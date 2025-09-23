R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i l a C a m e r a d e i D e p u t a t i h a a p p r o v a t o l ’ i s t i t u z i o n e d e l l a f e s t a n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o d ’ A s s i s i , c h e s i c e l e b r e r à o g n i a n n o i l 4 o t t o b r e . N o n s i t r a t t a s o l o d i a g g i u n g e r e u n g i o r n o f e s t i v o a l c a l e n d a r i o : è u n a s c e l t a c h e t o c c a l ’ i d e n t i t à p r o f o n d a d e l l a n o s t r a n a z i o n e . S a n F r a n c e s c o n o n a p p a r t i e n e s o l t a n t o a l l a s t o r i a r e l i g i o s a , m a è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a n o s t r a s t o r i a c i v i l e . P a t r o n o d ’ I t a l i a i n s i e m e a S a n t a C a t e r i n a d a S i e n a , è i l s i m b o l o u n i v e r s a l e d e l l a p a c e , d e l l a f r a t e r n i t à , d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l l a c u s t o d i a d e l c r e a t o " . C o s ì E l i s a b e t t a G a r d i n i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , e r e l a t r i c e d e l l a P d l d i i s t i t u z i o n e d e l 4 o t t o b r e c o m e f e s t a n a z i o n a l e . " V a l o r i c h e p a r l a n o a t u t t i , c r e d e n t i e n o n c r e d e n t i , i t a l i a n i d i n a s c i t a e n u o v i c i t t a d i n i . I l c a l e n d a r i o d e l l e f e s t e n a z i o n a l i è l a c a r t a d ’ i d e n t i t à d i u n p o p o l o : c o n i l 4 o t t o b r e c e l e b r e r e m o , d ’ o r a i n p o i , l a p a c e , l a f r a t e r n i t à e l a s p e r a n z a d i u n f u t u r o p i ù g i u s t o e p i ù u m a n o . C o n q u e s t o v o t o a b b i a m o v o l u t o a f f e r m a r e c h e S a n F r a n c e s c o è s p e c c h i o d e l l ’ i d e n t i t à i t a l i a n a e g u i d a p e r l e s f i d e d e l n o s t r o t e m p o " , c o n c l u d e .