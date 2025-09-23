R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ D a l p r o s s i m o a n n o , g r a z i e a l v o t o f a v o r e v o l e e s p r e s s o o g g i i n A u l a , o g n i 4 o t t o b r e s i c e l e b r e r à l a f e s t a n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o d ’ A s s i s i , i l S a n t o c h e p i ù d i o g n i a l t r o i n c a r n a l a s e m p l i c i t à , l a p a c e , l a f o r z a d e l l a n o s t r a i d e n t i t à . U n g i o r n o c h e t o r n a a v i v e r e n e l c a l e n d a r i o c i v i l e c o m e f e s t a n a z i o n a l e , d o p o a n n i i n c u i e r a r i m a s t o s o l t a n t o n e l c u o r e d e l l a t r a d i z i o n e " . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G r a z i a D i M a g g i o . " S o n o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s a d i q u e s t o r i s u l t a t o i n q u a n t o h o a v u t o l ’ o n o r e d i e s s e r e s e c o n d a f i r m a t a r i a d e l l a l e g g e , d o p o i l c o l l e g a M a l a g o l a , e d i s e g u i r n e o g n i p a s s a g g i o c o m e r e l a t r i c e i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a . N o n è s t a t o s o l o u n p e r c o r s o i s t i t u z i o n a l e , m a u n v i a g g i o u m a n o e i d e a l e : r e s t i t u i r e a u n a d a t a a n t i c a i l v a l o r e c h e l e s p e t t a : s a r à i l g i o r n o i n c u i l ’ I t a l i a r i c o r d e r à , a n c o r a u n a v o l t a , d i e s s e r e u n a t e r r a c o n u n a t r a d i z i o n e , u n a f e d e e u n ’ a n i m a c h e n e s s u n o p o t r à m a i c a n c e l l a r e ” , c o n c l u d e .