e l n o s t r o c o n c e t t o d i d e m o c r a z i a c o m e p r i m i d e l l a c l a s s e ” , c o n c l u d e .