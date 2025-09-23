R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o a f a v o r e d i q u e s t a r i s c o p e r t a d i a t t u a l i t à d i S a n F r a n c e s c o . L e p e r p l e s s i t à s o n o l e g a t e a l l ’ i s t i t u z i o n e d i u n a g i o r n a t a d i f e s t i v i t à n a z i o n a l e a n c h e n e i g i o r n i f e r i a l i , p e r i c o s t i e c o n o m i c i p e r l o s t a t o e l a p e r d i t a d i P i l ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a M a u r o D e l B a r b a , d u r a n t e l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a l l a P d l c h e i s t i t u i s c e u n a g i o r n a t a d i f e s t a n a z i o n a l e i l 4 d i o t t o b r e p e r c e l e b r a r e i l p a t r o n o d ’ I t a l i a S a n F r a n c e s c o d ’ A s s i s i . “ D o b b i a m o r i l e g g e r e l ’ e n c i c l i c a L a u d a t o s i ’ , d o v e P a p a F r a n c e s c o i n v i t a a p r e n d e r e a t t o c h e , n e l l a n o s t r a e p o c a , i t e m i a m b i e n t a l i s o n o s t r e t t a m e n t e c o n n e s s i a q u e l l i s o c i a l i e c h e q u i n d i s e r v e u n c a m b i o d i p a r a d i g m a . S e q u e s t o f o s s e i l c e n t r o d e l l a c e l e b r a z i o n e d i S a n F r a n c e s c o a l l o r a i c o s t i s a r e b b e r o a m p i a m e n t e c o m p e n s a t i d a l l a c a p a c i t à c h e a v r e b b e l ’ I t a l i a d i i n c a r n a r e , d a p r o t a g o n i s t a , i l t e m a d e l l a r i v o l u z i o n e s o s t e n i b i l e ” , c o n c l u d e .