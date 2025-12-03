M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a c a s a s t a c a m b i a n d o s i g n i f i c a t o . S e c o n d o i n u o v i i n s i g h t d e l S a m s u n g T r e n d R a d a r , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n T o l u n a , s o c i e t à i n t e r n a z i o n a l e s p e c i a l i z z a t a i n r i c e r c h e d i m e r c a t o e a n a l i s i d e i c o n s u m a t o r i , r e s t a r e a c a s a n o n è p i ù u n a s c e l t a d i r i p i e g o : è u n g e s t o c o n s a p e v o l e d i b e n e s s e r e , c o m f o r t e q u a l i t à . I l 7 1 % d e g l i i t a l i a n i d e f i n i s c e l a c a s a c o m e i l l u o g o p r e f e r i t o p e r r i l a s s a r s i , e i l 4 8 % c o n s i d e r a s t a r v i u n a s c e l t a i n t e n z i o n a l e c h e “ f a s t a r e b e n e ” . L e n u o v e g e n e r a z i o n i s t a n n o p l a s m a n d o u n a c u l t u r a d e l t e m p o l i b e r o m o l t o d i v e r s a d a l p a s s a t o . P e r l a G e n Z , l a c a s a è u n h u b d i s o c i a l i t à e m u s i c a : i l 7 8 % a s c o l t a m u s i c a a b i t u a l m e n t e e i l 5 9 % v i d e d i c a t e m p o d i q u a l i t à a p a r t n e r e a m i c i . L a t e c n o l o g i a è u n a m p l i f i c a t o r e : l ’ 8 3 % r i t i e n e c h e r e n d a i l t e m p o l i b e r o p a s s a t o t r a l e m u r a d o m e s t i c h e p i ù c o i n v o l g e n t e . I M i l l e n n i a l s , i n v e c e , t r a s f o r m a n o l a c a s a i n u n r i t o d i c o m f o r t e c i n e m a : l ’ 8 0 % g u a r d a f i l m e s e r i e c o n r e g o l a r i t à e i l 3 7 % d i c h i a r a d i t r a s c o r r e r e “ q u a s i t u t t o ” i l t e m p o l i b e r o a c a s a , p i ù d e l l a G e n Z ( 2 1 % ) L ’ i n t r a t t e n i m e n t o d o m e s t i c o d i v e n t a u n ’ e s p e r i e n z a e v o l u t a , g u i d a t a d a l l a q u a l i t à a u d i o - v i d e o e d a l l e f u n z i o n i i n t e l l i g e n t i . L ’ 8 3 % d e g l i i t a l i a n i a f f e r m a c h e v e d e r e e a s c o l t a r e b e n e r e n d e t u t t o p i ù c o i n v o l g e n t e . L ’ 8 0 % r i t i e n e c h e l a q u a l i t à a u d i o - v i d e o “ c a m b i c o m p l e t a m e n t e ” l ’ e s p e r i e n z a . I l 9 2 % % p e n s a c h e l a s o u n d b a r r e n d a l a v i s i o n e m o l t o p i ù i m m e r s i v a . L e f u n z i o n i A i c o m e l ’ a d a t t a m e n t o a u t o m a t i c o d i i m m a g i n e e s u o n o i n t e r e s s a n o a l 7 5 % d e g l i i t a l i a n i , m e n t r e t r a d u z i o n e a u t o m a t i c a e l a c a l i b r a z i o n e a u t o m a t i c a i n b a s e a l l a l u m i n o s i t à d e l l ’ a m b i e n t e s u p e r a n o i l 7 0 % . I l T v t o r n a c o s ì a l c e n t r o d e l l ’ e n t e r t a i n m e n t : i l 6 4 % d e g l i i t a l i a n i l o c o n s i d e r a i l d i s p o s i t i v o p i ù a s s o c i a t o a l “ v i v e r e a l m e g l i o ” i l t e m p o l i b e r o i n c a s a , s e g u i t o d a l l o s m a r t p h o n e ( 5 6 % ) . D e s i g n e i n t e g r a z i o n e d i v e n t a n o p a r t e d e l l ’ e s p e r i e n z a : p e r i l 6 7 % i l t e l e v i s o r e è o r m a i u n e l e m e n t o d i a r r e d o e a t m o s f e r a , e i l 7 6 % r i t i e n e f o n d a m e n t a l e l ’ e s t e t i c a d e l l a s o u n d b a r p e r c h è a r m o n i z z i c o n i l r e s t o d e l l a c a s a . I l g a m i n g s u l g r a n d e s c h e r m o r a p p r e s e n t a u n a d e l l e t e n d e n z e p i ù e m e r g e n t i : l ’ 8 6 % a m a l ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a o f f e r t a d a u n d i s p l a y d i a m p i e d i m e n s i o n i e d o t a t o d i u n s u o n o p o t e n t e ; l ’ 8 2 % l a r i t i e n e p i ù c o i n v o l g e n t e r i s p e t t o a d a l t r i d i s p o s i t i v i ( s m a r t p h o n e , t a b l e t , e t c ) . L ’ I a , o l t r e a l l a s u a u t i l i t à n e l m i g l i o r a r e g l i a s p e t t i p i ù t e c n i c i , h a i n f a t t i i l p o t e n z i a l e p e r r i v o l u z i o n a r e l a f r u i z i o n e d e i c o n t e n u t i . A l l e f u n z i o n a l i t à t r a d i z i o n a l i s i a f f i a n c a n o , i n f a t t i , q u e l l e p i ù a v a n z a t e c o m e l a t r a d u z i o n e a u t o m a t i c a ( 7 1 % ) e i s u g g e r i m e n t i p e r s o n a l i z z a t i ( 6 2 % ) . “ I r i s u l t a t i d e l T r e n d R a d a r m o s t r a n o u n P a e s e i n c u i i l t e m p o l i b e r o p a s s a t o a c a s a d i v e n t a s e m p r e p i ù u n ’ e s p e r i e n z a d i q u a l i t à , p e r s o n a l i z z a z i o n e e c o n n e s s i o n e . L a t e c n o l o g i a n o n è s o l o u n s u p p o r t o , m a u n a b i l i t a t o r e c h e p e r m e t t e a l l e p e r s o n e d i c r e a r e u n a m b i e n t e i m m e r s i v o , a c c o g l i e n t e e u n i c o . S a m s u n g c o n t i n u e r à a s v i l u p p a r e s o l u z i o n i c h e r i s p o n d a n o a q u e s t e e s i g e n z e e m e r g e n t i , d a l l a q u a l i t à a u d i o - v i d e o a i s e r v i z i b a s a t i s u A I , p e r a c c o m p a g n a r e l ’ e v o l u z i o n e c u l t u r a l e d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o t r a l e m u r a d o m e s t i c h e ” , h a d i c h i a r a t o E m a n u e l e D e L o n g h i , H e a d o f C o r p o r a t e M a r k e t i n g d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s I t a l i a . A s u p p o r t o d i q u e s t a e v o l u z i o n e d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o , S a m s u n g - v i e n e e v i d e n z i a t o d a l l ' a z i e n d a i n u n c o m u n i c a t o s t a m p a - " m e t t e a d i s p o s i z i o n e l a s u a p i ù r e c e n t e l i n e - u p d i T v e s i s t e m i a u d i o , p e n s a t a p e r o f f r i r e q u a l i t à , i m m e r s i v i t à e f u n z i o n i i n t e l l i g e n t i c a p a c i d i r i s p e c c h i a r e p e r f e t t a m e n t e l e e s i g e n z e e m e r s e d a l T r e n d R a d a r . I n u o v i N e o Q L e d 8 K Q N 9 0 0 D e N e o Q L E D 4 K Q N 9 0 D , i n s i e m e a l l a n u o v a g e n e r a z i o n e d i O L E D S 9 5 D c o n t e c n o l o g i a G l a r e - F r e e , e l e v a n o l ’ e s p e r i e n z a v i s i v a g r a z i e a l p r o c e s s o r e N Q 8 A I G e n 3 , a l M o t i o n E n h a n c e r e a l l ’ o t t i m i z z a z i o n e a u t o m a t i c a d e l l ’ i m m a g i n e i n b a s e a l c o n t e n u t o . A b b i n a t i a l l e s o u n d b a r d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , c o m e l e Q - S e r i e s Q 9 9 0 D , Q 9 3 0 D e l a n u o v a S 8 0 0 D U l t r a - S l i m , p e n s a t e p e r i n t e g r a r e d e s i g n , p o t e n z a e i m m e r s i o n e , e a l l e f u n z i o n i Q - S y m p h o n y e S p a c e F i t S o u n d P r o , p e r m e t t o n o a g l i u t e n t i d i v i v e r e f i l m , s e r i e , m u s i c a e g a m i n g c o n u n l i v e l l o d i p r o f o n d i t à e r e a l i s m o c h e r i s p o n d e p i e n a m e n t e a l l e p r i o r i t à d i q u a l i t à , p e r s o n a l i z z a z i o n e e c o i n v o l g i m e n t o e s p r e s s e d a g l i i t a l i a n i " .